Startseite Für die Haut im Winter: Schützen, pflegen und stärken mit PMA - Zeolith Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-11 17:21. PANACEO Care Naturkosmetik unterstützt die Haut mit dem einzigartigen PMA - Zeolith Der Winter stellt unsere Haut jedes Jahr vor große Herausforderungen. Kalte Winde draußen, trockene Heizungsluft drinnen und der ständige Wechsel zwischen diesen Extremen machen unserem größten Organ schwer zu schaffen. Die Haut, unser schützendes und entgiftendes Multitalent, verliert im Winter oft ihre Balance. Spannungsgefühle, Rötungen und Trockenheit bis hin zu ernsthaften Hautproblemen sind die Folge. Es ist also höchste Zeit, der Haut genau das zu geben, was sie jetzt braucht: eine Extraportion Schutz, Pflege und Unterstützung. Die Care Naturkosmetik-Linie von PANACEO bietet genau das. Basierend auf dem einzigartigen PMA - Zeolith, einem wissenschaftlich erforschten Mineral vulkanischen Ursprungs, wurde diese Linie speziell entwickelt, um die Haut zu beruhigen, zu regenerieren und zu stärken. Ob für empfindliche, strapazierte oder geschädigte Haut - die Produkte der Care-Linie sind wahre Multitalente. Winterzeit: Warum die Haut jetzt besondere Aufmerksamkeit braucht Im Winter steht die Haut vor der doppelten Herausforderung: Sie verliert mehr Feuchtigkeit und muss gleichzeitig schädigende Umwelteinflüsse abwehren. Während die Kälte die Durchblutung der Haut einschränkt, führt trockene Heizungsluft dazu, dass der Haut schützende Lipide verloren gehen. Gerade in dieser Zeit treten Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Psoriasis vermehrt auf, und auch Menschen ohne bekannte Hautprobleme leiden unter den rauen Bedingungen.

Der PMA - Zeolith kann hier wertvolle Unterstützung leisten. Dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, Schadstoffe zu binden und somit mittelbar dabei unterstützt, freie Radikale zu neutralisieren, fördert er die Regeneration der Hautbarriere und schützt vor oxidativem Stress. Die Haut wird widerstandsfähiger, geschmeidiger und sichtbar gesünder - eine echte Wohltat in der kalten Jahreszeit. Die Care Naturkosmetik-Linie von PANACEO: Natürliche Hilfe für jeden Hauttyp Die Care-Linie von PANACEO umfasst eine sorgfältig abgestimmte Auswahl an Pflegeprodukten, die speziell auf die Bedürfnisse der Haut im Winter ausgerichtet sind. Die PMA - Zeolith Goldcreme ist ein wahrer Luxus für besonders anspruchsvolle Hauttypen, die nach luxuriöser Pflege und optimalem Schutz verlangen. Sie verwöhnt die Haut mit reichhaltigen Inhaltsstoffen und verleiht ihr ein geschmeidiges, strahlendes Aussehen. Für empfindliche und strapazierte Haut ist die PMA - Zeolith Hautcreme der perfekte Allrounder. Ihre sanfte Formel beruhigt gereizte Haut und unterstützt ihre natürliche Regeneration. Der Zeolith Kräuterbalsam bietet eine wohltuende Kombination aus beruhigenden Kräuterextrakten und der kraftvollen Wirkung von PMA-Zeolith. Er eignet sich ideal bei geröteter oder gereizter Haut und sorgt für ein angenehm entspanntes Hautgefühl. Ein besonderes Highlight der Linie ist das PMA - Zeolith Basenbad, das die Haut nicht nur entgiftet, sondern auch belebt und mit einem Gefühl von Frische und Vitalität umhüllt. Für die tägliche Mundpflege bietet die PMA - Zeolith Zahncreme eine natürliche Alternative, die nicht nur für saubere Zähne sorgt, sondern auch das Zahnfleisch schont. Und schließlich bietet das PMA - Zeolith Wundpuder eine effektive Unterstützung bei Hautverletzungen, das die Heilung fördert und gleichzeitig die Haut schützt. PANACEO Care Naturkosmetik: Hautpflege, die mehr kann Mit der Care Naturkosmetik-Linie bietet PANACEO eine innovative Verbindung aus Natur und Wissenschaft. Die Produkte nutzen die Kraft des PMA-Zeolith, um die Haut nicht nur oberflächlich zu pflegen, sondern auch von innen heraus zu stärken. So wird die Haut nicht nur geschmeidiger, sondern auch robuster gegen die Herausforderungen des Winters. Weitere Informationen zum PMA - Zeolith und der PANACEO Care-Naturkosmetik sind in unserem Blog zu finden: https://www.panaceo.com/blog/haut-naturkosmetik-pma-zeolith Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Panaceo International GmbH

PANACEO International GmbH ist Hersteller des speziellen PMA-Zeolith, das mit der patentierten PANACEO-Mikro-Aktivierungs-Methode (PMA) Zeolith-Produkte besonderer Qualität produziert. Das Ergebnis jahrelanger aufwendiger Forschungsarbeit macht PANACEO mit seinen Medizinprodukten (den Produktlinien BASIC, MED und SPORT) auf Basis von PMA-Zeolith zum Marktführer im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Eine Vielzahl von Studien bestätigen die positiven Wirkungen des PMA-Zeolith auch wissenschaftlich. Darüber hinaus produziert PANACEO International GmbH hochwertige Nahrungsergänzungen unter den Marken GREEN HEALTH und PANACEO ENERGY. Die Kosmetiklinie PANACEO CARE ist ebenfalls Teil des PANACEO Produktsortiments. Dabei stehen auch hier die Produktqualität und der Fokus auf natürliche Zutaten an oberster Stelle.

