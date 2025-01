Startseite Polyvel Europe: PLA einfach, effizient und günstig verarbeiten mit neuem Slip-Additiv-Masterbatch CT-L01 Pressetext verfasst von auchkomm am Mi, 2025-01-15 13:11. · Innovation verbessert Oberflächenqualität und Gleitfähigkeit – Beispiel Teebeutel-Verpackungen Jork, den 15. Januar 2025. Polyvel Europe stellt erstmals das neu entwickelte CT-L01 Slip-Additiv-Masterbatch vor, das Produktionsprozesse bei der Verarbeitung von PLA vereinfacht und dabei gleichzeitig die Oberflächenqualität verbessert. Das hochdosierte, einfach zu verarbeitende Granulat reduziert effizient den hohen Reibungskoeffizienten von PLA. Auf diese Weise verringert es drastisch die Haftung zwischen den Produktschichten und anderen Oberflächen. Auch in Verbindung mit anderen Additiven wie Antiblock- und Antibeschlagmitteln und Farbe lässt sich CT-L01 problemlos verarbeiten. Optimierte Gleiteigenschaften CT-L01 wurde speziell für die Anforderungen von PLA-Materialien entwickelt. Es optimiert die Gleiteigenschaften von PLA-Folien, -Platten und -Vliesstoffen durch eine kontinuierliche Migration, die eine dauerhaft glatte Grenzschicht an der Produktoberfläche erzeugt. Dies reduziert den statischen und kinetischen Reibungskoeffizienten deutlich und verbessert die Güte der Oberflächen. Dabei verändern sich die natürliche Klarheit und die Farbe des Polymers lediglich geringfügig. Hocheffizient und kostengünstig Das auf PLA basierende Additiv ist nicht nur kompostierbar und umweltfreundlich, sondern auch vielseitig einsetzbar. Die granulierte Form erleichtert die Handhabung und Dosierung, eine Beigabe zwischen 0,5 und 2 Prozent ist ausreichend. CT-L01 findet Anwendung in Prozessen wie Extrusion, Folienextrusion und Spritzgießen und eignet sich besonders für Verpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. PLA-Teebeutel sind industriell kompostierbar, siegelfähig und nachhaltig Ein herausragendes Beispiel für den Einsatz ist die Produktion von Teebeutel-Verpackungen. Vliesstoffe aus PLA bieten durch ihre glatte Oberfläche, geringe Wasseraufnahme und sehr guten mechanischen Eigenschaften eine ideale Grundlage. CT-L01 steigert die Produktqualität, optimiert die Prozesszeiten bei der Herstellung biobasierter Teebeutel, die industriell kompostierbar, siegelfähig und nachhaltig sind. Dieser Ansatz kann papierbasierte Teebeutel ersetzen, die häufig nicht biobasierte und nicht biologisch abbaubare Bestandteile enthalten. Anwendungsspezifische Varianten auf Wunsch CT-L01 erfüllt die Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln. Es entspricht der EU-Richtlinie 2002/72/EG sowie den Standards der US-amerikanischen FDA.

Geliefert wird das gleichmäßige, gut rieselfähige, staubfreie und trockene Granulat standardmäßig in 25-kg-PE-Säcken. Auf Kundenwunsch passt Polyvel die Spezifikationen des Slip-Additivs anwendungsspezifisch an – sowohl die Additivkonzentration als auch das Polymer-Trägermaterial können individuell modifiziert werden.







Über die Polyvel Europe GmbH Seit 2012 steht die Polyvel Europe GmbH in Europa exklusiv für Spezialadditiv-Masterbatches und kundenspezifische Compounds bei thermoplastische Anwendungen.

Der Distributor mit Sitz in Jork bei Hamburg verfügt über ein weit verzweigtes Vertriebsnetz und ein modernes Lager in Norddeutschland, von wo aus er europaweit seine zahlreichen Industriekunden verschiedenster Branchen beliefert. Neben standardisierten Lösungen entwickelt Polyvel auch maßgeschneiderte Produkte für spezifische Anwendungen.

Ansprechpartner: Polyvel Europe GmbH

Ostfeld 21A, 21635 Jork

Telefon: +49 4162 913 34 66

E-Mail: info@polyvel-europe.com

Web: www.polyvel-europe.com



