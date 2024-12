Startseite Cosa Resources meldet Uranergebnisse aus dem zu 100 % im Besitz befindlichen Ursa-Projekt, Athabasca Basin, Saskatchewan Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-19 16:37. Vancouver, British Columbia, 19. Dezember 2024 - Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FSE: SSKU) ("Cosa" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ - freut sich, die Untersuchungsergebnisse der Radioaktivität im Grundgestein bekannt zu geben, die im Rahmen des Herbstbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Ursa im Athabasca Basin, Saskatchewan ("Ursa" oder das "Grundstück") durchteuft wurden. Höhepunkte - Uran bestätigt als Quelle der anomalen Radioaktivität, die von UR24-06 durchschnitten wurde, einschließlich 0,22% U3O8 über 0,7 Meter

- Die Uranmineralisierung in UR24-06 ist die stärkste und breiteste, die bisher auf dem Projekt durchschnitten wurde

- Die Explorationsarbeiten von Cosa im Jahr 2024 bestätigten die vielversprechende Geologie bei Ursa und erschlossen zahlreiche Folgeziele, die noch nicht erprobt wurden. Andy Carmichael, Vice President Exploration, kommentierte: "In nur 18 Monaten hat Cosa das Risiko auf dem Projekt Ursa erheblich gesenkt und bewiesen, dass die Geologie des Kodiak-Trends in hohem Maße mit jener übereinstimmt, die den produzierenden Minen im östlichen Athabasca-Gebiet zugrunde liegt. Unsere Strategie des Einsatzes groß angelegter Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchungen zur Priorisierung des leitfähigen Streichs führte bereits bei unserem ersten Bohrloch zur Erprobung eines ANT-Ziels zur stärksten und weitesten Mineralisierung auf dem Projekt. Mit nur 21 abgeschlossenen Bohrlöchern innerhalb des 65 Kilometer langen Projekts verfügt Ursa über ein riesiges, noch nicht erkundetes und zunehmend aussichtsreiches Explorationsgebiet, das für mehrere Tier-1-Lagerstätten geeignet ist, und wir haben bewiesen, dass moderne geophysikalische Untersuchungen Zielgebiete hervorgebracht haben, die weit über konventionelle EM allein hinausgehen. UR24-06 Testergebnisse Chemische Untersuchungen haben bestätigt, dass die von UR24-06 durchteufte Uranmineralisierung die Quelle der Radioaktivität ist (siehe Cosa-Pressemitteilung vom 30. Oktober 2024). Wie bei den Uranlagerstätten im Grundgebirge in der Region (z. B. Gryphon, Arrow und Eagle Point) ist die Mineralisierung monometallisch und eine signifikante Anreicherung von uranhaltigen Spurenelementen wie Arsen, Nickel und Kobalt ist nicht vorhanden. Die Mineralisierung wurde von Bohrloch UR24-06 (Tabelle 1) durchschnitten, das eine ANT-Anomalie entlang des leitenden Trends von Kodiak erprobte, die als Ausdruck einer günstigen strukturellen Störung und/oder hydrothermalen Alteration des Athabasca-Sandsteins interpretiert wird. UR24-06 durchteufte eine Zone mit Sandsteinstruktur und -alteration von 814 bis 923 Metern. Die Diskordanz wurde bei 1033,0 Metern durchteuft. Zwischen 1087,8 und 1116,8 Metern wurden mehrere Abschnitte mit einer Uranmineralisierung im Grundgestein durchteuft. Die stärkste Mineralisierung befindet sich zwischen 1088,6 und 1089,3 Metern, wo eine disseminierte und bruchfüllende Uranmineralisierung innerhalb eines schwach graphitischen und pyritischen pelitischen Gneises mit durchschnittlich 0,22 % U3O8 auf 0,7 Metern zu finden ist. Mehrere zusätzliche Abschnitte mit schwacher Uranmineralisierung wurden bis zu 84 Meter unterhalb der Diskordanz durchteuft, wobei eine starke Korrelation mit der zunehmenden durchdringenden Hämatitalteration besteht. Da UR24-06 kein leitfähiges Grundgestein durchteuft hat und die Mineralisierung mehr als 50 Meter unterhalb der Diskordanz liegt, wird davon ausgegangen, dass das Bohrloch das optimale Ziel verfehlt hat. Die Ergebnisse von UR24-06 werten den Kodiak-Trend erheblich auf und bestätigen den Ansatz von Cosa, mittels ANT-Vermessung leitfähige Streichen für Bohrtests zu priorisieren. Tabelle 1 - Sommer 2024 Bohrprogramm Uranuntersuchungsergebnisse Loch Von An Länge U3O8 Orientierung

ID (m) (m) (m) Gew.-% (Azm/Dip)

UR24-06 1,087.8 1,088.0 0.2 0.06 130 / -65.5

und 1,088.6 1,089.3 0.7 0.22

einschließlich. 1,088.6 1,089.0 0.4 0.30

und 1,095.7 1,096.0 0.3 0.09

und 1,116.1 1,116.3 0.2 0.13

und 1,116.7 1,116.9 0.2 0.04 Abbildung 1 - Ursa-Zielgebiete über dem Leitfähigkeitsmodell des Grundgebirges (100 Meter unter der Diskordanz)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77887/19122024_DE_COSA.001.j... www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77887/19122024_DE_COSA.002.j...

Abbildung 2 - Querschnitt der UR24-06 Da die Ausrichtung der Mineralisierung unbekannt ist, ist auch die tatsächliche Mächtigkeit unbekannt. Weitere Informationen über das Projekt Ursa des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht vom 5. Oktoberth , 2023 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca Über Cosa Resources Corp. Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio umfasst etwa 237.000 ha in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region Athabasca Basin, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder angrenzend an etablierte Urankorridore liegen. Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in Saskatchewan zurückblicken. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor der Entdeckung von Hurricane leiteten Mitarbeiter von Cosa Teams oder waren maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison und der Gemini-Zone von 92 Energy beteiligt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy inne. Das Hauptaugenmerk von Cosa lag bis 2024 auf ersten Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ursa, das über 60 Kilometer Streichlänge der Cable Bay Shear Zone umfasst, einem regionalen strukturellen Korridor mit bekannter Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Es handelt sich dabei um den letzten verbleibenden östlichen Athabasca-Korridor, in dem noch keine größere Entdeckung gemacht wurde, was nach Ansicht des Unternehmens in erster Linie auf einen Mangel an moderner Exploration zurückzuführen ist. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 abgeschlossen wurden, identifizierten mehrere hochrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige Grundgebirgsstratigraphie unterhalb oder angrenzend an breite Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration gekennzeichnet sind - eine Umgebung, die für die meisten Uranlagerstätten im östlichen Athabasca typisch ist. Die zweite und jüngste Bohrkampagne von Cosa bei Ursa, die von einer vor kurzem abgeschlossenen Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchung geleitet wurde, durchteufte eine bedeutende Zone mit diskordanten Sandsteinstrukturen und -alterationen, die von mehreren Abschnitten mit anomaler Radioaktivität im Grundgestein unterlagert werden. Im November 2024 meldete das Unternehmen eine transformative strategische Zusammenarbeit mit Denison Mines, die Cosa nach ihrem Abschluss den Zugang zu mehreren weiteren vielversprechenden Projekten im östlichen Athabasca-Gebiet sichern und Denison Mines die Möglichkeit bieten wird, das Potenzial von Cosa für Explorationserfolge und eine Pipeline mit potenziell ISR-fähigen Uranlagerstätten zu nutzen. Die Arbeitspläne für 2025 werden derzeit entwickelt. Technische Offenlegung Die Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurden mit orientierten Bohrkernen mit NQ-Durchmesser durchgeführt, die protokolliert und beprobt wurden, um geologische Informationen, einschließlich Alteration, Struktur und Mineralisierung, zu erfassen. Der gesamte Bohrkern wurde mit einem RS-125 Handspektrometer systematisch auf die gesamte Gamma-Radioaktivität untersucht und der durchschnittliche cps-Wert für jeden 3-Meter-Bohrdurchgang aufgezeichnet. Abschnitte, die mehr als das 1,5-fache der Hintergrundwerte aufwiesen, wurden herausgebrochen und aufgezeichnet. Bei Abschnitten mit erhöhter Radioaktivität (>300 cps) (RS-125) wurde die gesamte Gamma-Radioaktivität gemessen, indem nacheinander 0,1 m lange Bohrkerne in einem Bereich mit Hintergrundradioaktivität entnommen und mit einem RS-125 gescannt wurden. Für Intervalle, in denen >500 cps (RS-125) gemessen wurden, wurden mit einem RS-125 Spektralanalysen durchgeführt, um die relativen Beiträge von Uran, Thorium und Kalium zur Gesamt-Gamma-Radioaktivität zu charakterisieren. Nach Beendigung jedes Bohrlochs wurde mit einem Reflex EZ-Gamma-System, das mit Hilfe des Bohrseils in das Bohrgestänge abgesenkt wurde, eine Gammamessung im Bohrloch durchgeführt. Die Messungen der Gesamtgammawerte wurden alle 0,1 Meter sowohl in der Abwärts- als auch in der Aufwärtsrichtung durchgeführt. Die Gammaprotokolle des Bohrlochs wurden zusammen mit den RS-125-Gamma-Messungen aufgezeichnet, um die Tiefe und die Messwerte des Handspektrometers zu bestätigen und die Gesamt-Gamma-Radioaktivität in den Intervallen des nicht geborgenen Kerns zu bewerten. Die Probenahme wurde in Zonen mit Werten von mehr als 300 cps unter Verwendung von Halbkernproben mit einer Länge von 0,1 bis 0,5 Metern durchgeführt. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens zu SRC Geoanalytical Laboratories (SRC) in Saskatoon, Saskatchewan (akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005) transportiert, wo sie auf U3O8 und auf mehrere Elemente untersucht wurden. Zertifiziertes Referenzmaterial, CRM-Blanks, wurde in die geteilten Kernprobenserien eingefügt. SRC führt unabhängig ein QA/QC-Programm durch, das Wiederholungsanalysen und den Einsatz der CRM-Standards CAR218, BL4A und BL2A umfasst. Die ZRM-Ergebnisse von SRC werden von Cosa-Mitarbeitern überprüft. Qualifizierte Person Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Andy Carmichael, P.Geo., Vice President, Exploration bei Cosa, geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101. Kontakt

