Michaela Hönig unterrichtet im neuen MBA Sustainable Finance an der Frankfurt University

Prof. Dr. Michaela Hönig bringt ihre Expertise in Finanzwirtschaft und Nachhaltigkeit in einen innovativen MBA-Studiengang ein. Die Frankfurt University of Applied Sciences erweitert ihr Bildungsangebot um einen zukunftsweisenden MBA-Studiengang. Der neue MBA Sustainable Finance verbindet klassische Managementkompetenzen mit den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Prof. Dr. Michaela Hönig, renommierte Expertin für digitale Finanztechnologien, übernimmt die Leitung des Finanzmoduls. Der Studiengang reagiert auf die wachsende Nachfrage nach Managern, die komplexe wirtschaftliche Herausforderungen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten meistern können. MBA Sustainable Finance: Zukunftsorientierte Managementausbildung Die Frankfurt University of Applied Sciences setzt mit dem neuen MBA Sustainable Finance einen wichtigen Meilenstein in der Ausbildung von Führungskräften. Der Studiengang reagiert auf die wachsende Nachfrage nach Managern, die sowohl über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse als auch über ein tiefes Verständnis für Nachhaltigkeit und digitale Transformation verfügen. Prof. Dr. Michaela Hönig, die aus Haintchen im hessischen Taunus stammt, bringt ihre umfassende Expertise in das Programm ein. Als anerkannte Expertin für Finanzwirtschaft und digitale Innovationen gestaltet sie maßgeblich das Finanzmodul des Studiengangs. Ihre Erfahrung und ihr Wissen sind entscheidend für die Qualität und Praxisrelevanz des Programms. Zielgruppe und Studienstruktur Der MBA Sustainable Finance richtet sich an berufserfahrene Fachkräfte aus verschiedenen Managementbereichen. Das viersemestrige Programm ist so konzipiert, dass es berufsbegleitend absolviert werden kann. Es spricht Professionals aus folgenden Bereichen an: ? Business Development und Unternehmensführung

? Strategie, Innovation und IT

? Vertrieb, Marketing, Produkt- und Servicemanagement

? Supply-Chain-Management und Logistik

? Nachhaltigkeitsmanagement und Corporate Social Responsibility Die Struktur des Studiengangs ermöglicht es den Teilnehmern, ihr berufliches Engagement fortzusetzen und gleichzeitig wertvolle Kompetenzen für die Zukunft zu erwerben. Durch die Kombination von Präsenzphasen und E-Learning-Elementen bietet der MBA maximale Flexibilität bei hoher Lerneffektivität. Diese Flexibilität ist besonders wichtig für Berufstätige, die ihre Karriere vorantreiben möchten, ohne ihre aktuelle Position aufgeben zu müssen. Kernkompetenzen für zukunftsfähiges Management Im Zentrum des MBA Sustainable Finance steht die Vermittlung von Fähigkeiten, die für die Geschäftswelt von morgen unerlässlich sind. Die Studierenden lernen, wirtschaftliche Entscheidungen unter Berücksichtigung ökologischer und soziokultureller Aspekte zu treffen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten und der Gestaltung klimaneutraler Produktions- und Lieferketten. Innovative Lehrinhalte Die Teilnehmer erwerben Kompetenzen in Trendanalyse, Geschäftsentwicklung und Innovationsmanagement. Sie lernen, wie man digitale Technologien effektiv einsetzt, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Darüber hinaus vermittelt der Studiengang Fähigkeiten im Stakeholder-Management und in der Entwicklung internationaler Marketingstrategien. Diese Kombination aus traditionellen Managementfähigkeiten und zukunftsorientierten Kompetenzen bereitet die Studierenden optimal auf die Herausforderungen einer sich schnell wandelnden Geschäftswelt vor. Praxisorientierter Ansatz Ein Alleinstellungsmerkmal des MBA Sustainable Finance ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Studierenden arbeiten an realen Projekten und Fallstudien, um die erlernten Konzepte direkt anzuwenden. Dabei profitieren sie von der Expertise der Dozenten wie Michaela Hönig, die neben ihrer akademischen Tätigkeit auch Erfahrungen aus der Wirtschaft einbringen. Dieser praxisorientierte Ansatz stellt sicher, dass die Absolventen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Fähigkeiten erwerben, die sie sofort in ihrem beruflichen Umfeld einsetzen können. Michaela Hönigs Beitrag: Finanzwirtschaft und Nachhaltigkeit Prof. Dr. Michaela Hönig verantwortet im MBA-Programm das Modul Finance. Hier bringt sie ihre langjährige Erfahrung in der Finanzwirtschaft ein und vermittelt den Studierenden ein tiefgreifendes Verständnis für die Rolle der Finanz- und nachhaltigen Wirtschaft im globalen Finanzsystem. Innovative Finanzkonzepte In ihren Lehrveranstaltungen behandelt Michaela Hönig die Struktur und Funktionsweise des deutschen und europäischen Bankensektors sowie das institutionelle Design des Finanzsystems. Sie vermittelt Grundlagen der Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung, wobei sie besonders auf innovative Finanztechnologien und deren Einfluss auf den Finanzsektor eingeht. Michaela Hönigs Expertise in diesem Bereich ermöglicht es den Studierenden, die neuesten Entwicklungen in der Finanzwelt zu verstehen und zu nutzen. Nachhaltigkeit im Finanzwesen Ein wichtiger Aspekt in Hönigs Unterricht ist die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in Finanzentscheidungen. Die Studierenden setzen sich intensiv mit Themen wie Klimarisiken, nachhaltigen Investmentstrategien und Impact Investing auseinander. Dabei analysieren sie auch, wie der Finanzsektor den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und zur Energiewende beitragen kann. Michaela Hönig legt besonderen Wert darauf, die Verbindung zwischen Finanzwirtschaft und Nachhaltigkeit herzustellen. Sie diskutiert mit den Studierenden die Herausforderungen und Chancen, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft für Finanzinstitute und Investoren ergeben. Dabei werden auch konkrete Fallstudien und Praxisbeispiele aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie, behandelt. Diese praxisnahe Auseinandersetzung mit aktuellen Themen der Energiewende bereitet die Studierenden optimal auf die Herausforderungen in ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld vor. Transformative Managementfähigkeiten entwickeln Der MBA Sustainable Finance zielt darauf ab, Führungskräfte auszubilden, die den Wandel in Unternehmen aktiv gestalten können. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung transformativer Managementfähigkeiten, die es den Absolventen ermöglichen, komplexe Veränderungsprozesse zu steuern und nachhaltige Innovationen voranzutreiben. Systemisches Denken und Komplexitätsmanagement Die Studierenden lernen, systemisch zu denken und komplexe Systeme zu managen. Sie entwickeln Kompetenzen in transformativer Führung und Change Management, die es ihnen ermöglichen, Teams durch Veränderungsprozesse zu leiten. Dabei wird besonderer Wert auf die Entwicklung einer lösungsorientierten, selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Denkweise gelegt. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um in einer zunehmend komplexen und vernetzten Geschäftswelt erfolgreich navigieren zu können. Praxisorientierte Lernmethoden Das didaktische Design der Module ermöglicht ein tiefes Wissensverständnis sowie Transferfähigkeiten, die direkt in der Praxis anwendbar sind. Durch Fallstudien, Gruppenarbeiten und Praxisprojekte üben die Teilnehmer die Anwendung ihrer neu erworbenen Fähigkeiten in realistischen Szenarien. Dieser hands-on Ansatz stellt sicher, dass die Absolventen nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch die praktischen Fähigkeiten entwickeln, die sie benötigen, um in ihrer zukünftigen Karriere erfolgreich zu sein. Zukunftsperspektiven für Absolventen Die Absolventen des MBA Sustainable Finance sind bestens gerüstet, um Führungspositionen in verschiedenen Branchen zu übernehmen. Sie verfügen über folgende Kernkompetenzen: ? Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Geschäftsstrategien

? Konzeption innovativer Finanzierungslösungen für grüne Technologien

? Führung von Unternehmen durch die Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels

? Management von Compliance-Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit und ESG

? Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren Energien Mit dem MBA Sustainable Finance und dem Engagement von Expertinnen wie Michaela Hönig leistet die Frankfurt University of Applied Sciences einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung verantwortungsbewusster Führungskräfte. Diese werden in der Lage sein, die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erfolgreich zu meistern und einen positiven Beitrag zur Transformation der Wirtschaft zu leisten. Der Studiengang positioniert sich damit an der Schnittstelle von Wirtschaft, Technologie und Nachhaltigkeit - Bereiche, die in Zukunft immer enger miteinander verwoben sein werden. Die Absolventen des MBA Sustainable Finance werden zu Vorreitern einer neuen Generation von Managern, die ökonomischen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung in Einklang bringen können.

