Startseite Vorbeugen ist besser als heilen: Wie die Prophylaxe beim Zahnarzt helfen kann Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 14:58. Prophylaxe ist die beste Methode, um Karies und andere Zahnprobleme zu vermeiden. Ein Zahnarzt mit Schwerpunkt auf Prophylaxe kann Ihnen helfen, Ihre Zähne gesund zu halten und Karies vorzubeugen. Viele Menschen denken, dass ein Zahnarztbesuch nur notwendig ist, wenn man Schmerzen hat oder eine konkrete Behandlung benötigt. Dabei ist es doch viel sinnvoller, einfach regelmäßig zu einem Zahnarzt zu gehen. So können mögliche Erkrankungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Auch für diejenigen, die bereits an einer Zahnkrankheit leiden, ist es sehr wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchführen zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass schlimmere Folgen verhindert werden können. Vorteile einer Prophylaxe: -Regelmäßige Zahnputz- und Zahnseidenroutinen -Regelmäßige Zungenreinigungen -Verwendung von Fluorid -Professionelle Zahnreinigung -Behandlung von Kariesfrüherkennung Regelmäßige Zahnputz- und Zahnseidenroutinen sind sehr wichtig, um Karies vorzubeugen. Die empfohlene Zeit für das Zähneputzen beträgt mindestens zwei Minuten. Die richtige Technik ist ebenso wichtig, wie die Zeitdauer. Die Zähne sollten mit einer weichen Zahnbürste in kreisenden Bewegungen gereinigt werden. Auch das regelmäßige Reinigen der Zunge mit einer Zungenschaber oder -bürste ist sehr wichtig, um Bakterien im Mund zu entfernen. Fluorid ist ein wichtiger Bestandteil der Prophylaxe, da es die Zähne vor Karies schützt. Regelmäßiges Zähneputzen mit Fluoridzahncreme ist sehr wichtig. Außerdem kann Fluorid in Form von Fluouridierten Speisesalz, Fluoridtabletten, -spülungen oder -geles angewendet werden. Die empfohlene Menge an Fluorid sollte jedoch nicht überschritten werden. Die Kariesfrüherkennung ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Prophylaxe. Die professionelle Zahnreinigung ist vorbeugend für Parodontitis und Karies. Bei der Kariesfrüherkennung handelt es sich um die regelmäßige Überwachung des Mundes auf Anzeichen von Karies. Eine professionelle Zahnreinigung ist besonders wichtig bei Kindern und Jugendlichen, da diese ein höheres Risiko für Karies haben. Ihre Zahnreinigung in Rheine Wenn Sie auf der Suche nach einer Zahnarztpraxis sind, die sich auf eine hervorragende Prophylaxe spezialisiert hat, dann sind Sie bei Dr. Lansmann in Rheine in guten Händen. Wir haben uns auf die Vorbeugung von Zahnerkrankungen und Karies spezialisiert und bieten Ihnen daher eine umfassende Beratung und Behandlung an. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Routineuntersuchungen durch, damit wir frühzeitig erkennen können, ob sich eine Erkrankung entwickelt oder bereits besteht. So können wir rechtzeitig handeln und Ihnen somit Schmerzen sowie langwierige und teure Behandlungsverfahren ersparen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns unter 05971 - 8027960. Wir freuen uns auf Sie! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Tanja Lansmann

Frau Tanja Lansmann

Elter Str. 102b

48429 Rheine

Deutschland fon ..: 05971 8027960

fax ..: 05971 8027961

web ..: https://www.dr-lansmann.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag Pressekontakt: Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Tanja Lansmann

Frau Tanja Lansmann

Elter Str. 102b

48429 Rheine fon ..: 05971 8027960

web ..: https://www.dr-lansmann.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten