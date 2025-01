Startseite Unternehmenskauf oder Unternehmensverkauf mit Privatgeldern vom Kapitalmarkt ohne Streß mit Banken - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-01-15 17:37. ?Private Unternehmenskäufe bzw. Unternehmensverkäufe sind in den derzeitigen Finanzkrisen-Zeiten stark angestiegen. Banken halten sich mit Kreditfinanzierungen bei Unternehmenskäufen stark zurück. Die Riesiken bei Unternehmenskaufs-Finanzierungen sind in Zeiten fallender Umsätzes und stark sinkender Ertäge bzw. Gewinne kaum kalkulierbar. Bei den an den unternehmerischen Interessen ausgerichteten Finanzierungs- und Nachfolgemodellen wird der Unternehmenskauf mit dem darzustellenden Kaufpreis bzw. Übernahmepreis nicht über einen Bankkredit, sondern besser und einfacher über den Beteiligungsmarkt mit Mezzanine-Kapital finanziert, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Dabei dient das Unternehmen als Finanzierungspartner, über den das erforderliche Kapital von Privatinvestoren aufgenommen wird. Die Beschaffung von Liquidität und Finanzmitteln bzw. Kapital für Unternehmen über den Geld- und Kapitalmarkt erhält vor dem Hintergrund der Finanzierungssituation von Unternehmen in einer Zeit von erhöhtem Wettbewerbsdruck und verstärkter Kreditunwilligkeit der Banken immer mehr Bedeutung. Mit zahlreichen Finanzierungsmodellen können insbesondere der freie Kapitalmarkt (ausserhalb des Börsenmarktes ) und private sowie institutionelle Investoren in Anspruch genommen werden. Private Placement und Privatplatzierung zur Finanzierung des Unternehmens-Kaufs Mit einer Privatplatzierung als "family-and-friends"-Kapitalbeschaffung bis ca. € 10 Mio. oder über eine außerbörsliche Kapitalmarktemission bis € 200 Mio. können bankenunabhängig Finanzierungsgelder akquiriert werden. Dies geschieht z.B. mit einem Beteiligungs-Exposé als Verkaufsfolder oder einem Kapitalmarktprospekt als Beteiligungsvertrags-Grundlage. Das durch ein Private Placement (Privatplatzierung) eingeworbene, stimmrechtslose Mezzanine-Kapital kann nach den Richtlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer ( IdW_Hauptgutachten ) als Eigenkapital bilanziert werden. Dies gilt insbesondere für das stille Gesellschaftskapital und das Genussrechtskapital bei entsprechenden Vertragsbedingungen, die nur eine Beteiligung am Gewinn und Verlust des Unternehmens - aber keinerlei Einflußnahme - gewähren. Mezzaninekapital als Finanzierung für die Unternehmensnachfolge Stimmrechtsloses Mezzaninekapital eignet sich als Finanzierung für KMU´s, da Mezzaninekapital börsenunabhängige Finanzierungsformen darstellt. Mezzaninekapital ist somit für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für große Unternehmen unabhängig von der Rechtsform geeignet. So hat sich Bertelsmann über Jahrzehnte mit Genussrechtskapital finanziert. Selbst börsennotierte DAX-Konzerne finanzieren sich anteilig über Mezzaninekapital. Es ist somit die Grundlage für eine gesunde Eigenkapitalausstattung und für ein solides Unternehmenswachstum. Stimmrechtsloses Beteiligungskapital für Finanzierungen und Investitionen Beteiligungskapital dient der Finanzierung von Unternehmen oder Einzelprojekten. In der Regel steht das Beteiligungskapital in Ergänzung zum Kapital der Gesellschafter und zur Bankenfinanzierung. Es wird zwischem stillem Beteiligungskapital ( ohne Stimmrechte ) und dem offenem Beteiligungskapital ( mit Stimmrechten und Anteilseignerschaft ) unterschieden. Familienunternehmen - Finanzierungen für Familiengesellschaften mit Mezzaninekapital ohne Verlust von Eigentumsanteilen Die bankenunabhängige Eigenkapitalbeschaffung von stimmrechtslosem Mezzaninekapital ist besonders für eigentümergeführte Familienunternehmen und für Mittelstandsunternehmen geeignet. Bei dieser Form der Unternehmensfinanzierung ohne Bank bleiben die Eigentümerrechte am Unternehmen vollkommen unberührt. Selbst Einflüsse auf die Geschäftsführung des Unternehmens bleiben durch die Mezzanine-Kapitalgeber verwehrt. Es bestehen keinerlei Stimmrechte oder Mitverwaltungsrechte für die Mezzanine-Beteiligten. Diese Form der Gewerbefinanzierung entspricht den Interessen jeden mittelständischen Unternehmers. Das kapitalaufnehmende Unternehmen gewährt dem Käufer ein entsprechendes Mezzanine-Darlehen, welches der Erwerber an den Unternehmensverkäufer als Kaufpreis bezahlt. Auf diese Weise erhält der Verkäufer seinen Kaufpreis. Der Käufer schuldet sodann dem erworbenen Unternehmen das von dem Unternehmen erhaltene Darlehen, welches man nach dem Erwerbsvorgang als "Mitarbeiterdarlehen" qualifizieren könnte. Das zu verkaufende Unternehmen dient praktisch als "Finanzierungsgesellschaft". Fordern Sie zu dieser Thematik unsere kostenlose Fachbroschüre "Finanzierung des Unternehmenskaufs" unter info@finanzierung-ohne-bank.de an. Sicherstellung des Unternehmensverkäufers Der Unternehmensverkäufer kann sich insoweit sichern, als Unternehmensanteile nur in dem Umfang übertragen werden, als der Kaufpreis aus dem gewährten Darlehen tatsächlich geflossen ist bzw. bezahlt wurde. Dabei kann eine sukzessive Anteilsübertragung erfolgen. Finanzierung der familieninternen Unternehmensnachfolge Auch die familieninterne Unternehmensnachfolge kann auf die oben beschriebene Weise, die wir Ihnen gern in einem kostenlosen Beratungsgespräch ausführlich erläutern, finanziert werden. Mit einer entsprechenden Vertragsgestaltung kann der Unternehmensverkäufer seinen Betriebs-Erwerber bzw. Unternehmensnachfolger bei der Finanzierung des Erwerbspreises unterstützen und so die Unternehmensnachfolge ermöglichen. Kostenlose Beratung beim Unternehmenskaufund zum Unternehmenswechsel Der Finanzjurist Dr. jur. Horst Siegfried Werner und die Kollegen Finanzierungsberater der Dr. Werner Financial Service AG (www.finanzierung-ohne-bank.de ) beraten Sie gern bei der Umsetzung der Finanzierung Ihres Betriebsankaufs oder Unternehmensverkaufs oder bei der Unternehmensnachfolge, damit Ihr potentieller Erwerber Ihnen auch den Kaufpreis bezahlen kann. Weitere Auskünfte erteilt der Bank- und Wirtschaftsjurist Dr. jur. Horst Werner unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .

? Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten