Beyond Oil wurde von einer großen Fast-Food-Kette in Osteuropa als Zulieferer zugelassen und beginnt mit der Einführung seines P

Erfolgreiches Pilotprojekt führt zu kommerzieller Einführung bei einer Fast-Food-Kette mit mehr als 1.000 Standorten und eröffnet Möglichkeiten für wiederkehrende Einnahmen

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 16. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemeldung vom 29. Oktober 2024 als Zulieferer genehmigt wurde und erfolgreich eine Bestellung im Umfang von 16 Tonnen an eine bekannte osteuropäische Restaurantgruppe (der europäische Kunde) ausgeliefert hat.

Der europäische Kunde, der mit über 1.000 Standorten eine der größten Fast-Food-Ketten in der Region betreibt, führte im Jahr 2024 ein umfangreiches Pilotprogramm durch. Das Pilotprogramm erzielte außergewöhnliche Ergebnisse, die zur Zulassung des Unternehmens als Zulieferer und zum Beginn einer schrittweisen Markteinführung führten. Die erste Lieferung geht an ausgewählte Franchisenehmer innerhalb des Netzwerks, wobei das Produkt nun für alle Franchisenehmer zum direkten Kauf verfügbar ist.

Diese Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von Beyond Oil dar und ist der erste Schritt zu einer dauerhaften Partnerschaft mit Potenzial für wiederkehrende Einnahmen. Der Schwerpunkt von Beyond Oil besteht nach wie vor darin, Lösungen für ein gesünderes Frittieren anzubieten.

Die Zulassung als Zulieferer durch eine große osteuropäische Restaurantkette ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Beyond Oil. Dies ist eine weitere Bestätigung des einzigartigen Wertversprechens unseres Produkts und zeigt den Erfolg unserer globalen Expansionsstrategie. Mit mehr als 1.000 Standorten allein im Netzwerk des Kunden verschafft dieser Auftrag Beyond Oil strategische Chancen auf neuen Märkten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unser globales Wachstum zu beschleunigen, indem wir Dienstleistern in der Gastronomie rund um den Globus Lösungen für ein gesünderes und nachhaltigeres Frittieren anbieten.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das den internationalen Sektor für gebratene und frittierte Nahrungsmittel mit patentierten Lösungen bereichert, die ein gesünderes Braten und Frittieren ermöglichen und damit bessere Perspektiven für Mensch und Umwelt schaffen. Getragen von der Vision, zum globalen Standard für das Braten und Frittieren in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie zu werden, konnte Beyond Oil von der FDA und Health Canada bereits die behördliche Genehmigung für sein Produkt erwirken, das die schädlichen Verbindungen in Brat- und Frittieröl deutlich reduziert und so dem Risiko von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von gebratenem und frittiertem Essen vorbeugt. Mit seiner Technologie bietet das Unternehmen Gastronomen eine kosteneffiziente Lösung, um frittierte und verarbeitete Nahrungsmittel gesünder und qualitativ hochwertiger zu machen und gleichzeitig die Lebensdauer des Öls zu verlängern und so auch Abfall zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.beyondoil.co .

Kontaktdaten

Jonathan Or

+972-4-6548975

CEO von Beyond Oil

info@beyondoil.co

ARX | Capital Markets Advisors

North American Equities Desk

beyondoil@arxadvisory.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise über die Verdienste des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze. Wörter wie erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, schätzen und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements, von denen viele naturgemäß ungewiss sind. Solche Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Projektionen des Managements erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet ist. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für uns vorteilhaft ist. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die von Zeit zu Zeit unter sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, spätere Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen worden. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beyond Oil Ltd.

Shany Touboul

1208 Rosewood Cres.

V7P 1H4 North Vancouver, BC

Kanada

email : info@beyondoil.co

Pressekontakt:

Beyond Oil Ltd.

Shany Touboul

1208 Rosewood Cres.

V7P 1H4 North Vancouver, BC

email : info@beyondoil.co