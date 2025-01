Startseite Häfele Austria GmbH bietet umfangreichen Katalog für Türdrücker und Türgriffe an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 13:02. Kunden können den aktuellen Katalog für Türdrücker und Türgriffe von Häfele Austria GmbH anfordern, um sich über das vielfältige Sortiment zu informieren. Die Häfele Austria GmbH stellt ihren Kunden einen umfassenden Katalog zur Verfügung, der eine breite Auswahl an Türdrückern und Türgriffen präsentiert. Dieser Katalog bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Modellen, Materialien und Designs, die sowohl für den Wohn- als auch für den Objektbereich geeignet sind. Im Sortiment finden sich über 800 Artikel, darunter Türdrücker aus Edelstahl, Messing und Aluminium. Besonders gefragt sind derzeit Türgriffe in Schwarz oder Antik-Optik , die sowohl im Wohnbereich als auch im Objektbereich im Trend liegen. Die Vielfalt an Designs ermöglicht es Kunden, den passenden Türdrücker für ihre individuellen Anforderungen auszuwählen. Neben Türdrückern umfasst das Angebot auch Schutzbeschläge, die in großer Auswahl von der Türdrückergarnitur bis zum einzelnen Türgriff oder Schild erhältlich sind. Diese Beschläge bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch stilvolle Akzente für Haustüren und Eingangstüren. Kunden, die Interesse an den Produkten haben, können den Katalog direkt bei der Häfele Austria GmbH anfordern. Der Katalog bietet eine detaillierte Übersicht über das Sortiment und unterstützt bei der Auswahl der passenden Türdrücker und Türgriffe für verschiedene Einsatzbereiche. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Häfele Austria GmbH

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele. Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

