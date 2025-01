Startseite 75 Jahre Dr. Walser Dental - 75 Jahre Innovationen Pressetext verfasst von Dr. Walser Dental am Mi, 2025-01-22 17:07. Der Kreisgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Prof. Dr. Uwe Böhm, überbrachte die Glückwünsche der IHK mit einer Urkunde zum 75-jährigen Betriebsjubiläum des Medizintechnik-Herstellers, dessen Walser Zahn-Matrizen Zahnärzte weltweit begeistert anwenden. In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr. Böhm die Erfahrungen des Geschäftsführers Gerhard Daiger und seinen Mut, immer wieder Neues zu wagen. Dies habe ihn an den Punkt gebracht, an dem er heute steht. Die vielen Auszeichnungen belegen die Erfolge des Unternehmers, so Böhm. "Der Weg zum Erfolg ist stets individuell und der entscheidende Schritt in diese Richtung führt nicht selten über unwegsame, steile Pfade. Nur wem es gelingt, diese Klippen zu meistern, kommt am Ende auch ganz oben am Berg an. Sie haben es geschafft, über einen langen Zeitraum außergewöhnliche Geschäftserfolge zu erzielen. Nicht nur harte Arbeit, sondern auch Mut zum Risiko steckt dahinter. Das verdient besonderes Lob und ebenso hohe Anerkennung", so Professor Böhm. Im Anschluss an die Laudatio und Übergabe der Urkunde, lud die Geschäftsleitung zu Kaffee und Kuchen, später zum Abendessen ein. Nach dem Sektempfang würdigte Gerhard Daiger in seiner ausführlichen Rede den Einsatz und das Engagement der Mitarbeiter. So lobte er auch den Einsatz der neuen Mitarbeiter, die Freude, die hohe Motivation sowie die Zuverlässigkeit, die sie an ihren neuen Arbeitsplätzen zeigten. Gerhard Daiger war überrascht, wie viel Dankbarkeit er auch in Form von Geschenken für seine Unterstützung, Wertschätzung und sicheren Arbeitsplätze erhielt. So schilderte Gerhard Daiger, dass die Dr. Walser Dental seit seiner Übernahme von 1999 bis heute 431 Innovationen umgesetzt hat. Zu Beginn seiner neuen Aufgabe in 1999 hatte die Dr. Walser Dental Kunden aus 33 Ländern, heute sind es Kunden aus 129 Ländern. "75 Jahre Innovationen aus der Praxis für die Praxis und Lieferungen in über 120 Länder bestätigen den Erfolg des Herstellers für zahnärztliche Instrumente", so Gerhard Daiger.

In ausgelassener, froher Stimmung wurde bis in die späten Abendstunden ausgiebig gefeiert. Hintergrundinformationen:

Im Jahre 1948 gründete der im Dezember 1894 geborene Zahnarzt Dr. Julius Walser die "Dr. J. Walser Dentalfabrikation" in der Fürstenbergstraße in Radolfzell. Das erste Telefon in Radolfzell mit der kurzen Nummer "300" hatte der Gründer Dr. Julius Walser bereits im Jahre 1938. Dieses Telefon war ein wichtiges Kommunikationsmittel, auch für die Bürger in Radolfzell. Die erste Messeteilnahme fand bereits 1948 in München statt. Im Jahre 1960 ist die Firma in die Teggingerstaße umgezogen. Im Jahre 1978 wurde die Firma umfirmiert in die "Dr. Walser Dental GmbH". Im Jahre 1999 kaufte Gerhard R. Daiger die komplette Firma und ist seither Geschäftsführer der Dr. Walser Dental. Dies war das erste Mal nach 51 Jahren in der Geschichte des Unternehmens, dass die Firma nicht von einem Familienmitglied geführt wird. Im selben Jahr noch fand auch der Umzug der Firma in das Industriegebiet Nord in Radolfzell statt. Die Dr. Walser Dental hat seit der Übernahme im Jahre 1999 durch Senator Daiger die Internationalität durch viele Reisen deutlich ausbauen und neue Kunden in zusätzlich 96 Ländern gewinnen können. Die Reklamationsrate ist seit 24 Jahren gegen null und alleine seit 2006 hat das Unternehmen viele Auszeichnungen erhalten. Vor allem wegen der erstklassigen, einzigartigen Vorteile der Produkte, ihrer hohen Produktqualität und schnellen Lieferzeit, genießt das Unternehmen weltweit einen exzellenten Ruf. Zahlreiche Erfindungen von zahnärztlichen Instrumenten, die alle patentiert wurden, erleichtern das Arbeiten des Zahnarztes weltweit und helfen ihm Zeit und Geld zu sparen. Mehr Informationen unter www.walser-dental.com