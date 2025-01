Startseite HWPL Frankfurt: Gemeinsam für eine saubere Stadt – Rückblick auf das letzte Clean-Up 2024 Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2025-01-13 14:40. Wenn man an das pulsierende Herz einer Großstadt denkt, kommen einem häufig multikulturelle Viertel, internationale Gastronomie und ein reges Nachtleben in den Sinn. Doch auch das Thema Sauberkeit spielt für das Stadtbild eine entscheidende Rolle – nicht zuletzt, um ein lebenswertes Umfeld für alle zu schaffen. HWPL Frankfurt, ein in Frankfurt ansässiger Verein (HWPL Deutschland e.V.), hat sich genau diesem Anliegen verschrieben: nachhaltig, gemeinschaftlich und mit Herz für die Stadt. Am Samstag, den 14. Dezember 2024, organisierte HWPL e.V. das mittlerweile 30. Clean-Up in diesem Jahr. Und es war nicht nur das letzte Clean-Up 2024, sondern auch ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie viel eine engagierte Gemeinschaft bewegen kann. Warum Clean-Ups für Frankfurt so wichtig sind Insbesondere in stark frequentierten Gebieten wie dem Frankfurter Bahnhofsviertel lässt sich eine Vielzahl an Müll und Unrat finden. Dieser entsteht einerseits durch achtloses Wegwerfen, andererseits sammeln sich beispielsweise Kronkorken, Zigarettenstummel oder alte Lieferrucksäcke über die Zeit an. Ein verschmutztes Stadtbild wirkt sich nicht nur negativ auf die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner aus, sondern kann auch das Image einer Stadt beeinträchtigen. Genau hier setzt HWPL Frankfurt an: Durch regelmäßige Clean-Up-Aktionen sollen sich Menschen zusammentun, um etwas Positives zu bewirken und Frankfurt noch lebenswerter zu gestalten. Rückblick auf das letzte Clean-Up 2024 Bei kalten Dezembertemperaturen fanden sich am 14. Dezember 2024 genau 32 Freiwillige zusammen, um das Frankfurter Bahnhofsviertel von herumliegendem Müll zu befreien. Die Aktion stand ganz im Zeichen des Internationalen Tages des Ehrenamtes der UN – ein Datum, das die Bedeutung gemeinnützigen Engagements auf der ganzen Welt betont. Bewaffnet mit Handschuhen, Müllsäcken und vor allem guter Laune sammelten die Teilnehmenden unermüdlich alles ein, was ihnen in die Quere kam: von kleinen Zigarettenstummeln bis hin zu größeren, vergessenen Gegenständen. Passanten blieben stehen, lobten den Einsatz und zeigten Anerkennung für den positiven Beitrag zur Stadtverschönerung. Solche Rückmeldungen sind ein Beweis dafür, dass Freiwilligenarbeit wahrgenommen und geschätzt wird – und motivieren dazu, sich auch in Zukunft für eine saubere Umwelt einzusetzen. HWPL e.V. – wer steckt dahinter? HWPL steht für „Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light”. Hinter dem Verein HWPL Deutschland e.V. verbirgt sich eine internationale Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Frieden auf vielfältige Weise zu fördern. Während das Thema Frieden in der Regel mit großen politischen Fragen verknüpft wird, versteht HWPL den Begriff in einem ganzheitlichen Sinn. Dazu gehört auch, die Lebensqualität in Städten zu steigern und damit einen Beitrag für ein friedliches Miteinander zu leisten. HWPL Frankfurt bündelt lokale Aktivitäten und schafft einen Raum, in dem Menschen verschiedenster Hintergründe zusammenkommen. Ob Studierende, Berufstätige oder Rentnerinnen und Rentner: Wer sich für eine bessere Welt einsetzen möchte, ist hier herzlich willkommen. Erfolgsbilanz 2024: 30 Clean-Ups und 125 Kilogramm Müll Das letzte Clean-Up 2024 bildete gleichzeitig den Abschluss eines ereignisreichen Jahres. Insgesamt hat HWPL Frankfurt (HWPL e.V.) in diesem Jahr 30 Clean-Ups organisiert. Dabei waren sage und schreibe 261 Freiwillige mit Herzblut dabei und haben zusammen stolze 125 Kilogramm Müll gesammelt. Ob bei strahlendem Sonnenschein, leichtem Regen oder kalten Wintertemperaturen – die Cleaner haben sich nicht abschrecken lassen. Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen, wie viel in kürzester Zeit bewegt werden kann, wenn man an einem Strang zieht. Das nächste Clean-Up: Startschuss ins Jahr 2025 Der Einsatz für eine saubere Stadt geht auch im kommenden Jahr weiter: Am 11. Januar 2025 findet bereits die erste Clean-Up-Aktion des neuen Jahres statt. Erneut können sich alle, die Lust haben, der Initiative anschließen und damit einen aktiven Beitrag leisten. Viele Menschen fragen sich, wie sie etwas Gutes tun können, ohne große Hürden überwinden zu müssen. Hier bietet sich eine perfekte Gelegenheit: Mit festem Schuhwerk, einem wärmenden Schal und etwas Zeit kann jeder Teil des Clean-Up-Teams werden. Warum Mitmachen? – Dein Beitrag zählt Der Reiz einer Gemeinschaftsaktion liegt nicht nur in der direkten Verbesserung des Stadtbilds, sondern auch im positiven Gruppenerlebnis. Frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ unterstützen sich Neulinge und erfahrene Helfer gegenseitig. Bei Gesprächen über Umweltschutz, Stadtentwicklung und persönliche Erfahrungen entsteht oft ein buntes Miteinander, das weit über den Tag der Aktion hinaus Wirkung zeigt. Darüber hinaus trägt jedes einzelne Mitglied der Clean-Up-Initiative dazu bei, ein Zeichen zu setzen: Man signalisiert Mitmenschen, achtsamer mit ihrer Umgebung umzugehen. Das kann Neugierde wecken und andere anspornen, sich ebenfalls einzubringen. So wächst das Netzwerk engagierter Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt stetig weiter. So kannst du dich engagieren • Teilnahme an Clean-Ups: Ob einmalig oder regelmäßig – jede helfende Hand ist willkommen.

• Weitersagen und Teilen: Erzähl Freunden, Familie und Kollegen von den Aktionen und teile Termine in sozialen Netzwerken.

• Eigene Ideen einbringen: Gern kannst du Vorschläge für weitere Clean-Up-Standorte oder Umweltprojekte beisteuern. Wer gerne ein Teil der nächsten Veranstaltung am 11. Januar 2025 sein möchte, kann sich ganz einfach auf der Website von HWPL Frankfurt informieren. Dort findest du alle relevanten Kontaktdaten und kannst dich für den Clean-Up-Verteiler anmelden. Fazit: Gemeinsam für eine bessere Zukunft Das letzte Clean-Up 2024 von HWPL Frankfurt war ein voller Erfolg und hat eindrücklich gezeigt, wie viel Engagement und Tatkraft in der Gemeinschaft stecken. Nicht nur konnten 32 engagierte Freiwillige dem Frankfurter Bahnhofsviertel einen sauberen Glanz verleihen, sie repräsentierten auch den Abschluss eines ganzen Jahres voller wohltätiger Aktionen. Insgesamt sorgen 261 fleißige Cleaner dafür, dass 125 Kilogramm Müll aus dem Stadtbild verschwinden. Die Botschaft dahinter ist klar: Jede Tat, ob groß oder klein, hat eine wichtige Wirkung für das Gemeinwohl. Für HWPL e.V. steht fest, dass dieser Einsatz eine Herzensangelegenheit bleibt. Wer Teil dieser Gemeinschaft werden und selbst erleben möchte, wie erfüllend es sein kann, etwas für die Stadt zu tun, ist herzlich eingeladen, im neuen Jahr dabei zu sein. Schon am 11. Januar 2025 startet die nächste Clean-Up-Initiative. Mitmachen ist kinderleicht, und der positive Beitrag für Frankfurt lässt nicht lange auf sich warten. So entsteht eine Zukunft, in der jeder einzelne Schritt zählt – und die Stadt ein bisschen heller erstrahlt. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten