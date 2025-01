Startseite GoodData beendet das Jahr 2024 mit einem rekordverdächtigen vierten Quartal, das mit richtungsweisenden Innovationen aufwartet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-15 20:14. 2024 war für GoodData ein Jahr des Wandels. Das Unternehmen konnte sein bisher stärkstes viertes Quartal erzielen, das mit einem annualisierten Wachstum von 30 %, einer soliden Kundenakquise sowie bahnbrechenden Fortschritten bei den KI-gestützten Produktangeboten glänzte. SAN FRANCISCO, CA / ACCESSWIRE / 15. Januar 2025 / GoodData, ein Marktführer unter den KI-gestützten Datenanalyse- und Business-Intelligence-Plattformen, konnte im Jahr 2024 mit einem außergewöhnlichen Wachstum sowie bahnbrechenden Produktentwicklungen punkten und wird auch in Zukunft an der Neugestaltung von BI, KI und Analytik mitwirken. Rekordwachstum: Nachfrageboom und Ausbau des Kundenerfolgs Das Unternehmen beendete das Jahr 2024 mit einem Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen von GoodData Cloud um das Zehnfache, gekrönt von einem außergewöhnlichen vierten Quartal mit einem annualisierten Wachstum von 30 % und einem Anstieg der Netto-Neueinnahmen um 80 % gegenüber dem Vorjahr. Wir sind mit hohen Erwartungen in das vierte Quartal gegangen, und unsere Ergebnisse sprechen für sich, so Roman Stanek, CEO von GoodData. Dieser enorme Zuwachs beweist, wie sehr sich unser Team darum bemüht, die Kunden beim Aufbau erfolgreicher End-to-End-Analyseprogramme bestmöglich zu unterstützen. Mit der steigenden Nachfrage nach modernen Analyselösungen, einer wachsenden Klientel und einer starken Pipeline sind wir für ein erfolgreiches Jahr 2025 bestens gerüstet. Das vierte Quartal 2024 stand für GoodData im Zeichen einer beachtlichen Expansion, die aus der steigenden Nachfrage nach seiner Cloud-Analyseplattform resultierte. Das Unternehmen sicherte sich 19 neue Logos und stärkte damit seine Position als zuverlässiger Anbieter von skalierbaren und KI-gestützten Analyselösungen. Darüber hinaus wurden GoodDatas Erwartungen in puncto Ausweitung von Geschäftsabschlüssen deutlich übertroffen, da fast 25 % der Kunden ihre Investitionen erhöhten. Diese Zahlen unterstreichen das Vertrauen der Kunden in GoodData Cloud und den Einfluss der Kundenteams auf den Erfolg der Kunden. Die Zusammenarbeit mit GoodData fühlt sich an wie Teamarbeit. Hier lautet die Botschaft nicht bloß Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir kümmern uns darum. Unsere Ingenieure arbeiten bei der Problemlösung tatsächlich eng mit den Ingenieuren von GoodData zusammen. Diese Art der Zusammenarbeit ist wirklich hervorragend, vor allem wenn man sie mit dem Service vergleicht, den andere Mitbewerber bieten, meint Baz Khuti, Gründer und CEO von Sustain360°. Die manuellen, arbeitsintensiven Inputs von Sustain360° wurden durch eine KI-gestützte Automatisierung ersetzt, wodurch die Firma ihre Kosten um das Dreifache senken konnte. Außerdem war Sustain360° in der Lage, mit den skalierbaren und wiederholbaren Konfigurationen von GoodData aggregierte Berichte und Dashboards doppelt so rasch zu erstellen, ohne dass ein benutzerdefinierter Code erforderlich war. Beachtliche Produktinnovationen und Erfolge leiten den Wandel beim Unternehmen ein Das Geschäftsjahr 2024 punktete mit mehreren wichtigen Produkteinführungen; über 70 neue Funktionen wurden im Laufe des Jahres präsentiert. Sie stärken die Position von GoodData als entwicklerfreundliche, leistungsstarke Analyseplattform. Hier die wichtigsten Innovationen: - API-zentrierte Entwickler-Tools: Verbesserte SDKs, IDEs und Plugins für eine nahtlose Integration.

- Um 50 % raschere Datenanalysen: Geschwindigkeitsverbesserungen für KI-gesteuerte Echtzeit-Analysen.

- 7 neue Datenbankkonnektoren und unbegrenzte Verbindungen mit FlexConnect: Nativer Support für MotherDuck, ClickHouse, Oracle, MariaDB etc.; plus FlexConnect -- eine Funktion zur Erstellung eigener Konnektoren für ultimative Flexibilität.

- Verbessertes Storytelling und Dashboard-Interaktivität: Neue Funktionen wie gespeicherte Ansichten, Cross-Filtering-Steuerelemente, Visualisierungsumschalter und visuelles Storytelling für ein optimiertes Nutzererlebnis.

- Globale Präsenz mit mehr als 15 unterstützten Sprachen: einschließlich Kantonesisch, Finnisch und weiteren Sprachen, dadurch weltweiter Nutzerzugriff auf Analysetools.

- Sicherheit auf Unternehmensniveau: Neue Authentifizierungsmethoden wie M2M-Authentifizierung, erweiterte Berechtigungen und nahtloses SSO sorgen für Sicherheit, der einfache Zugang bleibt aber bestehen. Für anhaltenden Erfolg im Jahr 2025 gerüstet GoodData ist mit einer immer größer werdenden Marktpräsenz, einem innovativen und leistungsstarken Produkt sowie dem kontinuierlichen Ausbau seines Teams für ein nachhaltiges Wachstum im neuen Jahr bestens gerüstet. Das Unternehmen investiert in erheblichem Umfang in talentierte Mitarbeiter und vergrößert sein Team in den Vereinigten Staaten und Europa, um die wachsende Zahl von Kunden noch besser zu unterstützen und dauerhaft auf Erfolgskurs zu bleiben. Über GoodData GoodData ist DIE führende cloudbasierte Daten- und Analyseplattform, die Unternehmen auf der ganzen Welt bei ihren KI-basierten, datengesteuerten Entscheidungsfindungsprozessen unterstützt. GoodData punktet mit einem umfassenden Produktangebot, das auf den drei Säulen BI, KI und Analytics Lake basiert. Mit seiner zusammensetzbaren End-to-End-Plattform bietet das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, maßgeschneiderte Datenanwendungen zu entwickeln und bereitzustellen sowie KI-gestützte Analysefunktionen nahtlos dort zu integrieren, wo die Nutzer sie auch benötigen. GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen arbeitet mittlerweile mit mehr als 140.000 Weltmarktführern und 3,2 Millionen Nutzern zusammen und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData bzw. folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium. Ansprechpartnerin GoodData

Kristyna Vlckova,

VP, Growth Marketing

kristyna.vlckova@gooddata.com ©2025, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData und das Logo von GoodData sind eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. QUELLE: GoodData Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten