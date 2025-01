Die Defense Logistics Agency des US-Verteidigungsministeriums holt Projekt von Graphite One und Vorbeck Materials zur Entwicklun

Löschschaum auf Graphitbasis soll militärische Spezifikationen erfüllen und auch den Bedarf der Feuerwehren in den örtlichen Kommunen decken

Neue Graphitformulierung könnte das derzeit verwendete krebserregende und umweltschädliche Material ersetzen

16. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, G1 oder das Unternehmen), hat heute mitgeteilt, dass die Defense Logistics Agency (DLA) des US-Verteidigungsministeriums (DoD) ein Video über ein vom Kongress finanziertes Projekt von Graphite One und der in Maryland und North Dakota ansässigen Vorbeck Materials Corp. veröffentlicht hat. Dabei geht es um die Entwicklung einer Alternative zu dem von den U.S. Military Services und den zivilen Brandbekämpfungsdiensten verwendeten Löschschaum, die mit umweltfreundlichem Graphit aus der von G1 betriebenen Lagerstätte Graphite Creek in der Nähe der Stadt Nome in Alaska hergestellt wird. Das Video, das die aktuellen Materialtests zeigt, ist unter folgendem Link der Defense Logistics Agency verfügbar: Link

Die Defense Logistics Agency, die nationale Agentur für Logistik und Kampfunterstützung, arbeitet mit zukunftsorientierten Technologien. Wir setzen auf Innovation und sind an kurz- und langfristigen Projekten interessiert, in denen es um diese neuen Technologien geht, erklärt Gloria Edwards, F&E-Projektmanagerin der DLA. Es handelt sich hier um ein vom Kongress finanziertes Projekt, bei dem wir mit Graphite One und Vorbeck zusammenarbeiten. Das Projekt, das 4,7 Mio. USD aus einer DLA-Zuwendung erhält, befindet sich derzeit in Umsetzung.

Vorbecks Aufgabe ist es, neue Chemikalien und neue Formulierungen zu entwickeln, um einen fluorfreien, PFAS-freien, umweltfreundlichen und hochwirksamen Feuerlöschschaum präsentieren zu können, erläutert John Lettow, CEO von Vorbeck Materials. Die derzeit verwendeten Feuerlöschschäume enthalten per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), die krebserregend sind. Wir suchen daher nach Alternativen, die eine ähnliche Leistung wie die älteren Produkte erbringen, fügt Mike Schaffner, Senior Vice President of Operations bei Graphite One, hinzu. Die Graphitderivate sind in diesem Bereich sehr vielversprechend.

Erfüllung militärischer Spezifikationen und Unterstützung der Feuerwehren in den örtlichen Kommunen

Unser Ziel ist eine Formulierung, die auf einem sehr hohen Niveau funktioniert und eine Zertifizierung nach militärischem Standard durchlaufen kann, so Herr Lettow weiter. Am Ende dieses Zertifizierungsprozesses möchten wir in der Lage sein, dieses Produkt herzustellen (...) und dem Verteidigungsministerium zu übergeben. Die Marine ist einer der Hauptakteure, weil sie in einigen hochgefährlichen Umgebungen agiert; (...) Flugzeuge mit Düsentreibstoff, die große Mengen an Munition auf engstem Raum transportieren, wo es bei einem Brand kein Entkommen gibt. Man muss also in der Lage sein, diese Brände wirksam zu bekämpfen (...) und diese Bereiche sicher zu machen.

Das Projekt geht über die strengen Anforderungen des US-Militärs an die Brandbekämpfung hinaus, wie Herr Schaffner anmerkt. Es kommt wirklich darauf an, wie diese Produkte im Einsatz funktionieren und wie gut sie das Militär schützen. Das ist aber noch lange nicht alles. Diese Schäume werden auch in Wohngebieten zum Einsatz kommen und dort die örtlichen Feuerwehren unterstützen.

Das Projekt hat in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Erstens sind es die Feuerwehren selbst, die eine wirksame Methode zur Bekämpfung von Bränden benötigen, bei denen Brennstoffe und Chemikalien im Spiel sind. Zweitens geht es um die Einsatzkräfte und die Ausrüstung; auch die Sicherheit der Einsatzkräfte und die Wirksamkeit der Ausrüstung soll aufrechterhalten werden, so Lettow. Drittens ist die Chemikalie, die wir ersetzen, eine langlebige Chemikalie in der Umwelt, und damit betrifft dieses Projekt tatsächlich uns alle, unser Trinkwasser und die Chemikalien, die in unseren Körper gelangen. Das schützt die Gesundheit und stellt die Sicherheit der Feuerwehrleute, der Einsatzkräfte sowie der gesamten Bevölkerung und Umwelt sicher.

Die Zuwendung der DLA ist eine von zwei DoD-Zuwendungen, die Graphite One seit 2023 erhalten hat. Die andere in Höhe von 37,5 Mio. USD ist eine Zuwendung aus dem Defense Production Act Title III, die der raschen Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für Graphite Creek dient, welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird.

Graphite Ones Strategie für eine heimische Lieferkette

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine Komplettlösung für eine hochentwickelte Graphit-Lieferkette in den USA, die in der Lagerstätte Graphite Creek verankert ist. Graphite Creek wird vom US Geological Survey als größte Graphitlagerstätte in den USA gelistet und zählt auch zu den größten der Welt. Der Plan für das Projekt Graphite One umfasst eine Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanoden in der Stadt Warren im US-Bundesstaat Ohio. Der Plan sieht außerdem eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die ebenfalls am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One darstellt. Die Errichtung dieser Anlagen hängt von einer entsprechenden Finanzierung ab.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in Nordosten von Ohio herstellen.

Über Vorbeck Materials Corp.

Vorbeck Materials wurde im Jahr 2006 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen auf Grundlage von Graphen, einem bahnbrechenden, besonders leitfähigen und starken Nanomaterial, das aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen besteht. Unser Graphenmaterial VOR-X ist insofern einzigartig, als wir es in großem Maßstab herstellen und in zahlreiche Lösungen integrieren können. VOR-INK-Formulierungen machen sich die außergewöhnliche Leitfähigkeit von Graphen zunutze, um ultraflexible und robuste Tinten und Beschichtungen für den Markt der gedruckten Elektronik herzustellen. Unsere VOR-X Technologie ermöglicht auch nachweisliche Leistungssteigerungen bei Energie- und Mechanikanwendungen. Damit lassen sich auch die herkömmlichen Kompromisse im Technikbereich vermeiden, die sich aus den typischen Herausforderungen wie Batteriekapazität und Leistungsabgabe oder Festigkeit und Gewicht von Verbundwerkstoffen ergeben. Gegenwärtig findet das von Vorbeck hergestellte Graphen unmittelbar Anwendung in leistungsstarken konformen Antennen und in der Abschirmung elektromagnetischer Störungen. Vorbeck stellt sämtliche Produkte in den Vereinigten Staaten an seinen Standorten in Maryland und North Dakota her.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen über die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung eines fluor- und PFAS-freien Feuerlöschschaums, die erwarteten Auswirkungen auf die Umwelt sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass Tests mit dem Material des Unternehmens erfolgreich sein werden oder dass solche Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

