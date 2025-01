Greenridge Exploration gibt die Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 in seinem Kupferprojekt Weyman in British Columbia

6. Januar 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FRA: HW3) freut sich, die Ergebnisse seines Arbeitsprogramms 2024 (das Programm) in seinem Projekt Weyman (das Projekt Weyman oder das Projekt) im südöstlichen British Columbia bekanntzugeben. Das Projekt umfasst ungefähr 6.925 Acres Land und besteht aus sieben (7) abgesteckten Mineralkonzessionen im Quesnel Terrane in British Columbia.

Greenridge führte ein Erkundungskartierungsprogramm im Maßstab 1: 5.000 in der gesamten Liegenschaft Weyman aus. Die südwestliche Alterierungszone wurde als das aussichtsreichste Explorationsziel im Projekt identifiziert. Der Schwerpunkt verlagerte sich auf diese Alterierungszone mit ausführlichen Kartierungen im Maßstab 1:5.000 über 150 Hektar. Das Gebiet war Teil des obengenannten Erkundungskartierungsgebiets.

Gleichzeitig mit der geologischen Kartierung wurde eine Total-Metal-Ion-Bodenuntersuchungen auf einem ausgedehnten Raster durch, das im Norden und Westen an das westliche Bodenraster aus dem Jahr 2021 angrenzte, um sowohl die südwestliche Alterationszone als auch eine nahezu vollständige Abdeckung des gesamten Konzessionsgebiets Weyman westlich des Überschiebungssystems zu erfassen. Das Bodenraster 2024 umfasste vierundzwanzig (24) 2.500 m lange Linien nördlich des westlichen Rasters 2021 und fünf (5) 1.400 m lange Linien östlich des westlichen Rasters 2021, die zusammengenommen 67,0 Profilkilometer umfassten. Insgesamt wurden 1.269 Bodenproben in Abständen von je 50 m entlang jeder Linie entnommen, sofern die Boden- und die Entwässerungsbedingungen dies zuließen.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: Die Ergebnisse des vorläufigen Programms im Projekt Weyman sind äußerst ermutigend. Kartierung und Bodenprüfungen lieferten viele Informationen zu den Gebieten hoher Priorität, die bisher nicht bekannt waren. Das Zusammentragen aller verfügbaren Daten mit diesen Ergebnissen ist wichtig zur Gestaltung eines weiterführenden Arbeitsprogramms.

Abbildung 1 - Greenridge Kupferprojekt Weyman - Terrain und Mineralisierung

Der nordwestliche Teil der Liegenschaft Weyman beherbergt den südlichen Rand des Batholith Wild Horse, eine kalkhaltige alkalische Intrusion im östlichen Gürtel des Quesnel Terrane. Gestein im Batholith beinhaltet Granodiorit bis Quarzdiorit, Monzonit und Diorit in verunreinigten Grenzzonen.

Die Kartierung 2024 ermöglichte die Definierung von zwei Alterierungszonen, die mit dem Batholith Wild Horse in Verbindung stehen und aufgrund ihrer Lage im Projekt als nordöstliche und südwestliche Alterierungszone bezeichnet werden

Die nordöstliche Alterierungszone wurde an einem Kamm entdeckt, der entlang der nordöstlichen Liegenschaftsgrenze im nordöstlichen Teil der Liegenschaft Weyman verläuft. Sie ist in Granodiorit des Batholith Wild Horse eingelagert. Schmale Frakturen treten in vorgelagerter propylitischer Alterierung, gefolgt von kalihaltiger Alterierung und retrograden propylitischer Alterierung auf. Versprengte Alterierung ist nur in geringem Ausmaß im Gestein enthalten. In der nordöstlichen Alterierungszone fanden kaum Kartierungsarbeiten statt, und das Ausmaß der Zone ist unbekannt

Die Alterierung in der südwestlichen Alterierungszone entwickelte sich wie folgt:

- Vorgelagerte propylitische Alterierung, hauptsächlich auf Frakturen beschränkt, mit überwiegend brüchiger Deformation bei Temperaturen von weniger als 450°C.

- Kalihaltige Frakturen und Versprengungen von außen in das Gestein, bei Temperaturen in der Nähe der brüchigen verformbaren Grenzen von ungefähr 450°C.

- Anatektische Erwärmung, die in durchdringender Verkieselung und Chloritisierung mafischen Gesteins im Granodiorit Wild Horse und in überlagerndem Vulkangestein der Nicola Group resultiert.

- Retrograden propylitische Alterierung, hauptsächlich auf Frakturen beschränkt, mit überwiegend brüchiger Deformation, vermutlich bei Temperaturen von weniger als 450°C.

Abbildung 2 - Greenridge Kupferprojekt Weyman - Geologische Struktur

Wirtschaftliche Sulfidmineralien in Verbindung mit porphyrartigen Kupfer-Molybdän-Gold-Vorkommen, wie z. B. Chalkopyrit, Bornit und Molybdänit, wurden während der derzeitigen (2024) Kartierungsarbeiten in Ausbissen an der Oberfläche in den beiden Alterierungszonen nicht entdeckt. Erkenntnisse aus den Bodenuntersuchungen 2021 von Monumental Gold und den derzeitigen Bodenuntersuchungen weisen darauf hin, dass die südwestliche Alterierungszone im oberen Teil des hydrothermalen Systems Weyman über einer Lage intensiver Mineralisierung an der Oberfläche exponiert ist. Derzeit ist die südwestliche Alterierungszone das primäre Explorationsziel in der Liegenschaft Weyman.

Die südwestliche Alterierungszone liegt im Hangende-Block des Schubsystems Weyman, ungefähr 1,9 Kilometer westlich der deutlichsten Oberflächenexposition des Systems. Das Zentrum dieser Alterierungszone liegt im nördlichen Teil des Ziels HPX Quesnellia Eastern aus dem Jahr 2014. Es ist von einem von Nord nach Süd verlaufendem Oval von Boden-Kupfer-Anomalien aus der Untersuchung von Monumental Gold im Jahr 2021 umgeben. Das Oval der Boden-Kupfer-Anomalien von 2021, das das Zentrum der Alterierungszone umgibt, wird als das Ergebnis kupferhaltiger Flüssigkeiten, die spät während der Lebensdauer des hydrothermalen Systems Weyman aus der Tiefe unter die Oberflächenexposition der Alterierungszone strömten, interpretiert.

Die meisten der höher gelegenen Boden-Molybdän-Konzentrationen in der Liegenschaft Weyman sind strukturell verbunden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sie ursprünglich aus hydrothermalen Quellen stammen. Die Boden-Molybdän-Anomalie nahe der nordöstlichen Ecke des Greenridge-Rasters aus dem Jahr 2024 und westlich des nordöstlichen Endes des Schubsystems Weyman weist eine Mächtigkeit von ungefähr 500 Metern an der Oberfläche auf. Die Anomalie ist nahe der deutlichen nordöstlichen Grenze am intensivsten. Dies lässt vermuten, dass metallreiche Flüssigkeiten nach Osten und aufwärts vom Boden einer Zone von relativ hoher Durchlässigkeit entlang des Schubsystems Weyman flossen.

Die Verbindung der Boden-Molybdän-Anomalien mit dem Schubsystem Weyman über die gesamte Länge der Liegenschaft Weyman könnte andeuten, dass eine Mineralisierungszone, die mit einem porphyrartigen Kupfer-Molybdän-Gold-Vorkommen verbunden ist, im westlichen Teil der Liegenschaft Weyman von unterhalb der südwestlichen Alterierungszone bis zur Nordgrenze der Liegenschaft vorhanden ist und sich über ungefähr 4 Kilometer erstreckt.

Im südwestlichen Teil des Projektgebiets ist das wahrscheinlichste potenzielle Quellgebiet molybdänhaltiger Flüssigkeiten, die für die Entwicklung der Molybdänanreicherung entlang der Oberflächenexposition des Schubsystems Weyman verantwortlich sind, ein mineralisierter Teil des hydrothermalen Systems Weyman unter der südwestlichen Alterierungszone. Im nordöstlichen Teil der Liegenschaft ist das Gebiet westlich der extensiven kalihaltigen Kupfer- und Molybdän-Boden-Anomalie von Geschiebemergel bedeckt. Die Ergebnisse der luftgestützten Untersuchung von Monumental Gold aus dem Jahr 2020 geben keine Aufschlüsse über den nordwestlichen Teil des Projektgebiets.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen besitzt oder ist an 28 Projekten mit einer Fläche von ca. 388.040 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Uranliegenschaftsportfolios in Kanada: Es besteht aus 15 Projekten, die ungefähr 212.845 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 12 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationsliegenschaften über insgesamt ca. 175.195 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40% Greenridge, 50,43% UEC, 8,57% Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69% U3O8 auf 4,4 m.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige Findlinge, die im Jahr 2013 mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 gefunden wurden, und auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon Basin umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe, durchschnitten.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

John Ostler, M. Sc., P. Geo, (EGBC-Lizenz Nr. 18415) ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Ostler hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Director

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Ergebnisse des Programms; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

