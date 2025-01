Startseite Der Goldpreis und der neue Mann im Weißen Haus Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-22 15:57. Nun ist Donald Trump erneut ins Weiße Haus eingezogen. Marktteilnehmer holten sich Gold als Absicherung. Jüngst sind die Gold-Lagerbestände zur Deckung von Futures-Geschäften an der COMEX stark nach oben gegangen. Genau gesagt auf den höchsten Stand seit November 2022 und in der vergangenen Woche um mehr als zwei Millionen Unzen Gold. Dahinter steckt wohl die Absicht sich gegen mögliche Importzölle abzusichern. Unsicherheiten wie drohende Handelskriege oder Tendenzen zu Teuerung drängen nun mal Investoren zum Gold. Dass eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ausgehandelt wurde, scheint gerade keine große Rolle zu spielen. Fed-Zinssenkungen, die wieder weniger erwartet werden, haben den Goldpreis auch nicht sonderlich berührt. Was den Goldpreis gerade stützen würde, wäre ein schwächerer US-Dollar und sinkende Anleiherenditen. Jedenfalls profitiert Gold als sicherer Hafen, solange nicht klar ist, wie der neue US-Präsident mit Zöllen umgehen wird. Charttechniker sehen einen wichtigen Erfolg, dass der Preis des Edelmetalls über 2.702 US-Dollar je Feinunze gestiegen ist. Weiter nach oben dürfte es preislich gehen, sollte der Goldpreis über 2.725 US-Dollar je Unze ansteigen. Dann dürfte eine weitere Kaufwelle bevorstehen. Sollte es das Edelmetall nicht über 2.725 US-Dollar je Unze schaffen und fällt womöglich unter 2.670 US-Dollar zurück, dann müsste mit einer deutlichen Korrektur gerechnet werden. Sobald es Klarheit bezüglich der Politik von Donald Trump gibt und wie es mit den Zinsentscheidungen der Fed weitergeht, wird man mehr wissen. Immer ein Bestandteil eines ausgewogenen Depots sollten die Werte von Goldunternehmen sein, beispielsweise von Revival Gold oder Fury Gold Mines. Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - entwickelt Goldminen im Westen der USA. Dazu gehören das Mercur-Goldprojekt in Utah und das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Das sind zwei Goldsysteme mit mehreren Millionen Unzen. Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - besitzt Projekte in Quebec und Nunavut, sowie eine Position von 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. und damit ebenfalls eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten