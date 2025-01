Startseite Mexiko denkt über Silber nach - Auswirkung auf den Silbermarkt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-24 11:31. Das weltweit größte Silber-Produktionsland Mexiko verfolgt bezüglich seiner Ressourcen einen Nationalisierungstrend. Die Bergbau- und Energieinvestitionen Mexikos könnten aufgrund des Nationalisierungstrends, der vielleicht auch auf Silber ausgeweitet werden könnte, die globalen Märkte verändern. Die sogenannte "Vierte Transformation" ist eine Bewegung, die darauf abzielt Ressourcen im Land zu verstaatlichen. 2022 hat Mexiko seine Lithiumreserven verstaatlicht, dann kam 2023 der Strombereich dazu. Und dies, obwohl es in Mexiko keine produzierende Lithiummine gibt. Da Silber ein äußerst wichtiges Energiemetall ist, könnte es auch unter die Nationalisierungsbestrebungen fallen. 2024 hat Mexiko einen Steinbruch einer Bergbaugesellschaft aus den USA beschlagnahmt. Die Enteignung umfasst auch Land und Hafen des Unternehmens. Ob tatsächlich auch Silber verstaatlicht werden soll, ist noch ungewiss. Jedenfalls wurden Bergbaukonzessionen von 50 auf 30 Jahre reduziert und Wassergenehmigungen unterliegen strengen Vorgaben. Treffen dürfte diese Entwicklung, wenn dann junge Explorationsgesellschaften. Seit gut drei Monaten sitzt eine neue Präsidentin an der Macht in Mexiko. Und Experten gehen davon aus, dass die Verstaatlichungsanstrengungen des Vorgängers sich nicht fortsetzen oder verstärken, sondern zurückgehen. Schließlich braucht Mexiko Geld und dies kommt nun mal auch aus dem Bergbau und damit auch aus ausländischen Investitionen. Silberproduzenten und -explorer blicken daher wieder entspannter in die Zukunft. So hat sich beispielsweise Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - bestens etabliert in Mexiko mit seinen Silber- und Silber-Zink-Blei Projekten. Dabei treibt die Gesellschaft eines der größten Silberentwicklungsprojekte weltweit voran. Für eine emissionsärmere Zukunft steht Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... -. Wer Mexiko meiden möchte, kann sich Foran Mining genauer anschauen. Das Unternehmen besitzt neun Grundstücke in Saskatchewan. Die darin enthaltenen Rohstoffe sind Kupfer, Zink, Silber und Gold. Zu den aktuellen Projekten gehören die Erschließung der Lagerstätte McIlvenna Bay, die Bewertung der Lagerstätte Bigstone und die Erkundung mehrerer vielversprechender Ziele in der Nähe von Minen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

