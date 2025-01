Startseite Bitech AG stellt ihren Wachstumsplan für die Jahre 2025 bis 2030 vor Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-15 15:13. Die Leverkusener Bitech AG strebt durch den Ausbau ihrer Geschäftsfelder und nachhaltigem Wachstumskurs eine führende Rolle im Bereich Digitalisierung und Cybersicherheit an. Leverkusen - Im Jahr 2025 wird das Unternehmen neben dem bestehenden SAP-Kerngeschäft verstärkt auf den Aufbau und die Etablierung der Geschäftsfelder Künstliche Intelligenz (KI) und Cyber-Security setzen. Der Fokus liegt dabei bei allen Geschäftsbereichen auf der Neukundenakquise, dem Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie dem Aufbau strategischer Partnerschaften. Ziel ist es, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und eine führende Rolle im Bereich Digitalisierung und Cybersicherheit einzunehmen. Für das Jahr 2025 plant die Bitech AG einen Umsatzausbau von über 1 Million Euro durch den Aufbau neuer Business-Lines im Bereich non-SAP-Business in der Utility-Branche mit KRITIS (kritische Infrastruktur), KI und Cyber-Security. Bis zum Jahr 2028 wird ein Jahresumsatz des Unternehmens von 7 Millionen Euro, bei einer wachsenden Profitabilität angestrebt. Zur Erreichung dieser Wachstumsziele werden wir unser Team erweitern und auch die Vorstandsfunktionen neu aufteilen. Neue Führungskräfte ab Januar Claudia Schaumburg übernimmt die Position des Vorstands für Vertrieb und non-SAP-Business. Mit über 20 Jahren Berufs- und Managementerfahrung, ihrer Tätigkeit als Trainerin für Führungskräfte auf C-Level, Vertriebs-Coach und Bestseller-Autorin bringt sie umfassende Expertise mit. Lars Gentara wird neuer Business Unit Leiter non-SAP-Business. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung als Berater und Manager in verschiedenen internationalen Führungsrollen und hat umfangreiche Erfahrung im Aufbau neuer Leistungsabteilungen, in Digitalisierungsprojekten und der Business-Entwicklung. Die Vorstandsfunktionen der Bitech AG werden neu aufgeteilt: - Claudia Schaumburg (Vertrieb, Leitung non-SAP-Business)

- Thorsten Lehmann (Finanzen, Analytics)

- Dirk Schmaus (Innovation, Partnermanagement, Marketing, Development)

Wir sind überzeugt, dass diese Veränderungen und unser Wachstumsplan die Bitech AG auf einem erfolgreichen Wachstumskurs in die Zukunft führen werden.

Die Bitech AG bietet IT-Beratung, Anpassung und Optimierung von SAP-Anwendungen. Das Unternehmen betreut vor allem Mittelständler und Konzerne in den Bereichen Analytics, Development und Processes. Als zertifizierter SAP-Partner verfügt die Bitech AG über 25 Jahre Erfahrung und ist in Branchen wie Automotive, Chemie, Pharma, Energie, Handel, Medien und Versicherungen tätig. Pressekontakt: Bitech AG

