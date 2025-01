Kampf gegen den Klimawandel mithilfe von Rohstoffen

2024 war das wärmste, bisher aufgezeichnete Jahr. Der CO2-Ausstoss war so groß wie nie zuvor.

Überschwemmungen, Starkregen und eine rekordverdächtige Hurrikan-Saison zeigen zusätzlich auf, dass 2024 für die Erde kein so gutes Jahr war. Mit der Elektromobilität kann der CO2-Ausstoss verringert werden. Mit gutem Beispiel geht Norwegen voran. In 2024 waren fast neun von zehn Autos Elektroautos. Dies gelang, indem die Preise entsprechend gesteuert wurden. Dabei sind auch hierzulande die Antriebskosten von Elektrofahrzeugen 2024 deutlich niedriger als die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gewesen. Wurde das E-Auto zu Hause geladen, so konnten gegenüber Benzinern rund 47 Prozent eingespart werden. Für eine CO2-ärmere Zukunft hat sich auch Amazon entschieden. Gerade hat das Versandhaus mehr als 200 batterie-elektrische LKW bestellt.

So sollen jährlich mehr als 350 Millionen Pakete abgasfrei ausgefahren werden. Langfristig sollen noch mehr Elektro-LKW die Diesel-LKW ersetzen. Auch in einer der beliebtesten Destinationen, in Mallorca, setzt die Stadt Palma auf emissionsfreies Fahren und hat 100 Elektrobusse geordert. Dies soll in Sachen nachhaltige Mobilität richtungsweisend für die Balearen insgesamt sein. Die Umstellung auf umweltfreundliches Fahren erfordert viele Rohstoffe. So wird das Schlüsselmetall Kupfer bei den Energiespeichern, in den Antrieben und in der Elektronik verbaut. Automatisierung, Digitalisierung und ein leistungsstarkes Infrastrukturnetz verschlingen ebenfalls Kupfer. Zink sorgt für Korrosionsschutz und eignet sich gut als Stoff für die Abschirmung gegen elektromagnetische und elektrische Kräfte.

Kupfer und Zink, daneben noch Gold und Silber als Beiprodukte, besitzt beispielsweise Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... - in seinen Projekten in Saskatchewan, Kanada.

Kupfer und auch Gold gibt es bei U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... - in Alaska in dessen Whistler-Projekt. Dieses umfasst rund 217 Quadratkilometer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de