Startseite Romantische Auszeit vom Alltag bei Cinnamon Hotels & Resorts Maldives: Wo Liebe in der Luft liegt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-24 14:11. Traumhafte Romantik auf den Malediven: Cinnamon Hotels & Resorts bieten Paaren exklusive Erlebnisse wie private Stranddinner, luxuriöse Überwasservillen und magische Sonnenuntergangskreuzfahrten. Malé, Malediven - Cinnamon Hotels & Resorts Maldives lädt Paare ein, ihre Liebe in einer traumhaften Kulisse zu feiern. Mit exklusiven Erlebnissen wie privaten Stranddinnern, luxuriösen Überwasservillen und malerischen Sonnenuntergangskreuzfahrten schafft die renommierte Hotelkette unvergessliche Momente für Verliebte. Die Malediven, ein Synonym für Romantik und natürliche Schönheit, bieten die perfekte Bühne für besondere Anlässe - sei es eine Hochzeitsreise, ein Jahrestag oder einfach eine wohlverdiente Auszeit zu zweit. Cinnamon Hotels & Resorts Maldives kombiniert luxuriösen Komfort mit persönlichem Service, um jeden Aufenthalt einzigartig zu machen. Privatdinner am Strand: Kulinarische Erlebnisse unter den Sternen Für Paare, die ein intimes Dinner-Erlebnis suchen, bieten die Resorts private Abendessen direkt am Strand an. Während die Wellen sanft ans Ufer rollen und der Sonnenuntergang den Himmel in warme Gold- und Rosatöne taucht, genießen Gäste ein exquisit zusammengestelltes Menü aus frischen Meeresfrüchten, tropischen Früchten und internationalen Köstlichkeiten. "Ein romantisches Stranddinner ist mehr als nur ein Essen - es ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt", erklärt ein Sprecher des Resorts. Die Tische werden liebevoll dekoriert, und die diskrete Betreuung sorgt dafür, dass Paare ungestört den Moment genießen können. Luxus pur in Überwasservillen Die Überwasservillen von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives bieten ein Höchstmaß an Privatsphäre und Komfort. Mit direktem Zugang zur türkisfarbenen Lagune, einem eigenen Sonnendeck und teilweise privaten Infinity-Pools sind die Villen ein Rückzugsort, der Ruhe und Romantik verspricht. Die großzügigen Räume, ausgestattet mit modernster Technik und geschmackvoll gestaltetem Interieur, bieten einen 360-Grad-Blick auf den Ozean und die damit verbundene unglaubliche Kulisse. Besonders bei Sonnenauf und -untergang verwandelt sich die Umgebung in eine wahre Farbexplosion - ein perfekter Moment, um die gemeinsame Zeit zu genießen. Sonnenuntergangskreuzfahrten: Magie auf dem Wasser Ein weiteres Highlight für Paare sind die romantischen Sonnenuntergangskreuzfahrten. An Bord eines traditionellen maledivischen Dhonis gleiten Gäste über das ruhige Wasser, begleitet von einem Glas Champagner und leichten Snacks. Die Stille des Meeres, die sanfte Brise und die Farben des Himmels schaffen eine Atmosphäre, die wie gemacht ist für romantische Gesten - ob ein spontanes Liebesgeständnis oder gar ein Heiratsantrag. Mit ein wenig Glück tauchen Delfine auf und machen das Erlebnis noch magischer. Erlebnisse, die Menschen miteinander verbinden Cinnamon Hotels & Resorts Maldives bietet zudem eine Vielzahl weiterer Aktivitäten für Paare, die gemeinsam Abenteuer erleben möchten. Von Schnorchelausflügen in kristallklarem Wasser bis hin zu Wellnessbehandlungen für zwei Personen in den luxuriösen Spas - jedes Erlebnis wird individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste abgestimmt. Ein Ort für besondere Anlässe Die Resorts sind auch ideal für Hochzeiten und Flitterwochen. Die Möglichkeit, inmitten der Natur zu heiraten - sei es an einem unberührten Strand oder auf einer abgelegenen Sandbank - zieht Paare aus aller Welt an. Die erfahrenen Eventplaner des Resorts sorgen dafür, dass jeder Moment perfekt ist, von der Dekoration bis hin zum Menü. Die Cinnamon Resorts im Überblick Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives bietet mit der exklusiven Adults-only Platinum Island einen Rückzugsort voller Privatsphäre und Abgeschiedenheit. Paare genießen romantische Momente in stilvollen Überwasservillen mit Glasböden und privaten Terrassen, die perfekt für Zweisamkeit sind. Besondere Highlights sind maßgeschneiderte Abendessen am Strand unter den Sternen, bei denen Gourmetgerichte der maledivischen und internationalen Küche serviert werden - begleitet vom sanften Rauschen der Wellen. Im Cinnamon Velifushi Maldives vereinen sich Luxus und Wellness zu einem unvergesslichen Erlebnis. Yoga bei Sonnenaufgang oder -untergang auf einer offenen Terrasse mit Blick auf das türkisfarbene Meer bietet Entspannung pur. Ob sanftes Hatha-Yoga oder belebende Vinyasa-Sessions, die Angebote fördern Körper, Geist und Seele in einer einzigartigen Umgebung. Taucher kommen im Ellaidhoo Maldives by Cinnamon voll auf ihre Kosten. Als eines der weltweit führenden Tauchziele, ausgezeichnet von Lonely Planet, besticht das Hausriff durch eine lebendige Unterwasserwelt mit tropischen Fischschwärmen, Korallenformationen und aufregenden Begegnungen mit Haien. Die umliegenden Tauchspots bieten abwechslungsreiche Erlebnisse, von sanften Drift-Tauchgängen bis hin zu Abenteuern an Korallenwänden oder Wracks. Im Cinnamon Dhonveli Maldives verbinden sich Abenteuer und Romantik zu einer unvergesslichen Auszeit. Surfer finden am weltberühmten Pasta Point erstklassige Wellen und eine lebendige Community. Für Aktivurlauber bietet das Resort eine breite Palette an Wassersportarten wie Kajakfahren, Jetski oder Wakeboarding. Auch Big-Game-Fishing und ruhige Delfinbeobachtungstouren sorgen für besondere Momente. Ein Versprechen von Exklusivität und Nachhaltigkeit Neben der Liebe zur Gastfreundschaft liegt Cinnamon Hotels & Resorts Maldives auch der Schutz der Umwelt am Herzen. Die Resorts haben nachhaltige Praktiken eingeführt, um sicherzustellen, dass die Schönheit der Malediven für kommende Generationen erhalten bleibt. "Unsere romantischen Angebote sind darauf ausgelegt, dass Paare nicht nur unvergessliche Erinnerungen schaffen, sondern dies auch im Einklang mit der Natur tun", betont ein Vertreter der Hotelkette.

