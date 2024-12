Startseite Veranstaltungen zum 76. Jahrestag der Menschenrechte der Vereinten Nationen Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-12-17 17:10. Motto des Menschenrechtstages 2024 „Unsere Rechte, unsere Zukunft, jetzt“ Anlässlich des 76. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte führten Ehrenamtliche von United for Human Rights in Hamburg und Berlin Aktionen durch, um auf die Bedeutung des wohl wichtigsten Menschenrechtsdokuments aufmerksam zu machen. Am Dienstag, dem 10. Dezember, gab es eine Mahnwache für Menschenrechte in der Hamburger Innenstadt und zusätzlich fand am Freitag, dem 13. Dezember, in der Scientology-Kirche Hamburg ein Konzert für Menschenrechte statt. Zwei lokale Künstler begeisterten die Zuhörer mit ihren musikalischen Darbietungen. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Bei der Veranstaltung in der Hamburger Innenstadt konnten Bürger auch eine Petition zur Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unterzeichnen. Eine der Forderung besagt, dass die Unterzeichner dazu aufrufen, dass alle Regierungen Unterricht über Menschenrechte zu einem verbindlichen Bestandteil des Lehrplans machen sollen. Eine Mutter, die auf die Veranstaltung aufmerksam wurde nahm sich gleich ein Informationsheft über die Menschenrechte mit und wollte es ihrem Sohn geben, der an einer Universität tätig ist. In Berlin wiederum trafen sich Vertreter von vier verschiedenen Religionsgemeinschaften, die ihre Erfahrungen bezüglich der Diskriminierung ihres Glaubens austauschten und den Entschluss fassten zukünftig gemeinsame Aktionen zu unternehmen, um der Diskriminierung entgegen zu wirken. Das diesjährige Motto des UN-Menschenrechtstag lautet: „Unsere Rechte, unsere Zukunft, jetzt“ und damit soll auf die Bedeutung der Menschenrechte für die Gegenwart und Zukunft hingewiesen werden. Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung besagt: „Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein.“ United for Human Rights vertritt die Ansicht, dass viele Ungerechtigkeiten und Missbräuche auf der Welt Unwissenheit über die Menschenrechte zugrunde liegt. Bevor diese in die Praxis umgesetzt werden können, müssen die Menschen zuerst einmal verstehen, was sie sind und warum sie für das Erschaffen einer gerechten Gesellschaft wichtig sind. Nur dann kann jemand seine eigenen Menschenrechte schützen und sich für jede seiner Mitmenschen einsetzen. Jugend für Menschenrechte Die Scientology Kirche unterstützt „United for Human Rights“ und ihr Programm für junge Menschen, „Jugend für Menschenrechte“, das von dem Menschenfreund und Scientology Gründer L. Ron Hubbard inspiriert wurde, der der Meinung war, dass „Menschenrechte zu einer Tatsache gemacht werden müssen und nicht zu einem idealistischen Traum „. Mehr als 70 Millionen Menschen wurden mit Hilfe dieser Kampagne über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgeklärt. Beispiele für die bemerkenswerten Ergebnisse, die erzielt wurden, sind in der Originalserie Voices for Humanity auf dem Scientology Network zu sehen. Über Frank Busch Vorname

