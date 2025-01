Startseite Heimatstadt Henan – Frühlingsfest in Xunxian: Traditionelles Volkskulturfestival wird im Landkreis Xunxian in Henan eröffnet Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-01-21 13:37. Von Chen Quan Das 17. Zhongyuan (Hebi) Volkskulturfestival begann am 15. Januar 2025, dem 16. Tag des 12. Mondmonats im Jahr des Drachen, mit einer feierlichen Zeremonie in der antiken Stadt Xunxian, einem Landkreis in der zentralchinesischen Provinz Henan, wie huanqiu.com (Global Times Online) berichtet. Am 4. Dezember 2024 wurde Chinas Nominierung des Frühlingsfestes in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Auch dieses Fest fand danach statt. Xunxian, historisch bekannt als Liyang, wurde 1994 vom Staatsrat zur Nationalen Historischen und Kulturellen Stadt ernannt und ist damit die einzige Stadt auf Kreisebene in Henan, die einen solchen Titel trägt. Die 1700 Jahre alte Frühlingsfest-Tempelmesse von Xunxian, die als „Erste große antike Tempelmesse Nordchinas“ bekannt ist und sich durch ihre traditionellen Praktiken wie den Frühlingsfestmarkt, Folkloreaufführungen, Tempelmessen und Laternenmessen auszeichnet, wurde in das Nominierungsdokument aufgenommen und ist ein Höhepunkt darin. Die Eröffnungsfeier begeisterte mit Löwentänzen und Vorführungen von Bambuspferden und bildete den Auftakt für eine lebendige kulturelle Darbietung. Anschließend tauchten die Besucher in die festliche Atmosphäre der antiken Stadt Xunxian und des Dapi-Berges ein, wo es reichlich lokale Köstlichkeiten wie gedämpfte Liyangzi-Teigtaschen gab, die das kulinarische Erbe von Xunxian repräsentierten. Das diesjährige Festival der traditionellen Volkskultur stand weiterhin unter dem Motto „Heimatstadt Henan – Frühlingsfest in Xunxian“. Zusätzlich zur Eröffnungsfeier hat Xunxian als wichtiges Bindeglied bei der Nominierung des Frühlingsfestes und Hauptveranstaltungsort des Festivals 24 besondere Aktivitäten im Bereich Kulturtourismus organisiert. Zu den Aktivitäten gehören klassische Theateraufführungen wie das Drama der antiken Stadt, die Liyang-Volkstanz-Passion, die elektronische Lagerfeuerparty und die Jugendtalentshow. Außerdem gibt es sieben neue Erlebnisszenarien, darunter das Hanlin-Bankett im Hanlin-Herrenhaus, Romantik in der antiken Stadt und das Zeitgedächtnismuseum. Außerdem gibt es sechs große Folkloreveranstaltungen an verschiedenen Orten, die das Frühlingsfest für Einheimische und Touristen bereichern. Das Hanlin-Bankett bot den Gästen ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, das an das gemeinsame Essen während der Frühlings- und Herbstperiode erinnert. Die zahlreichen kulturellen Produkte, darunter die Tonskulpturen von Xunxian, faszinierten die Besucher mit ihrer Kunstfertigkeit und Tradition. Unternehmen: Global Times Online Ansprechpartner: Stephen Ma E-Mail: mayue@huanqiu.com Website: www.huanqiu.com Telefon: 18610376012 Stadt: Hebi Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten