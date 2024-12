Startseite bc.lab setzt mit KI Maßstäbe im Medien-Monitoring Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-13 11:54. bc.lab Monitoring hat durch die Integration von Large Language Models wie ChatGPT und Google Gemini ihr Medien-Monitoring revolutioniert, mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und Genauigkeit. Anwender-orientierte KI-Lösungen sparen Zeit und steigern die Effizienz Die bc.lab Monitoring GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Medien- und Wettbewerbsbeobachtung, hat mit der Integration von hochentwickelten Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT 4.o, Claude Sonnet 3.5 und Google Gemini einen großen Schritt in der Weiterentwicklung ihrer Monitoring-Lösungen vollzogen. Diese neue Technologie führt zu einer signifikanten Verbesserung der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz der Medien- und Krisenbeobachtung und setzt damit neue Maßstäbe in der Branche. Durch den Einsatz der neuesten KI-Modelle werden bei bc.lab nicht nur tägliche und wöchentliche Medienberichte automatisiert zusammengefasst, sondern auch Executive-Reports generiert, die den Entscheidungsprozess auf allen Ebenen der Unternehmensführung beschleunigen. Die KI erkennt automatisch relevante Krisensignale, erstellt Alerts und führt Analysen zur Medienresonanz durch. Fokussierte Analysen im Medien-Monitoring Mit der neuen KI-Integration wird das Medien-Monitoring von bc.lab auf eine neue Ebene gehoben. Die KI ermöglicht eine schnellere Analyse von Millionen von Medienquellen weltweit und kann relevante Informationen aus 42 Sprachen in Echtzeit extrahieren und in der gewünschten Sprache zusammenfassen. Durch den flexiblen Einsatz der Technologie können Unternehmen sicherstellen, dass sie direkte Einblicke, fokussierte Bewertungen und kontextuelle Einordnungen der aktuellen Nachrichten aus ihrer Branche oder ihrem Marktumfeld erhalten. Chancen / Risiken Erkennung im Competitive-Monitoring Im Bereich der Wettbewerbsbeobachtung liefert die neue KI-Technologie eine präzisere und umfassendere Analyse von Wettbewerbsaktivitäten. Durch die intelligente Auswertung von Nachrichten zu Marktentwicklungen, Geschäftsstrategien und Aktivitäten der Wettbewerber in Echtzeit können Unternehmen potenzielle Risiken oder Chancen frühzeitig identifizieren und für eigene Geschäftsentscheidungen nutzen. Die KI erkennt dabei auch die Relevanz neu auftretender Start-Ups, gesetzlicher Regulierungen in lokalen Märkten weltweit und strategischer Schritte der Wettbewerber in Bezug auf die eigenen Produkte. Effizienzsteigerung für Kommunikations-Teams "Die Integration von KI in unsere Monitoring-Lösungen ist ein entscheidender Schritt, um Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", erklärt Peter Bernskötter, Gründer und Geschäftsführer von bc.lab. "Dank der neuen KI-Technologien können wir nicht nur die Effizienz unserer Dienstleistungen deutlich steigern, sondern auch unseren Kunden die Fähigkeit geben, schneller und gezielter auf Veränderungen in ihrem Markt und der Medienlandschaft zu reagieren." KI bereits täglich im Einsatz "Die Flexibilität der KI-Integration ermöglicht es uns, das Monitoring exakt an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anzupassen", fügt Stephanie Paulutt, Business Developerin bei bc.lab, hinzu. "Die KI kommt bereits bei vielen unserer Kunden täglich zum Einsatz, bspw. für die Erstellung von übersichtlichen Morning Briefings oder Pressespiegeln, Benchmark Analysen oder der Aktivierung eines proaktiven Krisenmonitorings". bc.lab setzt mit der schnellen und Anwender-orientierten Integration von KI neue Maßstäbe und entwickelt die eigene Monitoring-Lösung in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden stetig weiter. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: bc.lab Monitor GmbH

Herr Peter Bernskötter

Holländische Reihe 31a

Hamburg 22765

Deutschland fon ..: 04039807700

web ..: https://bclab.de

bc.lab ist die High-End Monitoring Agentur mit eigener Softwarelösung. Bei bc.lab werden mit KI-gestützter Monitoring-Technologie verschiedenste Events, globale Wettbewerber und Märkte in Echtzeit beobachtet, Meinungen erforscht und die Medienresonanz analysiert. Hier werden maßgeschneiderte Monitoring-Lösungen entwickelt, mit denen Sie Ihre Veranstaltungen und Sponsorings, Konkurrenten, Start-Ups oder Lieferketten rund um den Globus im Blick haben, Ihre Medien-Performance kennen und Ihr Unternehmen mit dem Frühwarnsystem krisen.radar schützen.

