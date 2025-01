Startseite GenoHotel Forsbach erhält erneut kununu Top Company-Siegel 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 14:35. Nachdem das GenoHotel Forsbach bereits 2024 als Top Company ausgezeichnet wurde, erhält es auch dieses Jahr den kununu Top Company-Award für eine herausragende Unternehmenskultur. Das Arbeitgebersiegel zeichnet Unternehmen mit hoher Mitarbeiter:innen Zufriedenheit aus und wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen auf kununu vergeben. Das GenoHotel Forsbach gehört damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland. "Wir gratulieren dem GenoHotel Forsbach zum erneuten Erhalt des Top Company-Siegels", sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. "Diese Auszeichnung wird nur an fünf Prozent der Unternehmen verliehen, die auf kununu besonders positive Bewertungen erhalten haben. Sie steht für Anerkennung und Wertschätzung und sendet ein starkes Signal an potenzielle Bewerber:innen. Zudem wirkt das Siegel nicht nur extern, sondern stärkt auch die Unternehmenskultur. So haben 52 Prozent der Siegel-Käufer:innen Rückmeldungen von ihren Mitarbeitenden zur Auszeichnung erhalten - 77 Prozent dieser Rückmeldungen waren explizit positiv." "Die erneute Auszeichnung ist für uns eine großartige Bestätigung unserer umfangreichen Anstrengungen, eine positive Arbeitsumgebung für alle unsere Mitarbeitenden zu schaffen", so Dirk-James Annas, Geschäftsführer im GenoHotel Forsbach . Als Hotel mit genossenschaftlicher Historie haben wir die genossenschaftlichen Werte Gemeinschaft, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen neu interpretiert und in unser Hotelkonzept integriert. Um sich für das kununu Top Company-Siegel 2025 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen: • Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt. • Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal 5 möglichen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden. • In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der Bewertungs-Score der Mitarbeitenden bei mindestens 3,8 Sternen liegen. • Mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung. Eine Umfrage von kununu unter Unternehmen, die in der vergangenen Siegel-Saison als Top Company ausgezeichnet wurden, ergab: 56 Prozent der Befragten stimmten eher zu und 13 Prozent voll und ganz, dass das Siegel ihre Wettbewerbsposition im Rennen um qualifizierte Fachkräfte verbessert hat. Darüber hinaus Verzeichnen mehr als die Hälfte der Top Companys aus dem Vorjahr (58 Prozent) eine erhöhte Anzahl an Bewerbungen aufgrund des Siegels. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GenoHotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

Deutschland fon ..: 022058030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de GenoHotel Forsbach bei Köln - viel Platz & Grün zum Entfalten. Raum für Inspirationen Das ruhig gelegene 3 Sterne Superior GenoHotel Forsbach ist ein komfortables Business- und Tagungshotel mit 170 modernen Zimmern. Es liegt vor den Toren Kölns, direkt am Rande des Königsforstes, und bietet durch die idyllische Lage das perfekte Umfeld für einen gelungenen Aufenthalt. Mit 12 Seminar- und 17 Gruppen- und Konferenzräumen, alle ausgestattet mit modernstem Equipment, bieten wir Ihnen großzügige Tagungsmöglichkeiten. Hier finden Sie die Basis für kreatives Arbeiten und Entspannen in behaglicher Atmosphäre. Unser Haus liegt landschaftlich reizvoll direkt am Naherholungsgebiet Königsforst, der grünen Lunge von Köln. Wir sind optimal angebunden an die Autobahnen A3 und A4, welche in weniger als 10 Minuten erreichbar sind. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist mit ca. 12 km Entfernung ebenfalls gut und schnell erreichbar. Unsere hoteleigenen Parkplätze direkt am Haus sind für unsere Gäste selbstverständlich kostenlos. Gegen Gebühr können Sie an unseren 4 E-Ladestationen nachhaltig tanken. Unser Hotel zeichnet sich heute schon durch nachhaltiges Denken und Handeln in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialem aus. Damit dies nun auch sichtbar für unsere Gäste wird, wurde unser Hotel aktuell von InfraCert - Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie- als GreenSign Hotel zertifiziert. Jetzt zeigt sich das GenoHotel von seiner persönlichsten Seite. Gemütlichkeit und funktionale Qualität repräsentieren sich bis ins kleinste Detail. Entspannen Sie in unseren modernen und stilvollen Einzel- oder Doppelzimmern. Die Innenraumharmonie ist mit Farben, Stoffen und Mobiliar perfekt aufeinander abgestimmt. Dusche/WC, Haartrockner, Telefon, kostenfreies WLAN, Schreibtisch und Flat Screen TV mit digitaler Gästemappe sind selbstverständlich. Unser Restaurant ist so flexibel wie die Anlässe. Morgens, mittags, nachmittags und abends steht es Ihnen als Selbstbedienungsrestaurant mit 176 Plätzen zur Verfügung. Ob Lunchbuffet, mehrgängige Menüs, Fingerfood oder ein festliches Bankett. Unser kompetentes Küchen- und Serviceteam lässt Ihre Veranstaltung zum gelungenen Event werden. Unsere regionalen Gerichte und saisonalen Speisen kochen wir für Sie stets mit Liebe - und selbstverständlich mit marktfrischen Zutaten. Unsere gemütliche Hotelbar mit einem großen Sortiment an Cocktails, Bier und Wein, sowie einer kleinen Speisenauswahl ist der ideale Ort, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Oder genießen Sie bei schönem Wetter den besonderen Charme unserer wunderschönen grünen Oase im Innenhof. Zur Erholung stehen Ihnen unsere Sauna, zwei moderne Fitnessräume und ein großzügiger Innenpool kostenlos zur Verfügung. Hochwertige E-Mountainbikes können gegen eine Gebühr angemietet werden. Unser Haus liegt direkt am Naherholungsgebiet Königsforst - ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Pressekontakt: GenoHotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath fon ..: 022058030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten