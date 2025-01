Startseite Trillion Energy gibt Fertigstellung der Gasbohrung Alapli-2 bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-06 20:14. 6. Januar 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die erfolgreiche Installation eines 2 3/8-Zoll-Geschwindigkeits-Förderrohrstrangs (VS, Velocity String Tubing) in der Erdgasbohrung Alapli-2 bekannt zu geben. Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Schritt in unseren laufenden Bemühungen, die langfristige Gasförderung im SASB-Feld zu steigern. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeiten wird das Team den Transport der hydraulischen Aufwältigungsanlage per Kranlastkahn zum Bohrdreibock East Ayazli vorbereiten, wo 2.888 Meter eines 2 3/8 VS-Rohrstrangs in die Bohrung Bayhanli-2 eingeführt werden. Diese Phase wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 7 Tage abgeschlossen sein, sofern es das Wetter zulässt. Nach Abschluss der Arbeiten an Bayhanli-2 werden die Mannschaft der hydraulischen Aufwältigungsanlage sowie der Kranlastkahn freigestellt und die Stickstoffstimulationsaktivitäten in beiden Bohrlöchern beginnen, um die Leistung der Bohrung zu optimieren und die Förderniveaus zu steigern. Über das Unternehmen Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite. Kontakt

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com , einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts an, der am 31. Dezember 2022 erstellt bzw. am 31. Januar 2023 aktualisiert wurde. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

