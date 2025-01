Startseite LogiMAT 2025: leogistics stellt zukunftssichere Logistiklösungen inklusive KI und SAP-Cloudtechnologien vor Pressetext verfasst von PR-Agentur am Fr, 2025-01-24 13:41. Hamburg, 24.01.2025 – Im Spannungsfeld globaler Krisen wird die Logistik zum Schlüsselfaktor für Wachstum und Innovationen. Unter dem Motto „Reaching New Heights” zeigt leogistics auf der LogiMAT 2025 in Halle 4, Stand 4C17, wie Unternehmen durch Digitalisierung, Automatisierung und die Reduzierung von Komplexität die Zukunft ihrer Lieferketten effektiver gestalten können. Messebesucher:innen erhalten unter anderem Einblicke in KI-gestützte Prozessoptimierung und SAP-Cloudtechnologien. Darüber hinaus präsentiert der Supply Chain Spezialist mit dem leogistics Yard Management seine wegweisende SAP-basierte Lösung für smarte Werks- und Transportlogistik. Diese bietet Echtzeit-Einblicke in alle Bewegungen und Aktivitäten auf dem Werksgelände und ermöglicht eine effiziente Steuerung von Transportmitteln wie LKW, Bahn und Schiff. „Die Wirtschaft steht vor globalen Krisen und Umbrüchen. In der Logistikbranche stehen daher Themen wie Stabilität, Kostendruck und Effizienz im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist die Logistik ein entscheidender Enabler: Sie schafft die Basis dafür, dass Unternehmen sich durch Innovation differenzieren und nachhaltig wachsen können. leogistics unterstützt Industrieunternehmen mit Technologien und Know-how dabei, ihre Logistik auf ein neues Level zu heben und sich im hart umkämpften Markt erfolgreich zu positionieren. Wir freuen uns, mit LogiMAT-Besucher:innen über ihre Herausforderungen in 2025 und mögliche Lösungswege zu sprechen”, äußert Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsleitung bei leogistics. Auf der LogiMAT präsentiert das Software- und Beratungshaus innovative Lösungen in den Bereichen Lager-, Transport- und Yard Management für die Zukunft der Logistik. Im Fokus stehen Strategien zur Digitalisierung, Automatisierung und Reduzierung von Komplexität – konkret umgesetzt mit moderner SAP-Technologie. Gamechanger auf dem Werksgelände Das Yard ist bei vielen Unternehmen ein Bereich, in dem hinsichtlich Digitalisierung noch großes Potenzial besteht. Die Abfertigung von LKW und anderen Verkehrsträgern erfolgt oft noch manuell und ist mit viel Improvisation und Ineffizienz verbunden. Die Softwarelösung leogistics Yard Management bietet eine automatisierte Planung und Optimierung aller Transportbewegungen in einem Produktionswerk, Distributionslager, Multimodalterminal oder Hafenstandort. Eine flexible Prozess Engine ermöglicht es, in den höchst individuellen Werksgeländen sämtliche Kundenprozesse für alle Verkehrsträger abzubilden, ohne dass Anpassungen in der Implementierung erforderlich sind. So gibt es für jedes Yard die passende Lösung. Das eigentliche Yard Management ist dabei nur ein Teil einer Lösung, die mittlerweile mit Fug und Recht als eine holistische Logistics Operations Software bezeichnet werden kann und derzeit einzigartig im Markt ist. Das modular aufgebaute leogistics Yard Management schließt damit die Lücke zwischen Lager und Transport im SAP-Bereich. Gezielte Erweiterung des Lösungsportfolios Künstliche Intelligenz wird die Arbeitsweise in der Logistik stark verändern. LogiMAT-Besucher:innen können sich am leogistics-Stand über eine Vielzahl von KI-gestützten Anwendungsfällen in der Werks-, Transport- und Lagerlogistik informieren. „Gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft cbs Corporate Business Solutions treibt leogistics das Thema KI konsequent weiter voran, von KI-angereicherten bis hin zu komplett KI-getriebenen Prozessen”, sagt Christiaan Carstens. Darüber hinaus baut leogistics seine Kompetenzen im Bereich Cloud gezielt aus und erweitert sein Leistungsportfolio um die SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Mit der Integration dieser cloudbasierten Plattform erhalten Unternehmen eine direkt zugängliche technologische Grundlage für Innovationen. Ohne Sorgen dem SAP-Wartungsende entgegen Viele Unternehmen sind derzeit mit einem ganz anderen Thema beschäftigt: Das Wartungsende von SAP-Lösungen wie SAP LE-TRA und SAP EWM auf Netweaver Basis, was bereits 2027 bevorsteht. Dies stellt Unternehmen vor Herausforderungen, nicht zuletzt aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und des Fachkräftemangels in der IT. leogistics bietet Beratungspakete und Services an, um eine Migration auf die neue technologische Basis zu unterstützen und bestmöglich zu gestalten. Über leogistics Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Qualität, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen immer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann. Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Mit unserer Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik. Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. 