Startseite Kinderbuchtipp – Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen Pressetext verfasst von Kummer am Do, 2025-01-23 07:39. Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt! Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/nepomuck-und-finn-abenteuer-in-norwegen-brit... Buchdaten:

Herausgeber: ?BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Oktober 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10:3756232409

ISBN-13:? 978-3756232406

Auch als E-Book erhältlich! Leseprobe: Merlins Norwegenlehrstunde

„Merlin, bringst du bitte etwas Proviant mit raus? Vielleicht ist es keine schlechte Idee, wenn wir uns auch etwas stärken“, bettelt Susi.

„Jaja, was würdet ihr nur machen, wenn ich nicht da wäre?“, spaßt der Kater. Und als sie dann alle in der Runde sitzen, fragt Mäusekind Lukas: „Lieber Merlin, kannst du uns etwas über Norwegen erzählen? Nepomuck schwärmt immer von den schönen Wäldern und der Natur, und wie herrlich es ist, da mit seiner Familie zu leben.“

„Oh ja, bitte, erzähl uns was“, betteln jetzt alle und schauen Merlin erwartungsvoll an.

Der Kater kratzt sich am Kopf, räuspert sich und fängt an zu berichten. „So viel weiß ich leider auch nicht, aber das eine oder andere habe ich schon aufgeschnappt. Meine Menschen schauen ja gerne abends Fernsehen, besonders Berichte über andere Länder, und da war auch was über Norwegen. Lasst mich mal überlegen, ob ich das noch zusammenbekomme.“

„Jetzt mach es nicht so spannend, Merlin. Fang endlich an!“

„Norwegen liegt in Nordeuropa, und man sagt, es ist das geheimnisvolle Land der Trolle, Kobolde und Elche. Das Land ist sehr gebirgig, auch an der Küste, und weltweit für seine außergewöhnlichen Landschaften und die vielen Fjorde bekannt. Und die Landeswährung ist die norwegische Krone.“

„Was sind Fjorde?“, will Fridolin wissen.

„Ein Fjord ist eine kleine oder große Meeresbucht. Im Grunde sieht er wie ein Fluss aus, der sich tief ins Land hineinzieht. Aber da das Wasser aus dem Meer kommt, ist es salzig. Die Ufer sind oft steil und felsig, und das Gewässer ist sehr tief. Deshalb fahren dort auch viele große Schiffe. Die Menschen machen gerne Kreuzfahrten nach Norwegen, um die schöne Natur, die vielfältige Tierwelt, große Wasserfälle und Städte kennenzulernen. Und natürlich um die vielen Fjorde zu sehen. Norwegen ist ein Königreich. Na, Mädels, das ist doch was für euch.“

„Oh ja“, jauchzt Emma. „Erzähl uns was darüber!“

„Typisch Mädchen“, mault Lukas, verstummt aber sofort, als er den bösen Blick seiner Mutter erhascht.

„Hmmm, ich weiß nur, dass das königliche Schloss in Oslo ist, der Monarch von Norwegen Harald heißt und seine Frau Sonja. Die königliche Familie ist in ihrem Land sehr beliebt.“

„Ich wäre auch gerne eine Königin“, schwärmt Luise.

„Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir wollen doch zu Nepomuck! Was erzählt man dort über Kobolde?“, will Luis wissen. „Und da gibt es ja auch noch Trolle! Was sind das für Wesen?“

© Kummer/Erdiç Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

