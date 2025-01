Startseite Google bestätigt: Wir haben ein großes Problem mit KI-Content! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-07 11:28. KI-Spamfalle: KI-Content funktioniert bei Google immer schlechter! Google bestätigt, dass KI-Content nicht die bevorzugte Option für Content ist. Originalität, Authentizität und inhaltliche Tiefe existieren bei 98 Prozent der Unternehmen nicht, wenn es um Website-Content geht. Immer mehr Webseiten haben ähnliche Inhalte, da diese KI-Content einsetzen. Im Zweifelsfall bevorzugt Google aber authentischen Webseiten-Content, der die Expertise eines Unternehmens widerspiegelt. Vor allem, wenn es um die Position Zero bei Google geht, wird gerne People First Content herangezogen. Emotionen, Meinungen, unterschiedliche Fakten, fachlicher Tiefgang und auch klare Bewertungen bzw. Haltungen prägen die einzigartige Contentperspektive von Unternehmen. Ohne exklusiven Content wird es zunehmend schwerer, als Marke wahrgenommen zu werden. Die KI kann bei der Recherche sicherlich nützlich sein, aber schlussendlich sorgt der Copywriter dahinter dafür, dass Zielgruppen punktgenau angesprochen werden. Ein professioneller Texter setzt zudem auf eine ansprechende und verständliche Sprache, die überzeugt und zum Kaufen animiert. KI Content ist meist langatmig und wenig fokussiert. Die Aufmerksamkeit von Kunden ist jedoch ein kostbares Gut: Die neuen Google-Metriken stellen mittlerweile auch auf dieses Faktum ab. Google wird immer besser darin, die spezifische Qualität von Website-Content einzuordnen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass Human First Content besser rankt und verkauft als generischer KI Content. Glauben Sie nicht? Dann suchen Sie doch ganz einfach einmal bei Google.de (Suchstandort Deutschland) nach Reisegutscheinen, dann werden Sie www.urlaubsbox.com ganz vorne finden. Ebenso können Sie nach SEO Texter bei Google.at (Suchstandort in Österreich) suchen - Sie werden www.seo-textagentur.at auf der Position 0 finden. Diese Topergebnisse sind mitunter nur möglich, weil eine exklusive Contentperspektive den jeweiligen Website-Content klar von der Konkurrenz abhebt. Genau diese Contentart bevorzugt Google neuerdings. Die KI ist diesbezüglich ein probates Hilfsmittel für SEO Texter, aber der menschliche Input macht schlussendlich den entscheidenden Unterschied. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TEXTER SEO

Exklusive Contentperspektive entwickeln lassen: Original-Content mit Authentizität und inhaltlicher Tiefe, der rankt und verkauft!

