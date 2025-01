Ein Stern für eine "Küche voller Finesse" in der Hubertusstube

Küchenchef Christian Jeske und Jagdhof-Junior-Patron Alban Pfurtscheller haben sich mit ihrer herausragenden Küche einen Michelin-Stern verdient.

Michelin Stern für Küchenchef Christian Jeske und das Gourmetrestaurant Hubertusstube im 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital

im ersten Michelin Guide für Österreich seit 16 Jahren!

Österreichweit wurden 334 Auszeichnungen an 82 Sterne-Restaurants vergeben. In Tirol gab es jeweils zwei Sterne für das Stüva in Ischgl, das Restaurant 141 by Joachim Jaud in Mieming, das Gourmetrestaurant Tannenhof in St. Anton und das Restaurant Schwarzer Adler in Hall. Weitere 16 Tiroler Restaurants erhielten jeweils einen Stern. Darunter auch die Hubertusstube in Neustift im Stubaital:

Küchenchef und neu "Sternekoch" Christian Jeske und Jagdhof-Junior-Patron Alban Pfurtscheller nahmen die Auszeichnung bei der Michelin-Gala in Salzburg stolz entgegen. Ein Lohn für die jahrelange und penible Arbeit von Küchenchef Christian Jeske, der 2023 vom Schloss Elmau in den Jagdhof wechselte. Der Michelin Stern für das Restaurant ergänzt den Michelin Key, den das Hotel 2024 erhalten hatte.

Zur Bewertung

"Was hier im Restaurant des Hotels 'Jagdhof' richtig viel Freude macht, sind die in ihrer bemerkenswerten Qualität nicht alltäglichen Produkte, vom topfrischen, als Tartar servierten Saibling über das tolle gebeizte Rehfilet aus eigener Jagd bis zum geschmacksintensiven Kaisergranat. Ebenso die Eleganz und die Tiefe der Saucen, die sich nicht zuletzt bei der wunderbar kraftvollen Rehjus zeigen. Und dann ist da noch die Weinkarte, die ihresgleichen sucht - mit fundiertem Fachwissen empfiehlt Sommelier Albin Mayr zum 5- bis 7-Gänge-Menü von Christian Jeske das Passende aus 1250 Positionen und rund 18000 Flaschen. Komplett wird das niveauvolle Bild durch das sehr elegante Ambiente, dem eine schöne Holztäfelung Gemütlichkeit verleiht.", schreiben die Experten über eine "Küche voller Finesse". Mehr dazu hier.

Zur Sache

Küche und Service des Gourmetrestaurants Hubertusstube beim SPA Hotel Jagdhof in Neustift werden regelmäßig ausgezeichnet: vier Hauben bzw. 17 von 20 Punkte im neuen Gault Millau 2025.

Zu Christian Jeske - Küchenchef

Christian Jeskes Küche steht für regionale Gourmetküche mit alpinem Flair und einer Prise Internationalität. Damit will er seine Philosophie feinfühliger Kreationen der Küche der Alpen auf solider handwerklicher Basis nachkommen und passt damit hervorragend zu den Werten des Jagdhofs mit seinem Streben nach traditioneller Modernität und überragender Qualität. Erfahrung in der Spitzengastronomie sammelte Christian Jeske nicht nur bei seiner Ausbildung im renommierten Schloss Elmau 5-Sterne-Superior Hotel, wo er mit internationalen Spitzenköchen - unter anderem beim G7-Gipfel - arbeitete. In Golling kochte er mit Andreas Döllerer dessen bekannte "Cuisine Alpine". Zu seinen weiteren Stationen zählte das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten "Victor's Fine Dining by Christian Bau" und das "La Miranda" in Chasa Montana in Samnaun, Schweiz, wo er mit dem Team den ersten Michelin-Stern erkochte.

Zur Hubertusstube

Von Mittwoch bis Samstag werden in der Gourmet-Küche des SPA-HOTEL Jagdhof sechs- und achtgängige Degustationsmenüs mit im kreativem, neuösterreichischem Küchenstil zubereitet. Ein Großteil der Zutaten stammt direkt aus der Region oder der eigenen Produktion. Alle Gerichte werden im Sommer auch auf der Panorama-Terrasse mit Blick auf den Stubaier Gletscher serviert.

Zum Weinkeller

Highlight ist der hoteleigene Weinkeller, ein ehemaliger Atombunker, der zu den besten Österreichs zählt: Unter den rund 1.250 Positionen finden sich auch erlesene Raritäten aus Bordeaux und dem Burgund sowie umfangreiche Sammlungen von Romanée-Conti- und Château Mouton-Rothschild-Weinen, zwei der renommiertesten Weingütern der Welt. Nicht umsonst wurde die Weinkarte des Jagdhof vom britischen Magazin "The World of Fine Wine" mit der Höchstnote von drei Sternen ausgezeichnet.

Die Kulinarik-Angebote:

Die Gourmetnacht: https://www.hotel-jagdhof.at/gourmethotel-tirol

Raritätenweintage: https://www.hotel-jagdhof.at/events

