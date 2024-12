Startseite Digitalisierung leicht gemacht: Mit microtech DMS bereit für die E-Rechnungspflicht 2025 Pressetext verfasst von microtechGmbH am Mi, 2024-12-18 18:47. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist nicht länger nur ein Trend, sondern eine zentrale Voraussetzung für zukunftsfähige Unternehmen. Besonders im Hinblick auf die E-Rechnungspflicht, die ab 2025 stufenweise eingeführt wird, gewinnt ein modernes Dokumentenmanagementsystem (DMS) an Bedeutung. Mit dem neuen microtech DMS präsentiert der ERP-Softwarehersteller microtech eine leistungsstarke Lösung, die die Anforderungen von Unternehmen an digitale Dokumentenverarbeitung erfüllt. Hargesheim 16.12.2024 – Neue gesetzliche Vorgaben einfach umsetzen

Die E-Rechnungspflicht bringt klare Meilensteine mit sich: Ab dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Spätestens 2028 ist der Austausch von papierbasierten Rechnungen Geschichte. Mit diesen Regelungen will die EU die Digitalisierung fördern, Steuerbetrug eindämmen und Unternehmen effizienter machen.

Das microtech DMS wurde speziell entwickelt, um Unternehmen bei diesen neuen Herausforderungen zu unterstützen. Es ermöglicht nicht nur den gesetzeskonformen Empfang und die Weiterverarbeitung von E-Rechnungen, sondern schafft auch eine Grundlage für papierlose, effiziente Prozesse. Effizient, sicher und nahtlos integriert

Das microtech DMS überzeugt durch seine einfache Handhabung und vielseitigen Funktionen: Revisionssichere Archivierung: Dokumente werden unveränderbar gespeichert, alle Bearbeitungsschritte sind vollständig nachvollziehbar.

Automatisierte Workflows: Elektronische Rechnungen im XRechnung- oder ZUGFeRD-Format werden automatisch weiterverarbeitet und direkt in die Buchhaltung überführt.

Nahtlose Integration: Dank der Verbindung zum microtech ERP-System können alle Dokumente direkt in Geschäftsprozesse eingebunden werden – von der Auftragsbearbeitung bis zur Zahlung. „Mit unserem neuen DMS bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, nicht nur die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, sondern gleichzeitig ihre Prozesse effizienter zu gestalten“, erklärt Benjamin Bruno, CEO bei microtech. Ein Blick in die Zukunft

Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen vielfältige Chancen: Kosten sparen, Zeit gewinnen, gesetzliche Sicherheit schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das microtech DMS vereint all diese Vorteile in einer intuitiven Lösung.

Unternehmen, die jetzt aktiv werden, können die E-Rechnungspflicht als Anstoß nutzen, um ihre Dokumentenverwaltung auf ein neues Level zu heben. „Die digitale Transformation ist eine große Chance. Mit dem microtech DMS möchten wir unseren Kunden dabei helfen, diese Zukunft aktiv zu gestalten“, so Benjamin Bruno weiter. Das microtech DMS – jetzt verfügbar

Das microtech DMS ist ab sofort als Erweiterung der ERP-Lösung von microtech erhältlich. Es unterstützt den Empfang und Versand von E-Rechnungen und bietet Unternehmen ein verlässliches Werkzeug, um den Wandel zur digitalen Dokumentenverwaltung einfach und sicher umzusetzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.microtech.de oder kontaktieren Sie uns direkt. Anhang Größe microtech_dms_erechnung.png 559.36 KB Über microtechGmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten