Startseite Libero Copper gibt Notierung an der Wertpapierbörse Tradegate Exchange in Deutschland bekannt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 12:26. Vancouver, British Columbia - 9. Januar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) (Libero Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens zum Handel an der deutschen Wertpapierbörse Tradegate Exchange zugelassen wurden. Dieser Schritt erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Libero Copper für europäische Anleger und bietet dem Unternehmen eine spannende Möglichkeit, seine Aktionärsbasis zu erweitern. Dieses Listing an der Tradegate Exchange ist für uns von Libero Copper ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen, erklärt Ian Harris, President und CEO von Libero Copper. Es bietet uns eine phantastische Gelegenheit, mit einem vielfältigen und wachsenden Pool von Investoren in Kontakt zu treten und unser Bekenntnis zu Transparenz, Zugänglichkeit und langfristigem Wachstum weiter zu festigen. Über Tradegate Exchange Die Tradegate AG ist als Marktspezialist an Europas liquidestem Handelsplatz, der Tradegate Exchange, tätig. Als Marktspezialist und Liquiditätsanbieter verwaltet Tradegate über 10.000 deutsche und internationale Aktien und börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETP). Dies gewährleistet eine rasche und direkte Ausführung von Wertpapieraufträgen und macht gerade diese Börse zu einer idealen Plattform für Anleger. Tradegate ist der führende Liquiditätsgarant auf Brokerseite und kann seit der Jahrtausendwende ein konstantes Wachstum verbuchen. Eine Börsennotierung an der Tradegate Exchange bietet eine Reihe potenzieller Vorteile, und zwar: - Erhöhte Sichtbarkeit: Die Unternehmen erhalten Zugang zu einem größeren Kreis von europäischen Anlegern und können so ihre Marktpräsenz verbessern.

- Zugriff auf Kapital: Eine breitere Anlegerbasis kann zu größerem Interesse an zukünftigen Kapitalerhöhungen führen und damit das Wachstum ankurbeln sowie Expansionsinitiativen ermöglichen.

- Liquidität: Die Tradegate ist für ihre effiziente Trading-Plattform bekannt, die börsennotierten Aktien eine höhere Liquidität verschaffen kann und Anlegern den Kauf und Verkauf von Aktien erleichtert.

- Vielfältige Anlegerbasis: Die Börse zieht sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren an, was zur Diversifizierung der Aktionärsbasis des Unternehmens beitragen kann.

- Direkte Ausführung: Die Börse ermöglicht eine rasche und direkte Ausführung von Wertpapieraufträgen, wovon sowohl das Unternehmen als auch seine Anleger profitieren.

- Erhöhte Glaubwürdigkeit: Die Notierung an einer angesehenen Börse kann die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens stärken und mehr ernsthafte Anleger anziehen.

- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Notierung an einer regulierten Börse gewährleistet die Einhaltung hoher Standards in puncto Transparenz und Unternehmensführung, was das Vertrauen der Anleger stärken kann.

- Insgesamt betrachtet, kann eine Börsennotierung an der Tradegate Exchange die Wachstumsstrategie eines Unternehmens und die Handlungsbereitschaft seiner Aktionäre ganz wesentlich unterstützen. Über Libero Copper Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt. Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Mocoa ist ein Eckpfeiler und weist immenses Expansionspotenzial auf. Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer kühnen Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen, und zwar den Ausbau von Großprojekten bis zum Bau. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt. Weitere Informationen Ian Harris

President & CEO

+1 604 294 9039

harrris@liberocopper.com Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

tk@liberocopper.com Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Libero Copper & Gold Corporation

