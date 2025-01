Startseite Gold Terra Resource: Der nächste Schritt sind 2 Mio. Unzen Gold Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 08:13. Die Qualität eines herausragenden CEO zeigt sich unter anderem darin, dass er Chancen erkennt und sich traut, Dinge zu tun, für die anderen schlicht die Vorstellungskraft fehlt. Vorübergehend kann das den Preis haben, ziemlich allein dazustehen. Diese Beschreibung trifft ziemlich genau auf den CEO von Gold Terra, Gerald Panneton (67 Jahre), und sein aktuelles Vorhaben zu. Kaum ein anderer Junior-Explorer hätte es gewagt, ein Loch bis zu einer Tiefe von 3.002 Metern zu bohren. Dieses innovative Bohrloch (GTCM24-056) aus dem soeben abgelaufenen Jahr 2024 war das tiefste Loch, das jemals auf dem Gelände der historischen Con-Mine von Newmont in der Nähe von Yellowknife gebohrt wurde. Der Geschäftsplan von Gold Terra Resource (TSXV: YGT; FRA: TX0) ist einfach: durch Abzweigungen aus der bestehenden Hauptbohrung 2 Millionen Unzen sehr hochgradiges Gold definieren und dann die ehemalige Mine Con von Newmont erwerben, einschließlich der historischen Ressource von 650.000 Unzen mit 11 g/t Gold. Mit seinem Bohrprogramm 2021/2022 hat das Unternehmen bereits eine oberflächennahe Gesamtressource von 542.000 Unzen mit ca. 8 g/t (MRE September 2022) nachgewiesen. Jetzt den ganzen Artikel lesen: Gold Terra Resource: Der nächste Schritt sind 2 Mio. Unzen Gold Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Newpath Resources halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht derzeit in einem entgeltlichen Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, über das sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Dies ist ein eindeutiger Interessenkonflikt. Die vorstehenden Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Publikationen über Gold Terra Resource nutzt. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum diskutieren. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Gewähr übernommen werden. Goldinvest Consulting GmbH

