Startseite KI-Suchmaschinen erfordern ein Umdenken Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-17 17:42. Unternehmen müssen sich an KI Suche anpassen So ehrlich muss man sein: KI-Suchmaschinen erfordern ein Umdenken. 98% der Unternehmen haben eine unzureichende Contentstruktur und Linkstruktur. Als Senior SEO Spezialist ist es meine Kernaufgabe, Webpräsenzen zu einer Top-Datenquelle für einen Themenkreis zu machen, da die KI-Suche an gut strukturierten Datenquellen nicht vorbeikommen wird. Ich habe einen eigenständigen KI-SEO-Ansatz entwickelt, der alle Entwicklungen entsprechend berücksichtigt. Mein USP: 15+ Jahre Projekterfahrung und implizites Spezialknowhow. Das lernt man auf keiner Uni/FH und in keiner Agentur. Ich bin noch 100% oldschool unterwegs: Ich mache alles selbst und konzentriere mich dabei auf DAS Wesentliche: Onpage, Content und Offpage. Für alles andere gibt es Generalisten. SENIOR SEO Spezialist & Texter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. Tel.: +43 650 46 46 498

