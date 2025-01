Startseite LJB bietet digitalen Top-Service für E-Bikes, Fahrräder, Leasing mit Spitzenplatz beim ServicePro24 von JobRad Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 12:28. Little John Bikes glänzt mit digitalem Top-Service und zertifizierten Werkstätten. Gemeinsam mit JobRad setzen sie Maßstäbe und haben 2024 über 400.000 Services durchgeführt. Die Little John Bikes GmbH ist einer der Service-Champions beim Fahrradleasing: Im Jahr 2024 hat der Fahrradhändler im Rahmen des Partnerprogramms ServicePro24 mit die meisten der insgesamt 400.000 Services für JobRad-Kund:innen durchgeführt. Unter den großen Filialisten erreicht Little John Bikes eine herausragende Servicequote. Diese Leistung unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Little John Bikes und JobRad sowie das gemeinsame Engagement für herausragenden Service im Fahrradleasing. Little John Bikes zeichnet sich durch einen digitalen Buchungsprozess, zertifizierte Werkstätten und einen klaren Fokus auf Beratung im Fahrradleasing, den Verkauf von E-Bikes und Fahrrädern sowie einen umfassenden After-Sales-Service inklusive Ergonomie-Beratung aus. Dieser Service-Schwerpunkt hat insbesondere in den neuen Bundesländern zu einer starken Partnerschaft mit JobRad geführt. Andreas Hennemann, Senior Vice President Partnermanagement bei JobRad, betont: "In einer guten Partnerschaft gibt es genügend Raum für Weiterentwicklung und Zuhören. Diesen Raum haben wir mit der JobRad-Partner-Community geschaffen: Dort können teilnehmende Partner:innen ihre Einschätzung zu Themen, die sie und die Branche bewegen, noch direkter an uns übermitteln, sich untereinander austauschen und mit den JobRad-Expert:innen ins Gespräch kommen. Das hilft uns dabei, unser Angebot kontinuierlich zu optimieren und letztendlich noch kundenzentrierter agieren zu können." Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes, ergänzt: "Die Beratung von Arbeitgebern, der Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes sowie der dazugehörige After-Sales-Service sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensstrategie. Nur durch ein integriertes Konzept können wir die Mobilitätswende gemeinsam vorantreiben und Arbeitgebern sowie Nutzern einen echten Mehrwert bieten." Beide Unternehmen planen, ihre Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und den Service für Kunden kontinuierlich zu verbessern. Im Rahmen von Initiativen wie ServicePro24 und der JobRad-Partner-Community setzen sie gemeinsam Maßstäbe für Qualität und Kundenorientierung im Fahrradleasing. Über JobRad:

Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad® Marktführerin im Fahrradleasing und betreut inzwischen 100.000 Unternehmen mit bald sieben Millionen JobRad-Berechtigten. Als Mobilitätsdienstleisterin organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgeber:innen und Mitarbeitenden. Über Little John Bikes: Service und Kompetenz in allen Bereichen Little John Bikes steht für ein herausragendes Full-Service-Angebot im Bereich Fahrräder und E-Bikes. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz setzt das Unternehmen Maßstäbe in Beratung, Service und digitalen Lösungen. Ob online buchbare Termine, umfassende Expertise im E-Bike-Bereich, attraktive Fahrradleasing-Angebote oder ein deutschlandweites Servicenetzwerk: Little John Bikes überzeugt mit echten Mehrwerten. Digitaler Buchungsprozess: Beratung und Service einfach online planen Ein zentraler Vorteil bei Little John Bikes ist der digitale Buchungsprozess. Kunden können bequem online Termine für Beratungsgespräche, Inspektionen oder Reparaturen vereinbaren. Dieser benutzerfreundliche Service spart Zeit, ermöglicht eine flexible Planung und sorgt für eine reibungslose Organisation - ideal für alle, die Wert auf Effizienz und Komfort legen. E-Bike-Kompetenz: Individuelle Beratung und perfekte Ergonomie Als Experte für E-Bikes bietet Little John Bikes eine große Auswahl an Modellen für unterschiedlichste Bedürfnisse - von Alltagsfahrern bis hin zu sportlichen Pendlern. Die speziell geschulten Verkaufsberater sorgen dafür, dass jedes E-Bike individuell angepasst wird, um höchsten Fahrkomfort zu gewährleisten. Ergonomische Einstellungen und eine persönliche Beratung stehen dabei im Fokus. CEO Robert Peschke betont:

"Nur durch eine individuelle Beratung können wir sicherstellen, dass jeder Kunde das ideale Fahrrad für seine Bedürfnisse erhält - egal ob für den täglichen Arbeitsweg oder das Wochenendabenteuer." Fahrradleasing: Attraktive Lösungen für Privat- und Geschäftskunden Fahrradleasing ist nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Little John Bikes gilt als erfahrener Leasingexperte und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Leasinganbietern wird ein reibungsloser Ablauf sichergestellt. Besonders für Arbeitnehmer ist das Dienstfahrrad eine attraktive Alternative, die sowohl Kosten spart als auch die Umwelt schont. Zertifizierte Werkstätten und geschulte Mitarbeiter Ein weiterer wichtiger Mehrwert sind die zertifizierten Werkstätten von Little John Bikes, die als Shimano Service Center höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Werkstatt- und Verkaufsmitarbeiter sind umfassend geschult, um eine fachgerechte Wartung und Reparatur zu garantieren. Regelmäßige Weiterbildungen stellen sicher, dass auch komplexe Systeme wie E-Bike-Antriebe optimal betreut werden. Flächendeckendes Servicenetzwerk mit 60 Filialen deutschlandweit Mit über 60 Standorten bietet Little John Bikes ein Servicenetzwerk, das Kunden deutschlandweit schnelle und zuverlässige Hilfe garantiert. Ob in der Großstadt oder auf dem Land, die Filialen bieten persönlichen Service, individuelle Beratung und eine umfassende Betreuung. Diese lokale Nähe ist ein entscheidender Vorteil, der die Marke von vielen Wettbewerbern abhebt. Mehr zu Little John Bikes: www.littlejohnbikes.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Little John Bikes

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.?? Als Spezialist im Megatrend "E-Bike" verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.?? Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.?

Herr Felix Natuschke

Heidestraße 3

Dresden 01127 fon ..: 035156349746

