Startseite Hannan Metals entdeckt eine 1,2 km lange aufladbare Anomalie im Sortilegio-Kupfer-Gold-Porphyr, Valiente Peru Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-15 16:12. Vancouver, Kanada - 15. Januar 2025 - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ - freut sich, die Identifizierung einer 1,2 km lange aufladbare Anomalie auf dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Sortilegio im Gebiet Belen des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente in Peru bekannt zu geben (Abbildung 1) Höhepunkte: - Signifikante 3D-Entdeckung durch induzierte Polarisation ("IP"): Fortschrittliche geophysikalische Untersuchungen haben eine ausgedehnte 1,2 km lange Anomalie der Wiederaufladbarkeit abgegrenzt, die sich bis 500 m unter der Oberfläche erstreckt:

o Seichtes Strukturziel Hochladbarkeitsanomalien, die unterhalb der Oberfläche kartiert wurden, erstrecken sich bis zu 600 m entlang von Nord-Süd-orientierten Strukturen und zeigen eine räumliche Korrelation mit goldmineralisiertem Gossan an der Oberfläche. (Abbildungen 4 bis 8).

o Tiefes Porphyr-Ziel Eine große Anomalie der Wiederaufladbarkeit erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,2 km, beginnt bei 850 m RL (250 m unter der Oberfläche) und erstreckt sich bis 600 m RL (500 m unter der Oberfläche). (Abbildungen 4 bis 8)

- Strategische Lage und expandierender Kupfer-Gold-Mineralienbezirk: Sortilegio ist Teil des expandierenden 9,3 km langen Kupfer-Gold-Bezirks in Belen, der durch das epithermale System Vista Alegre und den Kupfer-Gold-Porphyr Ricardo Herrera gekennzeichnet ist (Abbildung 9).

Bohrbereit: Sortilegio ist nun mit 13 Plattformen, die im Rahmen der kürzlich erteilten DIA-Genehmigung genehmigt wurden (wir berichteten hier), derisked und bohrbereit. Die Bohrungen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2025 beginnen. Michael Hudson, CEO, erklärt: "Die Entdeckung dieser ausgedehnten 1,2 km langen Anomalie der Wiederaufladbarkeit bei Sortilegio stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da sie ähnliche Eigenschaften wie die weltweiten gold- und kupferhaltigen alkalischen Porphyrsysteme aufweist. "Das Ziel Sortilegio ist Teil unseres expandierenden Mineralbezirks Belen, wo sich die Mineralisierung nun über eine Streichenlänge von 9,3 km erstreckt. Dieser Bezirk umfasst den Kupfer-Gold-Porphyr Ricardo Herrera im Süden, das epithermale Goldziel Vista Alegre und das Gold-Kupfer-Ziel Sortilegio im Norden. Jedes dieser Ziele stellt unabhängig voneinander ein potenzielles Unternehmensprojekt dar. "Mit 40 Bohrplattformen, die nun im Rahmen unserer kürzlich erteilten DIA-Genehmigung genehmigt wurden, sind wir in der Lage, im zweiten Quartal 2025 mit den Bohrungen zu beginnen." Geophysikalische Auswertung Die Sortilegio-Liegenschaft weist ein freiliegendes alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-System aus dem Miozän auf, das durch eine zonierte und strukturell kontrollierte Mineralisierung gekennzeichnet ist. Detaillierte geologische Kartierungen zeigen ein komplexes, mehrstufiges Intrusionssystem mit subtilen Querschnittsbeziehungen. Die hochgradige Mineralisierung konzentriert sich auf den Kontakt zwischen K-Feldspat-Megakristall-Monzonit und dem umgebenden Landgestein. Die zentrale mineralisierte Zone misst 350 m × 350 m und enthält Stockwork-Adern mit hoher Dichte (>20 Äderchen/m), die von einer peripheren Zone mit geringerer Aderdichte (<5 Äderchen/m) umgeben ist.

