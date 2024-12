Startseite Goldprodukte bei Privatanlegern sehr beliebt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-13 10:36. Nachdem sich Gold dieses Jahr um mehr als 30 Prozent verteuert hat, steigt auch die Nachfrage von privaten Investoren nach Gold. Daher wird die CME Group Inc., die Dachgesellschaft der COMEX, führend bei Gold- und Silberfutures, im Januar einen Ein-Unzen-Gold-Futures anbieten. Laut CME erzielten Mikrokontrakte dieses Jahr Rekordhandelsvolumina. Private Anleger wollen ihre Portfolios stärker diversifizieren und zunehmend setzen auch Jüngere auf Gold. Besonders gern setzen Asiaten auf Gold als Wertaufbewahrungsmittel und als Möglichkeit der Absicherung. Als Nachteil an dem neuen Ein-Unzen-Gold-Futures könnte allerdings die Tatsache sein, dass der Kontrakt nicht physisch abgerechnet wird, sondern in bar. Wer Gold besitzen möchte, hat Pech gehabt. Und vermutlich sind diese neuen Kontrakte auch nicht durch physisches Gold abgesichert, sondern sie sind Papiergold. Solange der Wert von Papiergold nicht gegenüber physischem Gold abstürzt, ist dies kein Problem. Allerdings ist das anders, falls es einen Ansturm auf physisches Gold gäbe. Denn Papiergold gibt es schon zur Genüge. Damit wären die Vorteile von physischem Gold - keine Ausfall- und Kontrahenten-Risiken - ausgehebelt. Um sich gegen den fortwährenden Kaufkraftverlust von Währungen abzusichern, sind physisches Gold und Silber seit sehr langer Zeit die zuverlässigsten Inflationsabsicherungen. Physisches Gold besitzen Bergbaugesellschaften in ihren Projekten, es ist ein greifbarer stabiler Vermögenswert. Gold und Silber produziert zum Beispiel Fortuna Mining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-in... - in fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru. Dazu kommt noch das Diamba Sud Goldprojekt im Senegal, das sich in der fortgeschrittenen Explorations- und Entwicklungsphase befindet. Osisko Development - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developmen... - möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden. Besonders aussichtsreich sind das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten