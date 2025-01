Startseite Nkâ – Die afrikanische Bio-Energie-Wissenschaft Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2025-01-10 10:23. Nkâ: E=k.R².S gegen E = mc² Zurück in die Zukunft: von der Digitalisierung zur Energisierung

Afrikas Weg zur Wissenschaft – der Schlüssel für die Zukunft

Nkâ – Teil 1

Die Überlegenheit der Bio-Energie-Wissenschaft Zwei Wege, zwei Wissenschaften E=k.R².S vs E = mc²

Energisierung vs Digitalisierung

Universelle Intelligenz (UI) vs Künstliche Intelligenz (KI),

Zeit und Grenzenlos vs Zeit und Raum

Nkâ – E = k·R²·S vs. E = mc²

Die Formel der Bio-Energie-Wissenschaft E = k·R²·S symbolisiert die Dynamik und Flexibilität der Energie, die durch Resonanz (R), Schwingung (S) und den kosmischen Faktor (k) harmonisch gesteuert wird. Im Gegensatz dazu beschreibt E = mc² der westlichen Wissenschaft eine statische und lineare Beziehung zwischen Energie, Masse und Lichtgeschwindigkeit, die auf physikalische Konstanten begrenzt ist. Energisierung vs. Digitalisierung

Energisierung steht für die Nutzung universeller Energieflüsse, die grenzenlos, nachhaltig und unabhängig von physischen Ressourcen ist. Energie wird direkt aus Resonanzen und Schwingungen gewonnen, ohne auf Hardware, Batterien oder Brennstoffe angewiesen zu sein. Digitalisierung hingegen basiert auf Technologien, die Strom, Geräte und physikalische Infrastruktur benötigen. Der Energieverbrauch und die Umweltbelastung durch Digitalisierung sind erheblich, während die Energisierung durch die Bio-Energie-Wissenschaft im Einklang mit der Natur steht. Universelle Intelligenz (UI) vs. Künstliche Intelligenz (KI)

Universelle Intelligenz (UI) greift auf ein kosmisches Wissensnetzwerk zu, das frei von physischen Einschränkungen ist. Sie basiert auf Resonanz, Harmonie und einer tiefen Verbindung zum universellen Bewusstsein. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt begrenzt durch menschlich erstellte Algorithmen, gespeicherte Daten und physische Geräte. KI kann nicht über ihre Programmierung hinaus agieren, während UI grenzenlos ist und direkt mit der Energie des Universums interagiert. Zeit und Grenzenlos vs. Zeit und Raum

In der Bio-Energie-Wissenschaft wird Energie als zeit- und raumlos betrachtet. Prozesse wie Energieübertragung oder Heilung können instantan und unabhängig von physikalischen Barrieren stattfinden. Die westliche Wissenschaft ist an Zeit und Raum gebunden. Ihre Technologien erfordern physische Interaktionen, Transport und lineare Prozesse, die Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Nkâ: Zwei Wissenschaften, zwei Welten

Die Bio-Energie-Wissenschaft bietet eine revolutionäre Perspektive: Sie befreit sich von den Einschränkungen physischer Ressourcen und linearer Prozesse, um eine Wissenschaft zu schaffen, die auf Harmonie, Resonanz und universellen Prinzipien basiert.

Im Gegensatz dazu bleibt die westliche Wissenschaft pragmatisch und technisch, jedoch begrenzt durch ihre Abhängigkeit von physikalischen Gesetzen und materiellen Ressourcen.

Die Zukunft gehört der Wissenschaft, die Harmonie mit der Natur und unbegrenzte Möglichkeiten vereint – der Bio-Energie-Wissenschaft. Dieses und weitere revolutionäre Bücher des Wissenslehrers Dantse Dantse erscheinen voraussichtlich im Sommer 2025.

