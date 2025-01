Startseite Niedrigseilgärten fördern Bewegung und Geschicklichkeit auf kommunalen Spielplätzen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-24 11:07. Bodennahe Seilspielgeräte bieten Kindern ab vier Jahren sichere und spannende Klettererlebnisse. Auf öffentlichen Spielplätzen sind Niedrigseilgärten eine wertvolle Bereicherung für das Spielangebot. Diese bodennahen Kletterstrukturen kombinieren verschiedene Balancier- und Hangelelemente und ermöglichen es Kindern, ihre motorischen Fähigkeiten spielerisch zu entwickeln. Inspiriert von Hochseilgärten, bieten sie Herausforderungen in geringer Höhe und sind somit bereits für Kinder ab vier Jahren geeignet. Ein Beispiel für ein solches Spielgerät ist der Niedrigseilgarten von OBRA-Design . Er umfasst eine Vielzahl von Elementen, die zum Balancieren und Hangeln einladen. Mit einer freien Fallhöhe von maximal 1,60 Metern und einem erforderlichen Fallschutzbereich von 81 Quadratmetern entspricht er den geltenden Sicherheitsstandards für öffentliche Spielplätze. Zusätzlich zu den anderen Spielplatzgeräten ist die Integration von Niedrigseilgärten in kommunale Spielplätze fördert nicht nur die körperliche Aktivität der Kinder, sondern stärkt auch deren Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Durch das gemeinsame Bewältigen der Kletterelemente lernen sie, sich gegenseitig zu unterstützen und ihre eigenen Grenzen auszuloten. Für Gemeinden, die ihren Spielplatz mit einem Niedrigseilgarten bereichern möchten, stehen verschiedene Modelle zur Auswahl. Diese können individuell an die vorhandenen Platzverhältnisse und die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Die Verwendung von robusten Materialien gewährleistet dabei eine lange Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand. Die Planung und Umsetzung solcher Projekte sollte in Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern wie https://obra-play.com/ erfolgen, die über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung in der Gestaltung sicherer und ansprechender Spielgeräte verfügen. So wird sichergestellt, dass der neue Niedrigseilgarten den Anforderungen der DIN EN 1176 entspricht und den Kindern jahrelangen Spielspaß bietet. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget. Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt - wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung! Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

