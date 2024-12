Startseite Immobilienverkauf aus Altergründen Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2024-12-13 09:09. "Mit dem Alter gehen oft Mobilitätseinschränkungen einher, die ein komfortables Leben im eigenen Haus nicht mehr ermöglichen", weiß Ulrich Bartelt. Der Verkauf des Hauses könne dann eine gute Lösung sein. Er und seine Kollegen sind sich darüber bewusst, dass der Hausverkauf und der Umzug aus einem langjährigen Zuhause für viele eine große emotionale Belastung darstellen. Deshalb stehen sie Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, die sich für den Hausverkauf mit ihnen entschieden haben. Die Immobilienmakler aus Hannover wickeln den gesamten Prozess professionell ab - von der Bewertung über die Vermarktung bis hin zur Schlüsselübergabe. Ulrich Bartelt und seine Kollegen übernehmen für ältere Kunden aber nicht nur den Verkauf ihrer Immobilie, sondern sie kümmern sich auf Wunsch auch um die Suche nach einer neuen, altersgerechten Immobilie in Hannover oder der Region. Manche Seniorinnen und Senioren möchten beispielsweise ihr Haus verkaufen und stattdessen eine Wohnung kaufen oder mieten. Dann achten die Makler von Bartelt Immobilien besonders darauf, dass das neue Zuhause barrierefrei und auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Bei Bedarf beraten die Makler auch zu Wohnformen wie Seniorenresidenzen oder Betreutem Wohnen. "Seniorinnen und Senioren können dann in eine Immobilie ziehen, die besser zu ihren aktuellen Lebensumständen passt", so der Geschäftsführer. Durch ihren umfassenden Service stellen die Makler von Bartelt Immobilien sicher, dass der Übergang ins neue Zuhause für die älteren Menschen so reibungslos und angenehm wie möglich abläuft. Weitere Informationen zum Thema Haus verkaufen Hannover sowie zu Immobilien Linden und Immobilien Hannover erhalten Interessenten telefonisch unter 0511 / 123 139 88, per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de oder auf der Webseite unter https://www.bartelt-immobilien.de/. BARTELT Immobilien

Ulrich Bartelt

Schwarzer Bär 4 30449 Hannover

Deutschland E-Mail: info@bartelt-immobilien.de

Homepage: https://www.bartelt-immobilien.de/

Telefon: 0511 / 123 139 88 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten