Greenridge Exploration schließt Acquisition von ALX Resources Corp. ab und gibt Update zum Board of Directors bekannt

30. Dezember 2024

Highlights von Greenridge Exploration:

- Gründet ein führendes und diversifiziertes kanadische Explorationsunternehmen für strategische Metalle: Das vereinte Unternehmen besitzt beziehungsweise hat Beteiligungen an achtundzwanzig (28) Projekten, die etwa 388.040 Hektar mit einem beachtlichen Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen abdecken.

- Eines der größten Uranliegenschaftsportfolios im erstklassigen Athabasca-Becken: Greenridge hat Beteiligungen an zwölf (12) Uranprojekten und -liegenschaften, die ungefähr 181.310 Hektar im Athabasca-Becken umfassen.

- Fügt umfangreiches und diversifiziertes Projektportfolio hinzu: Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an 28 Explorationsprojekten, darunter Beteiligungen an 15 Uranprojekten mit insgesamt ca. 212.845 Hektar über bekannte kanadische Urandistrikte hinweg, wie zum Beispiel das Athabasca-Becken, Thelon-Becken und Elliot Lake. Das Unternehmen besitzt zudem 13 Projekte für strategische Metalle in ganz Kanada, einschließlich Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupfer-Explorationsliegenschaften von insgesamt ca. 175.195 Hektar.

- Verbesserung des Kapitalmarktprofils und der Investorenbasis: Das vereinte Pro-Forma-Unternehmen wird voraussichtlich eine Marktkapitalisierung von ungefähr 41 Millionen C$ haben. Berechnet auf Basis des Schlusskurses der Greenridge-Aktie an der Canadian Securities Exchange am 10. Oktober 2024 von 0,78 C$ und der pro forma ausstehenden Stammaktien des fusionierten Unternehmens von etwa 53,3 Millionen Stück.

- Verstärkung des Managements und des Greenridge-Boards: Warren Stanyer, CEO von ALX, tritt als President und Direktor bei. Mandeep Parmar wurde zum Executive Chairman ernannt.

- Konsolidiert den Besitzanteil am Projekt Carpenter Lake: Nach der Transaktion wird Greenridge 60 % an Carpenter Lake besitzen, mit der Option zu einer Erhöhung auf 100 %.

Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) und ALX Resources Corp. (ALX) (TSXV: AL | FWB: 6LLN | OTC: ALXEF) freuen sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Arrangement (die Transaktion) bekannt zu geben, wobei Greenridge alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von ALX im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (Plan of Arrangement) gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) erworben hat. Durch die Transaktion wird Greenridge ein führendes kanadisches Uranexplorationsunternehmen mit Beteiligungen an fünfzehn (15) Uranexplorationsprojekten, die aus insgesamt etwa 212.845 Hektar quer über bekannte kanadische Urandistrikte bestehen, darunter das Athabasca-Becken, Thelon-Becken und Elliot Lake. Das vereinte Unternehmen hat auch Beteiligungen an weiteren dreizehn (13) Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferliegenschaften in ganz Kanada.

Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, erklärte: Wir sind hocherfreut, die erfolgreiche Acquisition von ALX Resources bekannt zu geben. Wir werden in Zukunft daran arbeiten, das Potenzial unseres sehr diversifizierten Projektportfolios auszuschöpfen und als Unternehmen weiter zu wachsen. Mit der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 4,9 Mio. CAD befinden wir uns in einer ausgezeichneten Lage, unsere Projekte in bedeutender Weise voranzubringen. Unser verstärktes Managementteam wird mit unseren Partnern Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. daran arbeiten, unsere wesentlichen Liegenschaften zu erschließen. Greenridge hat sich nun als ein zentrales Uranunternehmen in Kanada mit einem diversifizierten Portfolio an hoch aussichtsreichen Projekten für kritische Mineralien positioniert. Diese Acquisition ist ein entscheidender Schritt bei unserer Wachstumsstrategie, und wir sind dazu entschlossen, langfristige Werte für unsere Investoren zu schaffen.

Greenridge hat nun eine der größten Uranliegenschaftsbestände im erstklassigen Athabasca-Becken. Zusätzlich zu Carpenter Lake hat das Unternehmen Beteiligungen an elf (11) weiteren Projekten in dem Becken. Einige hervorzuhebende Projekt sind:

- Black Lake (40 % Greenridge, 51,43 % UEC, 8,57 % Orano) - Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 durchteufte 0,69 % U3O8 über 4,4 m. Bis heute wurden mehr als 150 Bohrlöcher ausgeführt. Quelle: Black Lake Property, Fall 2017 Diamond Drilling Program Report - MARS Assessment Work Report #2715.

- Gibbons Creek (100% Greenridge) - im Jahr 2013 wurden hochgradige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 entdeckt. Vier der fünf Bohrlöcher im Jahr 2024 durchteuften Uranmineralisierung an oder nahe der Diskordanz. Uranmineralisierung wurde in zwei, 500 Meter voneinander entfernten Gebieten entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldungen vom 25. März, 25. April und 13. Juni 2024.

- Hook-Carter (derzeit 80 % Denison Mines Corp., 20 % Greenridge) - 13 km vom Vorkommen Arrow von NexGen Energy Ltd.s und 20 km vom Vorkommen Triple R von Fission Uranium Corp.s entfernt. Beinhaltet einen 15 km langen Explorationskorridor mit Potenzial für Uran. Nach den Bedingungen der Änderung 2024 zu einer Joint-Venture-Vereinbarung, hat Greenridge die Möglichkeit, weitere 5,0 % einer Beteiligung von insgesamt 25 % durch Aufwendungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bis zum November 2026 zu erwerben. Denison Mines Corp. gab bisher ungefähr 7,05 Millionen CAD aus, einschließlich der Bohrung von 11.757 Metern von 2018 bis 2019. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 23. Mai 2024.

- McKenzie Lake (100 % Greenridge) - K.I.-Arbeiten identifizierten Ziele aus einer magnetischen und radiometrischen Untersuchung aus dem Jahr 2021. Findlinge mit Gehalten von bis zu 0,101 % U3O8 wurden entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 7. November 2023.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77933/12-31-24ClosingofALX_D...

Abbildung 1 - Projektportfolio von Greenridge Exploration in Saskatchewan

Greenridge besitzt ein Portfolio an Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldliegenschaften. Anzumerken ist, dass auf dem Goldprojekt Vixen im Jahr 2019 Prospektionen, Kartierungen und Probenahmen durchgeführt wurden, die Werte von 23,9 g/t Gold und 6,1 g/t Silber über vier Proben hinweg ergaben.6 Ein umfassenderes hubschraubergestütztes Probenahmeprogramm im Jahr 2020 lieferte Goldwerte von bis zu 22,73 g/t Gold sowie 7,21 g/t Gold.6

Zudem enthält das ebenfalls in Ontario liegende Kupferprojekt Cannon die historische Cannon Copper Mine and Mühle, welche über eine historische Mineralressource von 415.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,8 % Kupfer auf einer Mächtigkeit von 6,5 Fuß (1,98 m) verfügt. (Quelle: Ontario Geological Survey, Open File Report 6366, Report of Activities 2019).

(Hinweis: Diese historische Ressourcenschätzung entspricht nicht den Standards von National Instrument 43-101 (NI 43-101) und kann nicht mit den Kategorien von NI 43-101 verglichen werden. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit aufgewendet, um die Schätzung als aktuelle Ressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die Schätzung nicht als aktuelle Ressourcenschätzung. Die Schätzung ist jedoch für die Ausrichtung der Explorationspläne des Unternehmens von Bedeutung und liefert geologische Informationen über die Art der Mineralisierung, die im Gebiet Cannon Copper vorhanden sein könnte.)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77933/12-31-24ClosingofALX_D...

Abbildung 2 - Projektportfolio von Greenridge Exploration in Kanada

Einzelheiten zur Transaktion

Greenridge hat alle ausstehenden Stammaktien von ALX (die ALX-Aktien) als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 11.226.143 Stammaktien von Greenridge (die Greenridge-Aktien) an die früheren ALX-Aktionäre erworben, basierend auf dem Aktienumtauschverhältnis von 0,045 Stammaktien von Greenridge für jede gehaltene ALX-Aktie. Die vollständigen Einzelheiten zur Transaktion und bestimmte andere Punkte sind in dem Managementinformationsschreiben von ALX mit Datum 28. Oktober 2024 aufgeführt, welches unter dem SEDAR+-Profil von ALX unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Board of Directors und Managementteam

Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde Warren Stanyer, Chief Executive Officer und Chairman von ALX, in das Board of Directors von Greenridge (das Greenridge-Board) aufgenommen, welches nun aus vier Direktoren besteht. Ein zweiter Direktor, der einvernehmlich von Greenridge und ALX genannt wird, wird auf der nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Greenridge für das Greenridge-Board nominiert. Warren Stanyer wurde ebenfalls zum President von Greenridge ernannt. Russell Starr wird weiterhin als Chief Executive Officer und Direktor fungieren.

Das Unternehmen freut sich zudem, die Ernennung von Mandeep Parmar als Executive Chairman des Board of Directors bekannt zu geben. Herr Parmar hat über ein Jahrzehnt Erfahrung mit öffentlichen Märkten und spezialisiert sich auf die Finanzierung, die Kapitalbeschaffung, Investor Relations und die Unternehmensentwicklung. Er hat mit zahlreichen in sowohl Kanada als auch den Vereinigten Staaten notierten Aktiengesellschaften gearbeitet und dabei seine Sachkenntnis im Bereich Unternehmensstrukturierung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung eingebracht.

Aufhebung der Notierung von ALX-Aktien

Der Handel mit ALX-Aktien wurde von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") ausgesetzt, und die Notierung der ALX-Aktien an der TSXV wird voraussichtlich nach Börsenschluss am 31. Dezember 2024 aufgehoben. Greenridge ist dabei zu beantragen, dass ALX nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eingestuft wird und dass die öffentlichen Meldepflichten von ALX aufgehoben werden.

Frühzeitige Offenlegung

Vor der Transaktion hielt Greenridge keine Wertpapiere von ALX. Nach Abschluss der Transaktion hält Greenridge alle ausgegebenen und ausstehenden ALX-Aktien. Infolge der Transaktion ist ALX eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Greenridge. Greenridge wird in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen einen Early Warning Report auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen. Eine Kopie des von Greenridge eingereichten Early Warning Reports wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United State Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben werden, werden voraussichtlich unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen besitzt oder ist an 28 Projekten mit einer Fläche von ca. 388.040 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Uranliegenschaftsportfolios in Kanada: Es besteht aus 15 Projekten, die ungefähr 212.845 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 12 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationsliegenschaften über insgesamt ca. 175.195 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40% Greenridge, 50,43% UEC, 8,57% Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69% U3O8 auf 4,4 m.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige Findlinge, die im Jahr 2013 mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 gefunden wurden, und auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon Basin umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe, durchschnitten.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Konzessionsgebiete von ALX Resources wurden von Robert Campbell, P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß den kanadischen behördlichen Anforderungen des National Instrument 43-101 ist.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Konzessionsgebiete von Greenridge Exploration wurden von Jody Dahrouge, B.Sc., P.Geo. von Dahrouge Geological Consulting Ltd. geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Sachverständige gemäß den kanadischen Bestimmungen von National Instrument 43-101 ist.

Die Mineralisierung auf anderen Konzessionsgebieten, auf die hier Bezug genommen wird, ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von ALX oder Greenridge.

Referenzen

1. ALX Resources Corp. - Black Lake historische mineralisierte Uranabschnitte - alxresources.com/black-lake-uranium/

2. Ramp Metals meldet neue hochgradige Goldentdeckung von 73,55 g/t Au über 7,5 m auf seinem SW-Projekt Rottenstone - www.newsfilecorp.com/release/213278

3. ALX Resources Corp. - Durchschneidet Uranmineralisierung im Gibbons Creek Uranprojekt, Athabasca Basin, Saskatchewan - 25. März 2024 - alxresources.com/alx-resources-corp-intersects-uranium-mineralization-at-the-gibbons-creek-uranium-project-athabasca-basin-saskatchewan/

4. ALX Resources Corp. - Hook Carter Uranium Project - alxresources.com/hook-carter-uranium/

5. ALX Resources Corp. - Vixen Lake Project - alxresources.com/vixen-gold/

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Director

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

