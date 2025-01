Startseite Hantermann investiert auch in 2025 weiter in den Standort Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 12:35. Der Emmericher Serviettenhersteller bekommt im März 2025 seine 14. Serviettenmaschine Emmerich: Das in Emmerich ansässige Familienunternehmen investiert weiter in die Zukunft. Erst 2022 wurden zwei weitere Serviettenmaschinen mit Verpackungsstraße angeschafft sowie ein neues ERP/CRM-System eingeführt und im März 2025 folgt die nunmehr 14. hochmoderne Serviettenmaschine.

Das Unternehmen setzt seine Investitionsstrategie somit weiter fort. Erst im Februar 2023 bezog man den neuen Standort an der Werner-Heisenberg-Straße 27 (Verwaltung, Outlet und Lager) neben dem Produktionsstandort an der Werner-Heisenberg-Straße 9-25 in Emmerich.

Erst im September 2024 bezog das Unternehmen zudem einen weiteren, 3. Standort, an der

s' Heerenbergerstraße 384 (Lager 8) direkt an der holländischen Grenze.

"Wir sehen uns trotz der seit Jahren widrigen Umstände gut aufgestellt und erhoffen uns neben einem politischen Neustart in diesem Jahr auch eine daraus resultierende Belebung der Konjunktur und eine Planungssicherheit für uns und unsere Mitarbeiter", sagt Michael Hantermann, CEO bei Hantermann.

Seit 1957 produziert das Unternehmen am Standort Emmerich und unterhält eigene Niederlassungen in der DACH Region sowie in Holland und Griechenland. Der Focus liegt seit Tag 1 auf der Herstellung von individuell bedruckten Servietten und Einwegtischwäsche wie Rollenware, Mitteldecken und Tischläufern. Produziert wird im 3-Schichtbetrieb an bis zu 6 Tagen in der Woche. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hantermann - Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz. Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von "gastlicher" Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren. Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst. Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

