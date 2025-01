Per Flugsafari schneller in die schönsten Nationalparks

Urlaub ist für viele Menschen die beste Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und etwas völlig Neues zu erleben. Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Abenteuern ist, findet in Kenia ein Reiseziel, das diese Erwartungen erfüllt - und sogar übertrifft. Safaris in Kenia ermöglichen es, in die faszinierende Tierwelt Afrikas einzutauchen und gleichzeitig eine beeindruckende Landschaft zu erkunden. Eine Safari durch Kenias berühmte Masai Mara verspricht eine einzigartige Kombination aus Abenteuer und Erholung, die man nur an wenigen Orten der Welt erleben kann. Das Naturparadies der Masai Mara, bekannt für eine enorme Artenvielfalt und atemberaubende Landschaft, macht die Safari zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Die schönsten Masai Mara Safaris in Kenia finden Reisende bei den Experten des Online-Portals kenia-safari.de. Die Masai Mara kann beispielsweise im Rahmen einer Flugsafari besucht werden, so wie bei der „3-tägigen Safari in Kenias Masai Mara mit Übernachtung im Intrepids Camp“. Dank der bequemen Anreise per Flugzeug direkt von der Küste Kenias aus beginnt das Abenteuer ohne lange Anfahrtszeiten.

Weiterer Vorteil der Flugsafari: Tierbeobachtungen mit atemberaubender Aussicht

Am ersten Tag der Flugsafari werden die Reisenden vom Badehotel an der Küste abgeholt und gelangen mit dem Flugzeug schnell und bequem in die Masai Mara. Schon vor der Landung in der Masai Mara beeindruckt die unendliche Weite der Savanne aus der Vogelperspektive, durchzogen von sanften Hügeln und Akazienbäumen. Das erste Ziel der Teilnehmer der Flugsafari ist das Mara Intrepids Camp, eine Unterkunft, die modernen Komfort und die Nähe zur Natur perfekt miteinander verbindet. Das Camp liegt direkt am Talek River, einem Ort, an dem sich häufig Wildtiere aufhalten, und ermöglicht so ein unvergleichliches Safari-Erlebnis. Bereits auf der Fahrt vom kleinen Flugfeld zum Mara Intrepids Camp können die ersten Wildtiere gesichtet werden. Nach einem herzlichen Empfang und einem Mittagessen im Camp bleibt Zeit, die stilvolle Unterkunft zu erkunden. Die luxuriösen, auf Stelzen errichteten Zelte bieten einen erhöhten Ausblick auf die umliegende Natur. Am Nachmittag beginnt die erste Pirschfahrt, bei der die Teilnehmer der Flugsafari die faszinierende Tierwelt der Masai Mara kennen lernen. Von Elefantenherden über elegante Leoparden bis hin zu majestätischen Löwen - die Begegnungen mit diesen Tieren bleiben unvergesslich. Besonders beeindruckend ist die Raubtierdichte, die in diesem Reservat außergewöhnlich hoch ist.

Auf der Flugsafari Afrikas Big Five treffen

Am zweiten Tag der Flugsafari folgen zwei ausgedehnte Pirschfahrten. Der ganze Tag steht zur Verfügung, um die unerschöpfliche Vielfalt der Masai Mara zu entdecken. Neben den „Big Five“ gibt es eine Vielzahl weiterer Tiere, darunter Giraffen, Zebras und zahlreiche Vogelarten. Der erfahrene Fahrer des Geländewagens bringt die Teilnehmer der Flugsafari zu den besten Beobachtungspunkten und erklärt die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt. Zur Mittagszeit kehrt man ins Camp zurück, um sich bei einem reichhaltigen Essen zu stärken. Wer zwischendurch die Ruhe des Camps genießen möchte, hat die Möglichkeit, die Umgebung vom erhöhten Deck aus zu beobachten. Am Abend lassen die Teilnehmer der Flugsafari den Tag bei einem leckeren Abendessen ausklingen und genießen die besondere Atmosphäre des Camps, das durch seine Lage am Fluss eine idyllische Kulisse bietet. Am dritten und letzten Tag der Flugsafari beginnt das Abenteuer früh am Morgen. Ein besonderes Highlight ist die abschließende Pirschfahrt bei Sonnenaufgang, denn dann sind die Tiere besonders aktiv. Mit etwas Glück können Raubtiere wie Löwen oder Geparden bei der Jagd beobachtet werden. Das Frühstück wird als Picknick in der Wildnis genossen, bevor die Rückreise angetreten wird. Vom Airstrip aus fliegen die Teilnehmer der Flugsafari zurück zur Küste, wo sie von einem Fahrer zu ihrem Hotel gebracht werden. So verbindet diese Flugsafari den Komfort kurzer Reisezeiten und luxuriöser Camps mit der unvergleichlichen Schönheit einer der beeindruckendsten Landschaften Afrikas.

https://www.kenia-safari.de/flug-safari.htm

Kenia-safari.de setzt seit über 30 Jahren auf die Planung und Durchführung individueller Safaris in Kenia, bei denen die Bedürfnisse und Wünsche der Reisenden stets im Vordergrund stehen. Das Team aus ortskundigen und erfahrenen Fachleuten lässt sowohl fundierte Landeskenntnisse als auch aktuelle Entwicklungen der Tourismusbranche in jede Reiseplanung einfließen, um ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis zu garantieren.

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha