Startseite CONSUL Weltreisen GmbH: "In 21 Tagen um die Welt: Eine exklusive Weltreise im Stil von Jules Verne" Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-20 16:20. Hannover 20.12.2024: Die CONSUL Weltreisen GmbH lädt vom 7. bis 28. November 2025 zu einer einzigartigen Expedition ein: Eine exklusive Weltreise im Privatjet, die in nur 21 Tagen einige der beeindruckendsten Orte des Globus verbindet. Inspiriert von Jules Vernes zeitloser Erzählung In 80 Tagen um die Welt erleben Reisende die Faszination, den Globus auf einer außergewöhnlichen Route zu umrunden - und das mit modernstem Luxus und höchstem Komfort. consul-weltreisen.com/wp-content/uploads/2024/11/Weltreise_CONSUL_2025.pdf Eine Reise, die Geschichten schreibt Jules Verne faszinierte mit seiner Vision einer abenteuerlichen Weltumrundung - und CONSUL Weltreisen macht diesen Traum zur Wirklichkeit. Mit einem exklusiven Privatjet werden Mythen, Kulturen und Naturwunder unserer Erde hautnah erlebbar. Die Gäste reisen durch Zeit und Raum, über die Datumsgrenze hinweg, und tauchen in die Magie entlegener Orte ein, die sonst nur schwer erreichbar sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77907/In21TagenumdieWelt_201... consul-weltreisen.com/kommende-kreuzfluege-2025/ Eine Weltreise im Privatjet ist mehr als eine Reise - es ist ein Erlebnis, das alle Sinne berührt und die Vielfalt unseres Planeten in ihrer ganzen Pracht erlebbar macht. Mit dieser Reise erfüllen wir Träume, die für viele Menschen unerreichbar scheinen- Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer CONSUL Weltreisen GmbH. Höhepunkte der Reise Die Route führt zu sechs UNESCO-Welterbestätten und anderen außergewöhnlichen Zielen. Dazu gehören: - Marrakesch, Marokko: Die exotische Medina, umrahmt von den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges, lädt ein, die pulsierende Kultur Nordafrikas zu erleben.

- Cusco & Machu Picchu, Peru: Im Herzen der Anden erwartet die Gäste die beeindruckende Inkastadt, ein Meisterwerk der antiken Zivilisation.

- Osterinsel, Chile: Mystische Moai-Statuen und unendliche Horizonte machen diesen entlegenen Ort zu einem Highlight.

- Bora Bora: Bora Bora ist eine idyllische Insel in Französisch-Polynesien, bekannt für ihre türkisfarbenen Lagunen, luxuriösen Überwasserbungalows und den majestätischen Mount Otemanu.

- Great Barrier Reef, Australien: Das größte Korallenriff der Welt präsentiert sich als farbenfrohes Naturwunder.

- Angkor Wat, Kambodscha: Die beeindruckenden Tempel dieser antiken Stadt erzählen von der glanzvollen Vergangenheit des Khmer-Reiches.

- Agra, Indien: Das Taj Mahal, Symbol der Liebe und Schönheit, ist ein unvergesslicher Höhepunkt der Reise. Luxus auf höchstem Niveau: Hotels entlang der Route

Jedes Reiseziel wird durch handverlesene, außergewöhnliche Unterkünfte ergänzt, darunter das Four Seasons Resort Marrakesch, das Belmond Copacabana Palace in Rio de Janeiro und das Conrad Bora Bora Nui. Diese Häuser bieten unvergleichlichen Komfort, exzellenten Service und eine authentische Verbindung zur lokalen Kultur. Exklusiver Service und Expertise Kai Schepp, renommierter Reiseleiter, begleitet die Gäste mit tiefem Wissen über die besuchten Regionen. Seine Expertise und Begeisterung machen die Reise zu einem Erlebnis, das weit über das Übliche hinausgeht. Dr. Johannes Gerber, erfahrener Facharzt, sorgt für höchste medizinische Betreuung und Sicherheit. Wir bei CONSUL Weltreisen legen besonderen Wert auf Qualität und persönliche Betreuung. Unsere Gäste sollen sich nicht nur sicher und wohl fühlen, sondern auch außergewöhnliche Erlebnisse und intensive Eindrücke mit nach Hause nehmen.- Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer CONSUL Weltreisen GmbH Die Weltreise im CONSUL Privatjet vom 7. bis 28. November 2025 verspricht nicht nur unvergessliche Destinationen, sondern auch außergewöhnliche Unterkünfte. Jedes Hotel entlang der Route wurde sorgfältig ausgewählt, um den Gästen höchsten Komfort und ein authentisches Erleben der jeweiligen Region zu bieten. Four Seasons Resort Marrakesch, Marokko Mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Atlasgebirges verbindet dieses Hotel zeitlose Eleganz mit der Farbenpracht Marrakeschs. Umgeben von üppigen Gärten genießen Gäste hier Ruhe und luxuriöse Annehmlichkeiten inmitten orientalischer Atmosphäre. www.fourseasons.com/de/ Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro Dieses ikonische Hotel am weltberühmten Strand von Copacabana bietet eine Mischung aus glamouröser Geschichte und modernem Luxus. Gäste erleben atemberaubende Ausblicke, exzellente Gastronomie und den einzigartigen Rhythmus von Rio. www.belmond.com/de/hotels/south-america/brazil/rio-de-janeiro/belmond-co... Belmond Hotel Monasterio, Cusco, Peru Das ehemalige Kloster aus dem 16. Jahrhundert, heute ein luxuriöses Hotel, liegt im Herzen von Cusco. Mit historischem Charme, kolonialer Architektur und exquisitem Service ist es ein perfekter Ausgangspunkt für den Besuch von Machu Picchu. www.belmond.com/de/hotels/south-america/peru/cusco/belmond-hotel-monaste... Conrad Bora Bora Nui, Französisch-Polynesien Auf einer privaten Insel gelegen, besticht dieses Resort durch Overwater-Villen, türkisblaues Wasser und malerische Sonnenuntergänge. Ein wahres Paradies, das pure Entspannung und unvergleichlichen Luxus verspricht. www.hilton.com/de/hotels/pptbnci-conrad-bora-bora-nui/ Silky Oaks Lodge, Daintree Rainforest, Australien Im Herzen des ältesten Regenwaldes der Welt verbindet diese luxuriöse Lodge zeitgenössisches Design mit der atemberaubenden Natur des UNESCO-Weltnaturerbes. Ein perfekter Ort, um die Schönheit des Great Barrier Reefs und des Daintree-Nationalparks zu erleben. silkyoakslodge.com.au/ Raffles Grand Hotel dAngkor, Siem Reap, Kambodscha Dieses legendäre Hotel ist ein Tor zur antiken Tempelstadt Angkor Wat. Mit kolonialem Charme, üppigen Gärten und erstklassigem Service bietet es eine perfekte Kombination aus Eleganz und Kultur. www.raffles.com/de/siem-reap/ The Oberoi Amarvilas, Agra, Indien Nur 600 Meter vom Taj Mahal entfernt, bietet dieses Palasthotel unvergleichliche Ausblicke auf das berühmteste Bauwerk Indiens. Mit seiner prachtvollen Architektur und außergewöhnlichem Service ist es eine Hommage an die Mogul-Ära. www.oberoihotels.com/hotels-in-agra-amarvilas-resort/ Unvergesslicher Luxus auf allen Etappen Jedes dieser Hotels wurde gewählt, um den Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu garantieren. Sie bieten nicht nur höchsten Komfort und exzellenten Service, sondern spiegeln auch die Einzigartigkeit und den Charakter der besuchten Regionen wider - ein Luxus, der diese Weltreise wirklich einmalig macht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77907/In21TagenumdieWelt_201... consul-weltreisen.com/kommende-kreuzfluege-2025/ Ein Abenteuer für alle Sinne Wie bei Jules Verne verspricht diese Reise Erlebnisse die alle Sinne anspricht: vom exotischen Duft der Gewürze Marrakeschs bis zur stillen Schönheit der Osterinsel. Sie ist eine Hommage an die Vielfalt und das Wunder unserer Erde. Download Broschüre: consul-weltreisen.com/wp-content/uploads/2024/11/Weltreise_CONSUL_2025.pdf Reiseinformationen

Die Weltreise startet am 7. November 2025 und endet am 28. November 2025. Weitere Details, Preise und Buchungsmöglichkeiten:

CONSUL Weltreisen GmbH

Königstraße 8, 30175 Hannover

Telefon: 0511 54689464

WhatsApp: 0178 72 58680

E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com

Website: www.consul-weltreisen.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Deutschland email : info@consul-privatjet.com Pressekontakt: Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover email : info@consul-privatjet.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten