Startseite Erstmals in China! Banma Hypervisor für Cabin-Drive Fusion erhält die höchste Zulassungsstufe der Fahrzeugverordnung Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2025-01-13 15:19. Am 8. Januar (Las Vegas), während der CES 2025, wurde Banma Hypervisor, eine Tochtergesellschaft von Zebra SmartHub, von Exida, einer weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle, mit der höchsten Stufe der funktionalen Sicherheitszertifizierung für ISO 26262 ASIL-D-Produkte ausgezeichnet. Dies ist das erste Virtualisierungsprodukt in China, das diese internationale Zertifizierung erhalten hat und die Konvergenz von Kabine und Antrieb unterstützt. Hao Fei, Co-CEO von Banma Hypervisor, nahm an der Zertifizierungszeremonie teil.

CES 2025 Live-Zertifizierungszeremonie

Exida ist die weltweit führende Zertifizierungsstelle für funktionale Sicherheit, die sich auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Cybersicherheit für Automobil- und Automatisierungssysteme spezialisiert hat, und die von ihr ausgestellten Produktzertifikate sind in China und im Ausland von hoher Autorität. Das ASIL-D-Zertifikat der höchsten Stufe, das auf dem internationalen Standard für funktionale Sicherheit ISO 26262 basiert, unterstreicht die Rolle von Zebra Smart als führender Akteur auf dem Gebiet der automobilen Intelligenz. Zuvor hatten bereits Banma-RTOS-Mikrokernel-Produkte die Zertifizierung bestanden, was bedeutet, dass Zebra über eine weltweit anerkannte Betriebssystem-Kerntechnologie für den Bereich der Fahrerhaus-Fahrer-Integration verfügt.

Banma Hypervisor ISO26262 ASIL-D Akkreditierungsurkunde

Derzeit, Automobil-Elektronik-Architektur von verteilten zu zentralen integrierten Evolution, für verschiedene Bereiche der Wirtschaft Echtzeit-und Zuverlässigkeitsanforderungen, nicht nur, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der wichtigsten Dienste zu gewährleisten, sondern auch, um die Kompatibilität der Öko-Anwendungen, Hypervisor-Virtualisierung als Vertreter der Ressource Isolierung und Hardware-Sharing-Technologie wurde weithin genutzt. Banma Hypervisor, ein von ZebraSmart entwickelter hochleistungsfähiger, hochsicherer und echtzeitfähiger Hypervisor des Typs 1, kann mehrere Systeme auf einer einzigen Computerplattform oder einem SoC zusammenführen, um eine flexible Zeitplanung, Kostenreduzierung und Effizienz zu erreichen und gleichzeitig Sicherheitsanwendungen effektiv von herkömmlichen Anwendungen zu isolieren. In Bezug auf Leistungsindikatoren wie systemübergreifende IPC-Kommunikation, IO-Lese-/Schreibvorgänge und GPU-Virtualisierung ist die auf dem Banma Hypervisor basierende Multisystemlösung deutlich besser als ähnliche Lösungen in der Branche.

Banma Hypervisor Architektur

Es wird berichtet, dass in der aktuellen CES, Black Sesame Intelligence Stand und Texas Instruments (TI) Stand, bzw., demonstriert eine Drei-System-Kabine fahren Fusionslösung auf der Grundlage Banma Hypervisor und Black Sesame Intelligence Wu-Tang Serie C1296, Texas Instruments (TI) TDA4VH Chip-Plattform. Berichten zufolge sind die beiden Sätze von Programmen in der Cockpit-Domäne in der Zebra intelligente Cockpit-Betriebssystem komplette Multi-System-Lösung verwendet wird, macht das Programm die systemübergreifende Multi-Screen-Interaktion, um das Gefühl der Grenze zwischen heterogenen Systemen zu beseitigen, kann der Benutzer eine einheitliche Bedienung, um einen nahtlosen Fluss von Anwendungen aus verschiedenen Systemen über mehrere Bildschirme zu erreichen, so dass die Informationen, Dienstleistungen über den Bildschirm fließen, Multi-Screen-intelligente Erfahrung in einem.

CES 2025 Schwarzer Sesam Smart Stand



CES 2025 Stand von Texas Instruments (TI)

ZebraSmart sagte, dass die Chip-Ökosystem-Multisystem-Basislösung rund um Banma Hypervisor die ökologische Zusammenarbeit und Ko-Konstruktion durch Trustronic (TEEOS Informationssicherheit), QT (Instrumentierungs-Ökosystem), Kanzi (Instrumentierungs-Ökosystem) und NullMax (ADAS-Lösungsanbieter) unterstützt hat. Zusätzlich zu den beiden Chip-Unternehmen auf der Szene, Zebra hat auch eine strategische Zusammenarbeit mit Zilight Spreading Rui, Corechip Technology und anderen Chip-Unternehmen, zusammen mit der gemeinsamen Entwicklung von intelligenten Cockpit-Kabine, Kabine-Fahrer-Fusion und andere Multi-System-Basis-Lösungen, durch die Multi-Core-adaptive, harte und weiche Synergien, wird die Automobil-Unternehmen mit einem einheitlichen System-Basis und kostengünstige Produkt-Lösungen zur Auswahl, um die Kosten für die Migration von Automobil-Unternehmen in der Software von verschiedenen Hardware-Plattformen, um eine wettbewerbsfähige Lösung bieten Lösung. Gleichzeitig wird Banma Hypervisor in Zukunft vor dem Hintergrund der allmählichen Popularität des Big-Computing-Chips und der hochintegrierten Hardware als zentrale Schlüsseltechnologie zusammen mit dem Chip-Unternehmen eine wettbewerbsfähigere Multisystem-Basislösung für Automobilunternehmen bieten. Sie wird auch die OS+Chip-Technologiebasis stärken, um das große KI-Modell Zebra Genius im Auto besser zu unterstützen. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten