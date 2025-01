Startseite Joe Nimble präsentiert neuen Explore Addict für Outdoor-Enthusiasten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-14 16:51. Mit dem Explore Addict bietet Joe Nimble einen leichten, robusten Wanderschuh für Outdoor-Enthusiasten, der Funktionalität, Komfort, Nachhaltigkeit und Style perfekt kombiniert. Ludwigsburg, 14. Januar 2025. Viele Läufer und Wanderer möchten auch auf anspruchsvollem Terrain nicht zu schweren Stiefeln greifen. Genau hier setzt Joe Nimble zum Start in die Frühjahr/Sommer-Saison 2025 an. Der neue Halbschuh "Explore Addict" punktet nicht nur in Sachen Innovation und Style, sondern vor allem mit seinem geringen Gewicht von nur 360 g (UK9). Damit ist er deutlich leichter als ein herkömmlicher Wanderstiefel und verbindet als Hybrid das Beste aus den Welten des Trailrunning und Speedhiking. Auch die robuste Vibram Megagrip Gummi-Laufsohle mit Traction Lug Technologie bietet einen optimalen Grip auf unterschiedlichsten Untergründen. Die Vibram Litebase-Technologie reduziert das Sohlengewicht zusätzlich um bis zu 30 Prozent, ohne dabei an Haltbarkeit einzubüßen. Die wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran hält die Füße auch bei widrigem Wetter angenehm trocken und sorgt gleichzeitig für ein ausgeglichenes Fußklima. Dank der EVA-Mittelsohle und der 6,5-mm-Sprengung profitieren Träger von hervorragender Dämpfung und Stabilität. Diese perfekte Balance zwischen Schutz und Beweglichkeit macht den Explore Addict zum idealen Modell für Speedhiking, dynamische Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten, bei denen Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit gefragt sind. Sebastian Bär, Geschäftsführer von Joe Nimble, erklärt: "Der Explore Addict wurde für Menschen entwickelt, die sich gerne schnell und dynamisch in der Natur bewegen - ob auf steinigen Trails, nassen Waldwegen oder bei spontanen Abenteuern im Freien. Er kombiniert die Leichtigkeit eines Freizeitschuhs mit der Funktionalität eines echten Outdoor-Performers." Nachhaltigkeit ohne Kompromisse

Neben seinen herausragenden Eigenschaften für den Outdoor-Einsatz überzeugt der Explore Addict auch durch nachhaltige Materialien. Die Einlegesohle enthält 30 Prozent recyceltes PU, und die Sympatex-Membran ist vollständig recycelbar. So geht Joe Nimble einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüstung. toefreedom - Stabilität durch natürliche Bewegungsfreiheit

Wie bei allen Joe-Nimble-Schuhen spielt die toefreedom-Philosophie eine zentrale Rolle: Die großzügige Zehenbox lässt der Großzehe genügend Raum, um ihre natürliche Stabilitäts- und Ankerfunktion auszuüben. Fehlstellungen wie Überpronation oder Supination werden reduziert und die Fußmuskulatur gestärkt. Technische Details auf einen Blick * Gewicht: 360 g (UK9)

* Sohle: Vibram Megagrip Gummi-Laufsohle mit Traction Lug Technologie

* Zwischensohle: EVA mit 6,5 mm Sprengung

* Membran: Wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran

* Nachhaltigkeit: Einlegesohle aus 30 % recyceltem PU, recycelbare Sympatex-Membran

* Größen: Herren (UK 6-13), Damen (UK 3-8)

* Farben: Orange, Schwarz

* UVP: 219 Euro Für Abenteurer und Alltag

Der Explore Addict ist ab Februar 2025 im Handel und im Joe Nimble Online-Shop erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Joe Nimble

Herr Sebastian Bär

Karlstraße 8/1

71638 Ludwigsburg

Deutschland fon ..: +49 (0) 7141 376130

web ..: https://www.joe-nimble.com/

email : joe-nimble@saskiamueller.com PRESSEINFORMATION Leichter Halbschuh statt schwerer Stiefel: Joe Nimble präsentiert neuen Explore Addict für Outdoor-Enthusiasten Mit dem Explore Addict bietet Joe Nimble einen leichten, robusten Wanderschuh für Outdoor-Enthusiasten, der Funktionalität, Komfort, Nachhaltigkeit und Style perfekt kombiniert. JN 2025Q1 EXPLORE ADDICT M 009000-001 Cremefarben - Orange 1.pngDer neue Explore Addict von (c) Joe Nimble. Ludwigsburg, 14. Januar 2025. Viele Läufer und Wanderer möchten auch auf anspruchsvollem Terrain nicht zu schweren Stiefeln greifen. Genau hier setzt Joe Nimble zum Start in die Frühjahr/Sommer-Saison 2025 an. Der neue Halbschuh "Explore Addict" punktet nicht nur in Sachen Innovation und Style, sondern vor allem mit seinem geringen Gewicht von nur 360 g (UK9). Damit ist er deutlich leichter als ein herkömmlicher Wanderstiefel und verbindet als Hybrid das Beste aus den Welten des Trailrunning und Speedhiking. Auch die robuste Vibram Megagrip Gummi-Laufsohle mit Traction Lug Technologie bietet einen optimalen Grip auf unterschiedlichsten Untergründen. Die Vibram Litebase-Technologie reduziert das Sohlengewicht zusätzlich um bis zu 30 Prozent, ohne dabei an Haltbarkeit einzubüßen. Die wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran hält die Füße auch bei widrigem Wetter angenehm trocken und sorgt gleichzeitig für ein ausgeglichenes Fußklima. Dank der EVA-Mittelsohle und der 6,5-mm-Sprengung profitieren Träger von hervorragender Dämpfung und Stabilität. Diese perfekte Balance zwischen Schutz und Beweglichkeit macht den Explore Addict zum idealen Modell für Speedhiking, dynamische Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten, bei denen Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit gefragt sind. Sebastian Bär, Geschäftsführer von Joe Nimble, erklärt: "Der Explore Addict wurde für Menschen entwickelt, die sich gerne schnell und dynamisch in der Natur bewegen - ob auf steinigen Trails, nassen Waldwegen oder bei spontanen Abenteuern im Freien. Er kombiniert die Leichtigkeit eines Freizeitschuhs mit der Funktionalität eines echten Outdoor-Performers." Nachhaltigkeit ohne Kompromisse

Neben seinen herausragenden Eigenschaften für den Outdoor-Einsatz überzeugt der Explore Addict auch durch nachhaltige Materialien. Die Einlegesohle enthält 30 Prozent recyceltes PU, und die Sympatex-Membran ist vollständig recycelbar. So geht Joe Nimble einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüstung. toefreedom - Stabilität durch natürliche Bewegungsfreiheit

Wie bei allen Joe-Nimble-Schuhen spielt die toefreedom-Philosophie eine zentrale Rolle: Die großzügige Zehenbox lässt der Großzehe genügend Raum, um ihre natürliche Stabilitäts- und Ankerfunktion auszuüben. Fehlstellungen wie Überpronation oder Supination werden reduziert und die Fußmuskulatur gestärkt. Technische Details auf einen Blick Gewicht: 360 g (UK9)

Sohle: Vibram Megagrip Gummi-Laufsohle mit Traction Lug Technologie

Zwischensohle: EVA mit 6,5 mm Sprengung

Membran: Wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran

Nachhaltigkeit: Einlegesohle aus 30 % recyceltem PU, recycelbare Sympatex-Membran

Größen: Herren (UK 6-13), Damen (UK 3-8)

Farben: Orange, Schwarz

UVP: 219 Euro

Für Abenteurer und Alltag

Der Explore Addict ist ab Februar 2025 im Handel und im Joe Nimble Online-Shop erhältlich. Über Joe Nimble: Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet "Toefreedom". Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh "Ultreya" wurde 2022 und der "Addict Pro-R" 2024 als Best Debut von der Runner's World prämiert.

Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen. Pressekontakt: Saskia Müller & Kollegen

Frau Saskia Müller

Behringstrasse 111a

80999 München fon ..: 01783421567

email : joe-nimble@saskiamueller.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten