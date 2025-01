Startseite Von Wiesbaden nach New York: Pädagogin setzt mit Babyzeichensprache neue Maßstäbe Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 08:42. Mit ihrer Rede "Unverstandene Seelen sterben leise" bewegte Kelly Malottke, Expertin für frühkindliche Kommunikation, das internationale Publikum eines Fachkongresses in Wiesbaden. Wiesbaden, den 16.01.25 - Mit ihrer ergreifenden Rede "Unverstandene Seelen sterben leise" bewegte Autorin Kelly Malottke, Pädagogin und Expertin für frühkindliche Kommunikation mit Gebärden aus Lehmen, das Publikum eines Fachkongresses in Wiesbaden. Vor über 250 Teilnehmern aus 26 Nationen sprach sie über die Bedeutung von Verständigung - nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem für die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Bewegende Botschaft: Gelingende Kommunikation kann Leben retten. Mit beeindruckenden Zahlen und persönlichen Erfahrungen illustrierte Malottke, wie mangelnde Kommunikation und ein Gefühl des Nicht-Verstanden-Werdens zu Isolation, Verzweiflung und sogar zum Suizid führen können. Ihre Rede war nicht nur ein Appell für mehr Verständnis in Beziehungen jeglicher Art, sondern auch ein Weckruf, um die Bedürfnisse und Wünsche von Babys und Kleinkindern ernster zu nehmen. Malottke als German Next Speaker Star

Seit ihrem ersten Weltrekord-Titel im Jahr 2022 bei den Internationalen Speakerslams zieht Kelly Malottkes Performance öffentliche Aufmerksamkeit auf sich - mittlerweile hat sie bereits drei Weltrekordtitel erzielt. Diesmal erregte sie die Aufmerksamkeit der Initiatorin von "German Next Speaker Star", Katja Kaden, einem Casting-Wettbewerb, der vielversprechende Redetalente fördert. Kaden war so beeindruckt, dass sie Malottke umgehend nach ihrer Rede bat, die Kategorie Pädagogik auf ihrer Speakerbühne zu vertreten. Auch Speaker-Ikone Hermann Scherer, der bereits mit Bill Clinton, Boxweltmeister Klitschko Brüder und den No Angels auf der Bühne stand saß in den Reihen, erkannte das Potenzial ihrer Botschaft und buchte sie unmittelbar für einen Vortrag in New York.

Auch Deutschlands Medienexperte Jörg Rositzke, ehemaliger Geschäftsführer von TV Hamburg 1 lobte ihre Arbeit: "Das Konzept der Babyzeichensprache, das Frau Malottke seit über 16 Jahren in Deutschland etabliert hat, ist einfach revolutionär. Ihre Botschaft müssen alle Eltern und Pädagogen hören. Kelly Malottke gehört für mich in die größten Talkshows Deutschlands - denn das Thema ist von gesellschaftlicher Bedeutung und sie verändert damit Leben nachhaltig." "Ich bin einfach nur sprachlos: Dieses Feedback ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für meine Arbeit, sondern eine große Chance, die Nutzung von Gebärdensprache mit hörenden Babys und Kleinkindern weltweit bekannter zu machen und den Kleinsten im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme geben", so Malottke. Autorin fordert: Gebärdensprache als Kommunikationsmittel für alle Kinder.

Vor 16 Jahren entwickelte Kelly Malottke ihr Programm "Zauberhafte Babyhände®", das Eltern und Pädagogen ermöglicht, hörenden Babys und Kleinkinder schon vor ihren ersten gesprochenen Worten in nur einer Sekunde unmittelbar mit Gebärdensprache zu verstehen. Ihre Methode erleichtert den Alltag, stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind und schafft Raum für ein tieferes gegenseitiges Verständnis. Mit ihrem Ansatz hat Autorin Malottke bereits über viele tausend Familien in fünf Ländern Europas erreicht. Ihre Arbeit ist ein Aufruf, die Stimmen der Kleinsten zu hören und ihnen die Möglichkeit zu geben, verstanden zu werden - da, wo die Lautsprache jahrelang für Lücken sorgt, für eine empathischere und verständnisvollere Gesellschaft. Interessierte können mehr über Kelly Malottkes Arbeit und ihr Programm "Zauberhafte Babyhände®" auf der Webseite www.zauberhafte-babyhaende.de erfahren.

Kelly Malottke

Koblenzer Str. 9

56332 Lehmen

Deutschland fon ..: 026055930000

web ..: https://zauberhafte-babyhaende.de

Zauberhafte Babyhände® ist ein Programm, das Eltern und Fachkräften zeigt, wie die Hände von Babys und Kleinkindern mithilfe von Baby- und Kindergebärden kommunizieren können. Dadurch wird das bereits vorhandene Kommunikationspotenzial vervielfacht, und Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich verständlicher zu machen und autonomer an ihrer Welt teilzuhaben. Der ganzheitliche und intuitive Ansatz von Expertin Kelly Malottke macht das Programm einzigartig und ermöglicht es Kindern und ihren Bezugspersonen, sich ganzheitlich innerhalb ihrer Kommunikationsressourcen zu entfalten. Das Programm beinhaltet verschiedene aktivierende Live- und Online-Formate an, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Kurse, Workshops, Coaching, Beratung, und einen YouTube-Channel. Zusätzlich werden inspirierende Publikationen veröffentlicht, die Eltern und Fachkräften dabei helfen, die Welt der Baby- und Kindergebärden besser zu verstehen und anzuwenden.

Frau Kelly Malottke

Koblenzer Str. 9

56332 Lehmen fon ..: 026055930000

