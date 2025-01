Startseite Auf Silber, das Energiemetall moderner Lösungen, setzen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-22 16:44. Von der Antike bis heute ist die Geschichte der Energie faszinierend. Heute gehört Silber zur Revolutionierung der Energie dazu. Über Jahrtausende machten sich Menschen Gedanken wie Energiequellen genutzt werden können. Angefangen von Holzöfen über die Verlagerung zu Kohle, vor allem zu Zeiten der industriellen Revolution bis zur Öl-Ära im 19. Jahrhundert, Energiegewinnung war und ist immer wichtig. Mit dem Fortschritt der Zivilisation stieg der Energiebedarf. Öl punktete zwar gegenüber der Kohle mit seinen Eigenschaften, aber die Vorherrschaft der Kohle hielt an. Dann im 20. Jahrhundert kam Erdgas als effizienter Brennstoff dazu. Die Bedeutung von Silber stieg seitdem an, denn seine besonderen Eigenschaften wie Reflektivität, Leitfähigkeit, Korrosionsschutz, Formbarkeit oder antimikrobielle Wirkung machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Energiesysteme. Verwendung findet das Edelmetall jetzt in Kraftwerken (Kabel, Schalter, Verbindungen), in KI-Rechenzentren oder Offshore-Windprojekten. Dazu kommt der bedeutende Bereich der Solarenergie, Batterien und Brennstoffzellen und die Elektromobilität. Kein Wunder, dass sich Silber im Defizit befindet, der Verbrauch ist nun mal größer als die Neuentdeckungen im Bergbausektor. Der Übergang zu erneuerbaren und nachhaltigen Energien machen Silber zum Energiemetall der Zukunft. Auch die Raumfahrt sowie militärische Anwendungen sind auf das edle Metall angewiesen und so kommt Silber eine entscheidende Rolle bei der Energiezukunft zu. Nebenbei ist es natürlich ein Anlagemetall ähnlich dem Gold und wird auch gern als sicherer Hafen angesteuert. Investoren können auf Silber mit Werten wie Endeavour Silver oder MAG Silver setzen. Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - verfügt über Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In Jalisco, Mexiko entwickelt das Unternehmen nun das Silber-, Blei- und Zinkprojekt Pitarrilla. MAG Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-cor... - ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

