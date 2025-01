Startseite Krankengymnastik in Langen: Praxis Strohschnitter Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 15:05. Meistern Sie wieder unbeschwert Ihren Alltag! Mit professioneller Krankengymnastik hilft Ihnen das Physio-Team Strohschnitter in Langen sich von Ihren Beschwerden zu befreien. Mit sowohl aktiven als auch passiven Methoden und auf Sie abgestimmte Übungen sorgt die Praxis Strohschnitter für Schmerzreduktion und fördert die Beweglichkeit der Gelenke. Zu dem umfassenden Behandlungsspektrum des Teams zählt außerdem die gerätegestützte Krankengymnastik. Durch einen abwechslungsreichen Trainingsplan bekommen Sie individuelle Übungen für die Geräte vor Ort zusammengestellt. Nachhaltige Erfolge: Krankengymnastik in Langen Damit Sie auch nach Abschluss der Behandlung ohne Einschränkungen Ihren Alltag meistern, erstellt das Physio-Team mit Ihnen zusammen Ihren persönlichen Trainingsplan. Mit verschiedenen Übungen gehen Sie aktiv im Alltag gegen Ihre Bewegungseinschränkungen vor. Vermeiden Sie so Fehlhaltungen und stärken Sie weiterhin Ihre geschwächte Muskulatur, um Ihren Beschwerden endlich Lebewohl zu sagen. Die Praxis Strohschnitter in Langen ist selbstverständlich auch nach der Behandlung jederzeit für Sie da. Bei Fragen und Problemen steht das freundliche Physio-Team Ihnen gerne zur Verfügung. Neben Krankengymnastik bietet Ihnen die Praxis Strohschnitter unter anderem folgende Leistungen: Manuelle Lymphdrainage

Kieferbehandlung bei CMD (Cranio-Mandibuläre-Dysfunktion)

Neurologische Therapien wie PNF und Bobath bei Erwachsenen

Hausbesuche

