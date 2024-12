Great Pacific Gold identifiziert weitere vorrangige Bohrziele beim Kesar-Projekt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 12. Dezember 2024 - Great Pacific Gold Corp. (Great Pacific Gold oder GPAC oder das Unternehmen) (TSXV:GPAC - WKN:A3EQ9X - OTCQX:FSXLF) freut sich, ein Update zu seinem Kesar-Projekt (Kesar oder das Projekt) zu geben.

Highlights

· Die Kartierung der Zone East Vein hat ein bisher unbekanntes Bohrziel mit hoher Priorität identifiziert

o Mineralisiertes hydrothermales Brekziensystem, das von Kleinbergleuten freigelegt wurde

o Mehrere handwerkliche Stollen weisen auf eine bedeutende mineralisierte Struktur hin

o Breite Zonen mit Alteration und Brekzienbildung, die mit den bevorstehenden Bohrungen im Januar anvisiert werden sollen

· Anteruno-Diamantbohrprogramm schreitet gut voran:

o Bisher wurden in drei Bohrlöchern ~1.400 Meter gebohrt

o Bohrloch KDH-04 ist in Arbeit, ein fünftes Bohrloch soll bis Anfang Januar fertiggestellt werden

Die jüngsten Kartierungen und Probenahmen konzentrierten sich auf die Zone East Vein, die sich etwa 2 km nordöstlich des Ziels Anteruno befindet (Abbildung 1), wo derzeit ein Bohrprogramm mit 5 Löchern durchgeführt wird. Die laufenden Bohrungen bei Anteruno haben mineralisierte Adern und Strukturen in Granodiorit bestätigt.

Im Rahmen des Kartierungs- und Probenentnahmeprogramms in der Zone East Vein wurden zahlreiche handwerkliche Untertagebauten und Stollen innerhalb von ausbeißenden hydrothermalen Brekzien entdeckt (Abbildungen 2 und 3). Bei näherer Betrachtung wurde eine Sulfidmineralisierung in brekziösem Granodiorit und Metasedimentgestein festgestellt (Abbildungen 4 und 5).

Wichtig ist, dass dieser Grad an Brekzienbildung bisher nirgendwo anders im Rahmen des Kesar-Projekts beobachtet wurde, kommentierte Chris Muller, Director von Great Pacific Gold. Dies deutet darauf hin, dass die Zone East Vein den Kern oder die Zufuhr zu einem großflächigen mineralisierten System darstellen könnte, das von Anteruno und den Zonen Eastern und Central Vein auf einer Fläche von etwa 3 mal 4 km definiert wird. Dies zu erkennen, ist eine potenziell bahnbrechende Entwicklung, und wir haben das Glück, dass dies so früh im ersten Bohrprogramm geschehen ist.

Diese jüngsten Arbeiten stützen weiterhin die These, dass Kesar die nordwestliche Erweiterung der Lagerstätten der Mine Kainantu (K92 Mining) darstellt, die sich etwa 8 km vom Projekt entfernt befindet, sagte Greg McCunn, CEO von Great Pacific Gold. Mit der kürzlich angekündigten Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Dollar sind wir voll finanziert, um dieses hochprioritäre Ziel der East Vein Zone in Kesar zu bebohren und unser angekündigtes Arbeitsprogramm 2025 in Wild Dog durchzuführen.

Abbildung 1: Ziele im Gebiet Kesar: Anteruno und East Vein Zone

Abbildung 2: Unterirdische Abbaustätten und Stollen innerhalb eines hydrothermalen Brekzienaufschlusses

Abbildung 3: Handwerkliche Abbaustätten

Abbildung 4: Sulfidmineralisierung innerhalb eines brekziösen Granodiorits

Abbildung 5: Sulfidmineralisierung mit der Matrix aus brekziertem Granodiorit

Im Namen des Unternehmens:

Greg McDunn

Chief Executive Officer and Director

Für weitere Informationen besuchen Sie gpacgold.com oder kontaktieren Sie:

Investor Relations

Email: info@gpacgold.com

Telefon: +1-604-229-9445

Toll Free: +1-833-923-3334

Über Great Pacific Gold

Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Papua-Neuguinea (PNG) und Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Gold-Kupfer-Ressourcen aus seinen äußerst aussichtsreichen Landpaketen. Zu den Kernprojekten des Unternehmens gehören:

· Kesar - in der Provinz Eastern Highlands in PNG gelegen und an die Minenpachtgebiete von K92 Mining angrenzend, ist Kesar ein Greenfield-Explorationsprojekt mit mehreren hochrangigen Zielen in unmittelbarer Nähe der Grundstücksgrenze zu K92. Mehrere epithermale Adern bei Kesar verlaufen in Streichrichtung und weisen die gleiche Ausrichtung wie die wichtigsten K92-Lagerstätten wie Kora auf. Die bisherigen Explorationsarbeiten von GPAC bei Kesar haben gezeigt, dass diese Adern hohe Goldgehalte in Aufschlüssen und sehr hohe Goldgehalte im Boden aufweisen, die mit aeromagnetischen Hochs zusammenfallen.

· Arau - Das Arau-Projekt befindet sich in der Provinz Eastern Highlands in Papua-Neuguinea und umfasst das äußerst vielversprechende Explorationsziel Mt. Victor mit Potenzial für eine epithermale Gold-Basismetall-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung. Im August 2024 wurde auf Mt. Victor ein Phase-1-RC-Bohrprogramm abgeschlossen, dessen Ergebnisse noch ausstehen. Das Arau-Projekt umfasst die Elandora-Lizenz, die auch verschiedene epithermale und Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele enthält.

· Wild Dog - in der Provinz Ost-Neuguinea in Papua-Neuguinea gelegen, ist Wild Dog ein Brachflächen-Explorationsprojekt mit einer Geschichte des Goldabbaus in kleinem Maßstab. Das Projekt enthält zahlreiche epithermale und porphyrische hydrothermal-magmatische Ziele, die durch frühere Explorationen und Betriebe belegt sind. Das Unternehmen schloss im August 2024 eine Straßensanierung ab und der Zugang zum Projekt wurde für grundlegende Umwelt- und Explorationsarbeiten eingerichtet.

· Lauriston - Das Lauriston-Projekt befindet sich im Bundesstaat Victoria, Australien, an der südlichen Erweiterung des Fosterville Goldfield Belt und grenzt an die ausgedehnten Fosterville-Liegenschaften und Minenbetriebe von Agnico Eagle. Lauriston enthält das Ziel Comet-Trojan, ein 4,5 km langes epizonales orogenes System. Das Entdeckungsbohrloch bei Comet durchschnitt 8 m mit 105 g/t Gold und ein Folgebohrprogramm wurde im 3. Quartal 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Lauriston-Projekt und plant die Veröffentlichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101.

· Walhalla - Das im australischen Bundesstaat Victoria gelegene Projekt Walhalla umfasst Konzessionen mit einer Fläche von über 1.400 km2, darunter zahlreiche historische Bergbaubetriebe und das kürzlich erworbene Grundstückspaket Woods Point. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Projekt Walhalla und wird voraussichtlich einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlichen. Walhalla enthält ein vorrangiges Greenfield-Ziel namens Pinnacles. Umfangreiche bodengeochemische Untersuchungen haben einen 400 m x 1.100 m großen goldmineralisierten aplitischen Gang hervorgehoben, der disseminierte Sulfide und Aufschlüsse an der Oberfläche enthält. Das Ziel Pinnacles ist vollständig genehmigt und bereit für Bohrungen.

Das Unternehmen betreibt außerdem eine Reihe weiterer Explorationsprojekte, darunter das Tinga-Valley-Projekt in Papua-Neuguinea.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Callum Spink, dem Vice President Exploration des Unternehmens, der Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, MAIG, und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mr. Spink ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Great Pacific Gold weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb ihrer jeweiligen Kontrolle liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Great Pacific Gold, seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinen Mineralgrundstücken und die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können tatsächliche und zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Great Pacific Gold ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Great Pacific Gold Corp.

Jonathan Richards

488 - 1090 W Georgia St

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : jrichards@redfernconsulting.com

Pressekontakt:

Great Pacific Gold Corp.

Jonathan Richards

488 - 1090 W Georgia St

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : jrichards@redfernconsulting.com