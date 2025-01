Startseite Global Uranium meldet Zusammenstellung erster GIS-Daten für die Konzessionsgebiete in Wyoming Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-27 16:52. Mit der Zusammenstellung einer GIS-Datenbank wird der Grundstein für künftige Explorationsarbeiten und die Ermittlung von Zielen geschaffen 27. Januar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der Erstellung einer vorläufigen GIS-Datenbank für seine Urankonzessionen in Wyoming bekannt zu geben. Dieses Projekt, das von Big Rock Exploration (BRE) durchgeführt wurde, stellt einen wichtigen Schritt bei der Organisation und Konsolidierung wichtiger Datensätze dar, die als Leitlinien für zukünftige Explorationsbemühungen dienen werden. Die GIS-Datenbank bietet einen ersten Einblick in verschiedene Aspekte der Mineral-Claims des Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Diese ersten Datensätze liefern Informationen über Landansprüche, Verkehrsinfrastruktur, Hydrologie, Geochemie und geologische Kartierungen. Sie werden derzeit von BRE verfeinert, um eine umfassende Grundlage für die Planung zukünftiger Explorationsarbeiten zu schaffen. Diese Zusammenstellung der ersten GIS-Daten ist ein wichtiger Schritt, denn wir bemühen uns darum, das Potenzial unserer Urankonzessionsgebiete in Wyoming vollständig zu erfassen, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Durch die Organisation und Integration dieser öffentlich einsehbaren Datensätze schaffen wir eine klare Roadmap für zukünftige Explorationsarbeiten. Diese Arbeit schafft eine solide Grundlage für die Ermittlung vorrangiger Ziele und den Ausbau unserer Projekte. Die anfänglichen Prüfungen historischer Bohrdaten, einschließlich Gamma-Logs, haben Möglichkeiten zur Georeferenzierung und Digitalisierung wertvoller Erkenntnisse aufgezeigt. Geochemische Daten aus verschiedenen Quellen ebenso wie regionale geophysikalische Daten wurden identifiziert und teilweise integriert. Nach der Verfeinerung könnten diese Datensätze das Verständnis des Unternehmens für geologische Trends auf bestimmten Konzessionsgebieten verbessern. Darüber hinaus wurden Umweltaspekte, wie z.B. verschiedene Naturgebiete, gekennzeichnet, die bei zukünftigen Bohrgenehmigungsverfahren berücksichtigt werden, um verantwortungsvolle Explorationspraktiken zu gewährleisten. Der Abschluss dieser vorläufigen GIS-Arbeiten legt den Grundstein für eingehendere Studien und die weitere Integration von Daten. Zu den nächsten Schritten, die in Betracht gezogen werden, gehören die Digitalisierung zusätzlicher Daten aus Bohrungen in der Nähe ausgewählter Claims, die Berücksichtigung detaillierter geologischer Karten des USGS und des Wyoming State Geological Survey sowie die weitere Verfeinerung geochemischer und geophysikalischer Datensätze zur Unterstützung künftiger Explorationsaktivitäten. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement von Global Uranium wider, ein umfassendes Verständnis seiner Urankonzessionen in Wyoming zu entwickeln und die Exploration auf verantwortungsvolle und effiziente Weise voranzutreiben. Qualifizierter Sachverständiger Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. In Namen des Managementteams Ungad Chadda

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens, die Exploration des Projekts fortzusetzen, mit dem Ziel, das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen, sowie die Erwartung beziehen, dass sich der Standort durch die natürlichen Selbstreinigungsprozesse (Natural Attenuation) ohne weiteren Handlungsbedarf erholen kann.

