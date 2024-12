The Glimpse Group veröffentlicht Aktionärsbrief zum Jahresende 2024 und hebt die Dynamik des Spatial Core-Marktes und dessen erw

Strategische Neuausrichtung auf KI- und Cloud-basierte Umsätze von Spatial Core, bedeutsame DoD-Verträge und Positionierung für Umsatzwachstum und Profitabilität im Jahr 2024

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / The Glimpse Group Inc. (Glimpse) (NASDAQ: VRAR) (FWB: 9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das Software und Dienstleistungen für Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Spatial Computing für Unternehmen anbietet, veröffentlichte heute einen Aktionärsbrief seines President und CEO Lyron Bentovim, in dem die bedeutsamsten Entwicklungen von Glimpse im Kalenderjahr 2024 zusammengefasst werden.

Werte Aktionäre,

2024 war für Glimpse ein Jahr des Wandels, in dem wir - angeführt von unserer Tochtergesellschaft Brightline Interactive - enorme Fortschritte bei unserem strategischen Übergang zur Bereitstellung von Spatial Computing sowie von Cloud- und KI-gesteuerter Immersive-Middleware-Software und -Lösungen (Spatial Core) auf Unternehmensebene verzeichnet haben. Dieser erfolgreiche Übergang umfasste bedeutsame Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium (DoD) und anderen großen Unternehmen, während wir direkt mit Nvidia, Microsoft, Cesium und vielen anderen zusammenarbeiten.

Parallel dazu haben wir unsere Unternehmensstruktur rationalisiert und einen Punkt erreicht, an dem wir einen profitablen Cashflow aus den Betrieben erzielen. Diesen Meilenstein haben wir ohne Kapitalbeschaffung und mit einer sauberen Bilanz ohne Schulden, Wandelschuldverschreibungen oder Vorzugsaktien erreicht. Wir gehen sogar davon aus, dass unser Barbestand am 31. Dezember 2024 jenem vom 30. September 2024 entsprechen oder diesen möglicherweise sogar übertreffen wird - das erste Mal in unserer Geschichte als börsennotiertes Unternehmen, dass dies ausschließlich von internen Betrieben erfolgt ist.

Auch die Immersive-Branche selbst hat im Jahr 2024 mit bedeutsamen Initiativen und Produkten, die von Apple, Meta, Nvidia, Google, Samsung, Snap und anderen bekannt gegeben wurden, enorme Fortschritte verzeichnet. Dies verheißt Gutes für die Immersive-Branche im Allgemeinen und für Glimpse im Besonderen.

Spatial Core im Überblick:

Im Jahr 2023 begannen wir mit einem strategischen Übergang und konzentrierten unsere Investitionen auf Spatial Core. Dieser Übergang wurde im Jahr 2024 weitestgehend abgeschlossen und Spatial Core ist nun der primäre Wachstumsmotor und Werttreiber von Glimpse.

Spatial Core weist enormes Potenzial auf und hat im Laufe des Jahres stark an Zugkraft gewonnen. Wir arbeiten mit einigen der führenden Unternehmen der Welt zusammen, um die Immersive-Middleware zu entwickeln, die riesige Mengen an 2D-Daten aufnimmt, detaillierte und lebensechte digitale Zwillinge in 3D erstellt und dann auf diesen 3D-Daten komplexe Berechnungen innerhalb der digitalen Zwillingsumgebung durchführt und gleichzeitig wichtige Nutzerfunktionen hinzufügt - und das alles über die Cloud, in großem Maßstab und in Echtzeit.

- Spatial Core ist in Branchen, in denen komplexe 2D-Daten vorliegen, die in einer 3D-Umgebung wesentlich effektiver genutzt werden können, äußerst relevant und leistungsfähig, wobei es zahlreiche Anwendungsfälle in Unternehmen, in der Fertigung, in der Konstruktion/Architektur, in der Öl- und Gasindustrie, in der Robotik sowie in Behörden und beim Militär gibt.

- KI ist bei Spatial Core ein Schlüsselelement:

o Automatisierung der Generierung von digitalen Zwillingsumgebungen - von 2D bis 3D - unter Verwendung von maschinellem Lernen und Computer Vision

o Generative KI in einer räumlichen Umgebung - Nutzung von Large Language Models (LLMs), um funktionale Fragen zu einer beschreibenden Umgebung zu stellen. Zum Beispiel: Wenn ich ein Gebäude an diesem Standort errichte - kann ich dann das andere Gebäude sehen.

o Neuro Learning Networks - Lernen in einer immersiven Umgebung durch wiederholtes Ausführen einer Funktion auf Grundlage visueller Eingaben und anschließende Weitergabe dieses Lernens an alle anderen Teilnehmer. Zum Beispiel: Roboter lernen, komplexe Aufgaben auszuführen.

- Diese KI-Fähigkeiten in Verbindung mit der über die Cloud verfügbare riesige Echtzeit-Datenverarbeitung, die über 5G-Netze bereitgestellt wird, werden unsere Fähigkeit, komplexe und leistungsstarke Simulationen und Szenarien auf kostengünstige, skalierbare und effektive Weise zu erstellen, grundlegend verändern.

Ich empfehle Ihnen, sich das Spatial Core-Webinar anzusehen, das wir Anfang dieses Jahres abgehalten haben: Die Überschneidung von KI und Spatial Computing, die die Macht der KI in die 3D-Welt bringt:

www.webcaster4.com/Webcast/Page/2934/51186

Beispiele für die Zugkraft von Spatial Core umfassen folgende:

- Unterzeichnung eines Zwölfmonatsvertrags im Wert von über 4 Millionen $ mit einer Einrichtung des Verteidigungsministeriums hinsichtlich eines Spatial Computing-Ökosystems, das KI-Arbeitsabläufe und beschleunigte Datenverarbeitung für eine Vielzahl von Verteidigungsanwendungen integriert

- Unterzeichnung eines Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) mit dem US Army Combat Capabilities Development Command, Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Center hinsichtlich der Entwicklung, Bewertung und Verbesserung von Arbeitsabläufen zur Erstellung und Ergänzung synthetischer Bilder für das Training und die Bewertung von KI und maschinellen Lernalgorithmen

- Erweiterung der Partnerschaft mit einem Fortune 500-Systemintegrator der Regierung hinsichtlich VR-Training in digitalen Zwillingsumgebungen für eine wichtige US-Regierungsbehörde mit über 45.000 Mitarbeitern im Rahmen eines Vertrags mit einem Wert im mittleren sechsstelligen Bereich

- Brightline Interactive, Cesium und NVIDIA haben sich auf dem GEOspatial INTelligence Symposium 2024 zusammengetan, um Spatial Core von Brightline vorzustellen, das KI-Arbeitsabläufe für komplexe Berechnungen auf realen Datensätzen verwendet und somit leistungsstarke datengesteuerte Echtzeit-, digitale Zwillings- und Simulationsanwendungen ermöglicht.

- Erfolgreicher Abschluss des Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) mit dem US Naval Surface Warfare Center, Dahlgren Division hinsichtlich der Anpassung immersiver Technologien

- Unterzeichnung eines Vertrags hinsichtlich der Unterstützung eines großen Hardwareanbieters von immersiver Technologie bei der Beschleunigung seiner Datenverarbeitungsschnittstellen in eine GPU-fähige Cloud mit Streaming- und Visualisierungsfunktionen

- Wir befinden uns in einem fortgeschrittenen Stadium der Sicherung mehrerer zusätzlicher Spatial Core-Verträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mit zahlreichen Regierungs-, DoD- und Großunternehmenskunden. Der kurzfristige Gesamtwert dieser Verträge liegt im Bereich von 5 bis 10 Millionen $.

- Jeder dieser potenziellen Verträge enthält bedeutsame Wachstumselemente, die zu beträchtlichen jährlich wiederkehrenden Softwareeinnahmen führen könnten, sobald diese Verträge erfolgreich umgesetzt wurden.

Andere Glimpse-Einheiten im Überblick:

Parallel zu Spatial Core setzten auch unsere anderen Geschäfte mit immersiver Technologie ihre positive Entwicklung fort. Einige Beispiele:

- Foretell Reality ging mit einer großen Universität eine Partnerschaft mit einem Wert im sechsstelligen Bereich ein, um ein KI-gesteuertes VR-Trainingssystem zu entwickeln, das es Studenten und Praktikanten ermöglicht, unterschiedliche berufliche Fähigkeiten durch konversationszentrierte Simulationen mit einem KI-basierten Avatar in unterschiedlichen immersiven Umgebungen zu erlernen.

- Glimpse Learning unterzeichnete mit dem Technologie-Inkubator des College of Staten Island CUNY (CSI) einen Zweijahresvertrag mit einem Wert im mittleren sechsstelligen Bereich hinsichtlich der Entwicklung, Bereitstellung und Integration einer Reihe von immersiven Technologien in seinem neuen Innovation Hub. Dies ist ein Glimpse-übergreifendes Projekt mit einer bedeutsamen Softwarelizenzkomponente.

- In den vergangenen Monaten haben wir eine Steigerung unserer Umsätze mit Snap für AR-3D-Modelle und -Linsen verzeichnet.

- Sector 5 Digital (S5D) unterzeichnete mit einem der weltweit größten Architekturbüros einen Vertrag mit einem Wert im sechsstelligen Bereich, um den neuen Business-Campus eines multinationalen Einzelhandelsunternehmens in AR zu visualisieren; mit einem globalen Wasser- und Hygiene-Infrastrukturunternehmen einen Vertrag mit einem Wert im mittleren sechsstelligen Bereich hinsichtlich einer Augmented Reality-Lösung (AR); sowie mit einem globalen Energieunternehmen einen Vertrag mit einem Wert im mittleren sechsstelligen Bereich hinsichtlich immersiver Inhalte.

- Glimpse Learning unterzeichnete mit einem staatlichen Bezirk einen mehrjährigen Vertrag mit einem Wert im mittleren sechsstelligen Bereich hinsichtlich immersiver Bildung.

Immersive-Branche:

Während die Immersive-Branche und Glimpse als bedeutsamer Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren mit enormen Herausforderungen zu kämpfen hatten, sehen und erleben wir nun konkrete positive Wachstumsindikatoren - sowohl in unserem Geschäft als auch in der Immersive-Branche.

Wir sind davon überzeugt, dass die Immersive-Branche für ein beträchtliches Wachstum bereit ist, das von Folgendem angetrieben wird:

- Die VR-Gaming-Plattform von Meta wächst weiter und die neue KI-Brille von Ray-Ban hat die Erwartungen übertroffen, was das Interesse der Verbraucher an diskreter tragbarer Technologie verdeutlicht.

- Apple ist mit Vision Pro, seinem ersten Spatial-Headset, gewagt in den Headset-Markt eingestiegen und signalisiert somit seine Absicht, die nächste digitale Ära anzuführen.

- Der jüngste Wiedereintritt von Samsung in den Markt, der das neue Immersive-Betriebssystem von Google nutzt, signalisiert ein Wiederaufleben des Wettbewerbs und eine weitere Reifung der Branche.

- Die vielleicht bedeutsamste Entwicklung ist das Orion-Konzept des AR-Headsets von Meta. Diese Vision der nahtlosen Integration digitaler Erfahrungen in die echte Welt stellt einen grundlegenden Wandel bei der Interaktion zwischen Mensch und Computer dar. Diese Vision steht in direktem Zusammenhang mit unserer Vision für Spatial Core.

Hinsichtlich Spatial Core sind die folgenden Entwicklungen von zentraler Bedeutung für die Branche:

- Ausgereifte AR-Cloud und interoperable Standards für Unternehmens- und Behörden-Arbeitsabläufe: Standardisierte AR-Cloud - offene Standards und Protokolle ermöglichen eine nahtlose Interoperabilität, die es unterschiedlichen Vertragspartnern, Abteilungen und Partnern ermöglicht, Geodaten, Wartungsprotokolle und Situationshinweise zu integrieren und gemeinsam zu nutzen, ohne in eigene Ökosysteme eingeschlossen zu sein.

- Verbesserte räumliche KI auf dem Gerät für betriebliche Effizienz und Sicherheit: Spatial Computing-Geräte können nun fortgeschrittene KI-gesteuerte Aufgaben direkt auf ihrer eigenen Hardware durchführen und ermöglichen so Umgebungsverständnis sowie Objekt- und Anomalieerkennung in Echtzeit ohne konstante Cloud-Konnektivität. Anwendungsfälle: sichere Grenzüberwachung, Notfallplanung, Infrastrukturwartung und technische Fehlerbehebung.

- Industrietaugliche Mixed Reality-Headsets und Werkzeugketten für skalierbare Unternehmenslösungen: Leistungsstarke Mixed Reality-Headsets mit hohem Tragekomfort, solidem Tracking und industrietauglicher Strapazierfähigkeit, wurden in zahlreichen Berufsfeldern zur Standardausrüstung, die es Unternehmen ermöglicht, Anwendungen schnell zu erstellen, bereitzustellen und zu warten - von modernen Trainingssimulationen für das Verteidigungspersonal bis hin zu erweiterten Produktionsabläufen in Automobilfertigungslinien.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Branchenentwicklungen in Verbindung mit den laufenden technologischen Fortschritten die Immersive-Branche für eine potenziell schnelle Akzeptanz und eine erhebliche Marktexpansion in den kommenden Jahren positionieren.

Erwartungen im Jahr 2025:

- Für die Zukunft rechnen wir damit, dass die gesamten Umsätze in den kommenden Quartalen gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich höher ausfallen werden, was in den kommenden Quartalen zu einem durchschnittlichen Umsatz von über 3 Millionen $ pro Quartal führen wird. Wir gehen davon aus, dass die Umsätze im Jahr 2025 deutlich über jenen des Jahres 2024 liegen werden (zum Vergleich: Wir haben bereits bekannt gegeben, dass wir für das Geschäftsjahr 2025 zum 30. Juni 2025 mit einem Gesamtumsatz von 11 bis 12 Millionen $ rechnen). Dieses erwartete Wachstum wird in erster Linie durch eine Steigerung der Umsätze von Spatial Core sowie durch ein potenzielles Wachstum in unseren anderen Geschäftsbereichen angetrieben.

- Unsere Bruttomarge sollte weiterhin im Bereich von 60 bis 70 % liegen.

- Nach der betrieblichen Umstrukturierung liegt unsere aktuelle betriebliche Ausgabenbasis von Barmitteln (vor Einnahmen) nun bei weniger als 1 Million $ pro Monat.

- Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Kalenderjahr einen positiven Cashflow erwirtschaften und unseren Kassenbestand erhöhen werden, ohne dass eine Kapitalerhöhung erforderlich ist.

VRAR-Aktie

- Die transformativen und positiven Entwicklungen, die 2024 verzeichnet wurden, spiegeln sich zurzeit nicht in unserem Aktienkurs wider, was unserer Meinung nach zu einer enormen Diskrepanz zwischen unserem wirklichen Wert und der Bewertung unseres börsennotierten Unternehmens führt.

- Wir haben eine starke Position im Segment der Immersive-Technologie, KI- und Cloud-getriebene Umsätze, große Unternehmens- und DoD-Kunden, Beziehungen zu einigen der erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt, eine starke Pipeline mit wachsenden Umsätzen, hohe Bruttomargen, einen positiven erwarteten Cashflow, eine saubere Bilanz, zehn erteilte Immersive-Patente usw. - aber dennoch eine extrem niedrige Marktkapitalisierung und einen ständigen Abgabedruck auf die Aktie. Wir sind im Wesentlichen ein verlassenes Nano-Cap-Unternehmen, jedoch mit erstklassigen Kunden, Partnern, geistigem Eigentum und Technologie in einer aufregenden Wachstumsbranche.

- Das Management, das Board und die Co-Founder des Unternehmens besitzen etwa 33 % der ausstehenden Aktien. Diese Gruppe hat in der Geschichte des Unternehmens noch nie eine Aktie verkauft, auch nicht nach dem Börsengang von Glimpse im Jahr 2021, und ist fest entschlossen, den Aktionärswert zu maximieren. Dies ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass Glimpse weiterhin eine saubere Kapitalstruktur ohne Schulden, ohne Wandelschuldverschreibungen und ohne Vorzugsaktien aufweist - eine Seltenheit bei börsennotierten Unternehmen unserer Größe.

- Diese Bewertungsdiskrepanz hatte und hat weiterhin erheblichen negativen Einfluss auf unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen. Aus diesem Grund prüft das Board of Directors des Unternehmens unterschiedliche aggressive strategische Optionen, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, in sein Wachstum zu investieren und gleichzeitig den Wert seines Geschäfts und/oder seiner Assets auszuschöpfen, und wird solche Optionen in Zukunft möglicherweise weiter verfolgen.

Zusammenfassende Bemerkungen

Wir haben im vergangenen Jahr enorme Fortschritte bei der strategischen und betrieblichen Neupositionierung und Umstrukturierung von Glimpse verzeichnet. Es ist eine aufregende Zeit für die Immersive-Branche. Glimpse befindet sich als führender Anbieter von Immersive-Software und -Dienstleistungen für Unternehmen in einer günstigen Position und wir sind bereit für Umsatzwachstum und Barmittelprofitabilität.

Dies spiegelt sich jedoch nicht in unserem Aktienkurs wider - zum Nachteil unseres Wachstumspotenzials und unserer Aktionäre. Wir werden unser Hauptaugenmerk auch in Zukunft auf profitables Wachstum richten und gleichzeitig alle strategischen Optionen mit dem Ziel ausloten, den Wert unseres Geschäfts und/oder der zugrunde liegenden Assets zu steigern.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse an und Ihre Unterstützung für Glimpse und wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und ein glückliches und gesundes Jahr 2025.

Lyron L. Bentovim

President & CEO

The Glimpse Group

