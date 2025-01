Startseite Messe.TV auf der Grünen Woche 2025 in Berlin Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-28 15:36. Die Grüne Woche 2025 ist vorbei doch auf Messe.TV erhalten Sie kostenlosen Zugang zu exklusiven Einblicken. Wir waren vor Ort auf der Messe Berlin und berichten über Trends rund um Garten und Haus. Die Grüne Woche 2025 öffnete vom 17. bis 26. Januar ihre Tore in Berlin und zog wie jedes Jahr Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt an. Messe.TV war vor Ort und berichtet umfassend über die Vielfalt der Messe - mit einem besonderen Fokus auf die Themen Garten und Haus. Bei uns finden Zuschauer auch nach dem Event noch spannende Einblicke, Interviews und exklusive Highlights. Garten: Trends und Innovationen für nachhaltige Oasen Ein zentrales Thema der Grünen Woche 2025 war die Gestaltung und Nutzung von Gärten. Messe.TV berichtete über innovative Lösungen, die Funktionalität, Nachhaltigkeit und Ästhetik vereinen. Ob robuste und witterungsbeständige Gartenmöbel, die modernen Anforderungen gerecht werden, oder durchdachte Überdachungssysteme für Terrassen und Außenbereiche - die vorgestellten Ideen zeigen, wie der eigene Garten individuell gestaltet und optimal genutzt werden kann. Pflanzenliebhaber fanden Inspiration durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Blumenzwiebeln, Stauden und langlebigen Materialien. Auch die Kombination aus klassischem Design und neuen Technologien wurde thematisiert, um den Garten als Rückzugsort mit praktischem Nutzen weiterzuentwickeln. Haus: Nachhaltige Konzepte und smarte Lösungen Im Bereich Haus richtete sich die Berichterstattung auf Produkte und Dienstleistungen, die sowohl die Wohnqualität als auch die Energieeffizienz verbessern. Beispiele sind Systeme, die Energiegewinnung und -speicherung direkt in die Hausgestaltung integrieren, sowie moderne Materialien, die Langlebigkeit und Umweltbewusstsein miteinander kombinieren. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf flexiblen Lösungen für die Gestaltung von Wintergärten und erweiterten Wohnbereichen. Diese zeigen, wie natürliches Licht und geschützte Außenflächen harmonisch genutzt werden können, um das Zuhause aufzuwerten. Produkte die den Alltag in Haus und Garten bereichern Messe.TV präsentierte zudem innovative Produkte, die den Alltag im Haus und Garten erleichtern. Dazu gehören multifunktionale Küchengeräte, die durch Benutzerfreundlichkeit überzeugen, sowie Gewächshaussysteme, die optimale Bedingungen für Pflanzenwachstum bieten. Solche Entwicklungen verdeutlichen, wie moderne Technik mit traditionellen Anwendungen kombiniert werden kann, um effizientere und nachhaltigere Lösungen zu schaffen. Online abrufbare Beiträge für alle Interessierten Die Berichterstattung von Messe.TV zur Grünen Woche 2025 ist jederzeit online abrufbar. Auf messe.tv/2025/gruene-woche stehen alle Videos, Interviews und Beiträge zum Nachsehen bereit. So können auch diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, einen umfassenden Eindruck von den Highlights der Messe gewinnen. Mit der Berichterstattung zur Grünen Woche 2025 bietet Messe.TV wieder eine Plattform, um die spannendsten Trends und Innovationen im Bereich Garten und Haus einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dank unserer Berichterstattung bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Beeindruckende Zahlen der Grünen Woche 2025 Die Internationale Grüne Woche 2025, die vom 17. bis 26. Januar in Berlin stattfand, verzeichnete laut Veranstalter, der Messe Berlin GmbH , mit 310.000 Messegästen einen neuen Besucherrekord und übertraf damit die Erwartungen der Veranstalter. Die Messe bot eine Plattform für 1.500 Aussteller aus fast 60 Ländern, die ihre Produkte und Dienstleistungen präsentierten. Die Grüne Woche ist nicht nur eine bedeutende Verbrauchermesse, sondern auch ein zentraler Treffpunkt für Fachleute aus den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Sie bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit über 300 Foren, Seminaren, Kongressen und Ausschusssitzungen, die aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche beleuchten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg

Deutschland fon ..: 08761-721300

web ..: https://www.messe.tv

email : kontakt@messe.tv Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben. Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene. Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft. Pressekontakt: Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg fon ..: 08761-721300

email : presse@messe.tv Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten